STØTTE: Tiril Eckhoff takker lagvenninnene for støtten gjennom et tungt år som til slutt resulterte i at hun gir seg som skiskytter. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Dagen har gått rimelig greit, helt til det kommer lagvenninner. Da blir man helt satt ut, da øser det av tårekanalene.

Tiril Eckhoff ler, men er blank i øynene.

Hun har nettopp gått runden rundt i det store pressekorpset som hadde møtt opp i Holmenkollen. I rundt en time har hun svart på spørsmål om det siste året og at hun nå legger opp.

Eckhoff setter seg ned på benk i solskinnet. Hun har sagt ja til en dypere prat med TV 2 før hun setter punktum for pressedagen.

VENNSKAP: Ingrid Landmark Tandrevold har vært en viktig støttespiller for venninnen Tiril Eckhoff. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Hva er det som gjør det så sterkt når du møter lagvenninnene dine nå?

– Det er vel det at man blir satt pris på.

Stemmen brister.

– At karrieren har vært så bra. At den har betydd noe for andre også, fortsetter Eckhoff og må tørke tårene.

– Det er jo det jeg savner mest. Det å reise på tur med verdens beste landslag. Vi backer hverandre i tykt og tynt, og at de står og backer meg nå også er skikkelig koselig.

– Jeg klarer det ikke mer

Bekreftelsen på at hun legger opp etter et tøft år med mange utfordringer kom onsdag kveld. Men Eckhoff har tenkt i den retningen lenge, og for noen uker siden skjønte hun at nok var nok.

– En ting er treningen, men også skytingen, spisebiten, du skal være sunn og et godt forbilde. Jeg klarer ikke mer. Det er tøft, forteller 32-åringen åpenhjertig.

– Hvordan har det siste året vært?

– Det har vært krevende med tanke på at jeg har vært alene. Men jeg har fått god oppfølging av trenerne og de har støttet meg i det jeg har vært igjennom. Men det er jo litt tøft nå og si at det er slutt.

Eckhoff har stått over hele denne sesongen etter en utfordrende tid med blant annet søvnproblemer.

– Grunnen til at jeg ikke har konkurrert er at kroppen ikke har vært hundre prosent. Det har vært litt kjipt, men sånn er det bare. Når kroppen ikke er hundre prosent, er det kanskje ikke vits i å strekke strikken så veldig mye lenger.

Fikk en opptur. Så kom problemene igjen

I september 2022 fortalte Eckhoff om problemene i et stort intervju med TV 2.

Hun åpnet opp om brutale måneder, men fortalte også at det nå gikk bedre og at hun hadde kommet seg over kneika og gledet seg til å vende tilbake til skiskytingen.

SEPTEMBER 2022: Tiril Eckhoff var på bedringens vei. Så meldte problemene seg igjen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

I november kom beskjeden fra skiskytterlandslaget om at Eckhoff ikke kom til å konkurrere før tidligst på nyåret.

– Hva skjedde mellom september og november?

– Det var at jeg slet igjen, med søvn og med kroppen. Jeg trodde jeg hadde «nailet» det, men det hadde jeg ikke. Det var skikkelig kjipt, egentlig.

Mens landslaget reiste rundt på samlinger, gikk Eckhoff turer til fots. Hun hadde ikke gitt opp.

– Akkurat nå er jeg stolt over at jeg prøvde. Samtidig, da jeg vant de siste skirennene i Holmenkollen, var jeg helt utslitt. Da er det kanskje et tegn på at det var mine siste skirenn. At man bare føler det, innrømmer Eckhoff.

UTSLITT: Eckhoff forteller at hun følte seg utslitt etter å ha vunnet både sprint og jaktstart i Holmenkollen i 2022. Dette ble hennes siste renn i karrieren. Foto: Terje Bendiksby

Eckhoff takker gode støttespillere i kjæresten, familie og landslaget. Hun har også hatt et godt medisinsk team i ryggen.

– Hvordan har du det nå?

– Jeg har veldig god kontroll på det nå, og det er veldig deilig. Jeg har fått god hjelp.

– En identitetskrise som kommer nå

Punktumet er satt. Eckhoff er spent på hva fremtiden bringer.

– Det har vært et spennende år sånn sett. Et kjipt år, men nå er jeg veldig lettet over å si at jeg gir meg. Det føles veldig deilig.

– Hvem er Tiril utenfor skiskytingen?

– Den der er vanskelig. Veldig vanskelig. Det er jo en identitetskrise som kommer nå. Men Tiril er da Tiril, så vi får se hva som skjer med henne, smiler Eckhoff.