Det er bare et tidsspørsmål før Mikaela Shiffrin (27) slår Ingemar Stenmarks rekord og blir stående som tidenes mestvinnende alpinist.

Hun er bare én seier unna tangering av rekorden på 86 seiere, noe som vil gjøre en allerede utrolig merittliste komplett.

Hun har vunnet gull i seks alpint-VM på rad, og tok også OL-gull både i Sotsji og Pyeongchang.

Men ikke alt har gått etter planen, og mandag snakket hun om sitt marerittmesterskap i en Instagram-live med turn-superstjernen Simone Biles.

– Du føler deg fanget

Under Beijing-OL gikk «alt» galt for Shiffrin, som forble medaljeløs. På Instagram delte hun eksempler på de mange stygge kommentarene som fulgte i kjølvannet av nedturen.

At det hele skjedde i et covid-nedstengt Beijing, der man ikke kunne gå noe sted, gjorde det ikke enklere.

– Du føler deg fanget og frakoblet fra de hjemme og de som heier på deg, fra alt. Her er jeg og konkurrerer i OL, men jeg ser ikke hva som skjer, jeg ser ikke sendingene eller hva folk sier. Den eneste tilknytningen du får er på Twitter og Instagram, når du ser kommentarene som dukker opp, forklarer Shiffrin.

– Det du ser et de negative kommentarene, du ser ikke så mye av støtten. «Du har ‘choket’, du er en skam, ikke kom tilbake, det er utrolig å mislykkes så voldsomt». Det insinueres at du aldri har vunnet en medalje, selv om det ikke er tilfellet, fortsetter alpintstjernen.

– Hvem bryr seg?

Shiffrins åpenhet fikk turnstjernen Simone Biles, som tok fire OL-gull i Rio, til å ta kontakt.

– Jeg så opplevelsen Mikaela gikk gjennom og jeg hadde nettopp vært gjennom det, så jeg ville ikke at hun skulle føle seg alene. Jeg ville si «hei, det går bra. Slikt skjer. Du er fortsatt fantastisk, hvem bryr seg om kommentarene», forteller Biles.

SUPERSTJERNE: Simone Biles klarte kunststykket å ta fire gull i ett og samme OL. Foto: Jordan Strauss/AP

Litt av grunnen til at hun tok kontakt, var også at hun kjente seg igjen. Året før valgte hun selv å trekke seg fra en rekke OL-øvelser for å pleie sin egen mentale helse.

– Jeg hadde en lignende opplevelse tidligere med kommentarer og slike ting, men det jeg gjorde var å trekke meg fra OL. Jeg vet hvor sårende det er og hvor mye det bare suger, sier Biles.

Hun mener det internett-kritikerne ikke forstår, er hvor mye arbeid som faktisk er lagt ned og at utøverne også er sine egne verste kritikere.

– Halvparten av tiden kommer kommentarene fra folk som aldri har drevet med sport elle vunnet en pris, så de skjønner ikke hvor hardt vi jobber. De bare slår på hvert fjerde år, så de ser ikke all innsatsen som ligger bak. De forstår ikke hvor sårende det er å allerede føle at man har sviktet seg selv, og så bærer du verden på dine skuldre og «alle» forteller deg at du har mislyktes og slikt. Så jeg ville bare ikke at hun skulle føle seg alene, sier Biles.

I slike øyeblikk trengs de positive supporterne.

– Det er i de vanskelige tidene du trenger støtte fra fansen, som «du kan klare det, dette greier du», i stedet for det motsatte. Da begynner vi bare å føle oss ubrukelige, fastslår turnstjernen.

– Herlig kjæreste

Privat smiler livet til både Biles og Shiffrin i disse dager. Biles planlegger brullyp med forloveden Jonathan Owens.

For Shiffrin er Beijing et tilbakelagt kapittel, og under årets VM i Méribel ble det storslalåmgull på henne. I tillegg sitter også det utenomsportslige som et skudd.

– Jeg har det veldig bra. Jeg føler meg veldig heldig. I en sesong med masse reising og stress, har det også vært mange fantastiske øyeblikk. Jeg er omgitt av et utrolig lag, en utrolig familie og en herlig kjæreste. Jeg er på et veldig godt sted i livet, men jeg vet også at livet går opp og ned. Du har gode dager og dårlige. I dag er en god dag, og det er herlig, smiler alpintstjernen.

NORSK KJÆRLIGHET: Mikaela Shiffrin og Aleksander Aamodt Kilde er alpinsportens store stjernepar Foto: Alessandro Trovati/AP

Shiffrin er en av fem kvinner som kan vinne prestisjeprisen «Laureus sportswoman of the year», det var i den forbindelse hun gikk live på Instagram for en prat med Biles og svømmelegenden Missy Franklin to dager før kvinnedagen, som er onsdag 8. mars.

Biles har for øvrig vunnet prisen tre ganger. Kun Serena Williams har flere, med sine fire.