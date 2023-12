Drama mellom de norske: – Et skittent triks

Lucas Chanavat vant herresprinten i Tour de Ski. For de norske ble det trøbbel og ingen pallplass.

Harald Østberg Amundsen og Erik Valnes var de norske håpene i finalen i Toblach, men en Lucas Chanavat som hadde sett råsterk ut under hele sprinten ble for sterk.

Finalen endte i dobbelt fransk med Jules Chappaz på 2. plass. Ben Ogden tok tredjeplassen.

Stavdrama mellom de norske

Dermed ble det en sprint uten norske på pallen. Valnes ble nummer fire, mens Østberg Amundsen, som fikk trøbbel med staven opp den siste bakken, kom sist over målstreken.

– Det ble vanskelig å henge med etter stavbrekket, men finaleplass er en kjempestart, så det er jeg veldig godt fornøyd med, sier Østberg Amundsen til TV 2 og forteller at det var lagkamerat Valnes som var skyld i stavbrekket.

– Det ble litt kluss i svingen opp mot siste bakke. Erik kom i en heidundrende fart bak meg. Det ble litt hett og da røyk den staven, men det er sånt som skjer. Jeg hadde nok flyt tidligere i dag, forklarer Østberg Amundsen.



– Jeg fikk tatt han ut der, det var et skittent triks fra meg. En liten Blodstrupmoen der fra meg. Han tar inn det i tider, han, sier Valnes om situasjonen og ler før han utdyper:



– Nei da, det var et uhell. Han skled litt i svingen og så kom jeg for tett, og plutselig hadde han ikke stav. Jeg hater å ødelegge for andre. Så jeg sender en stor beklagelse, smiler Valnes.



– Irriterende



En finaleplass gjør han til en av favorittene til å vinne Tour de Ski sammenlagt.

– Jeg tror de sekundene jeg tok i dag kan bli livsviktige, spesielt med tanke på morgendagen og klassisk rennet i Davos. Jeg tror det kommer til å bli utrolig tett hele veien. Jeg tror det blir veldig jevnt og spennende fremover, sier Østberg Amundsen.



Erik Valnes sier seg «ganske fornøyd» med første dag i Toblach.

– Det er jo irriterende å bli nummer fire, jeg har mange flere fjerdeplasser enn pallplasser i skøytesprint, så den irriterer meg. Jeg burde truffet litt bedre på oppløpet der kanskje, eller jeg burde vært lenger oppe tidligere, sier Valnes til TV 2 og konkluderer:



– Sett i Tour-sammenheng er det vel så bra som det kan bli egentlig.



Sterk prolog

De norske herrene leverte sterkt i prologen der sju av ti gikk videre til kvartfinalen. Av de sju var Harald Østberg Amundsen best.

Ansgar Evensen var første norske i kvartfinalen og tok seg videre til semifinalen – og det med brekt stav.

I andre kvartfinale tok Håvard Solås Taugbøl seg videre etter å ha slått Renaud Jay i spurten. I den tredje og nest siste kvartfinalen tok Erik Valnes seg videre, mens Jan Thomas Jenssen røk ut.

Pål Golberg ble nummer fem i fjerde kvartfinale og tok seg ikke videre. Harald Østberg Amundsen var foreløpig videre som lucky loser, men måtte avvente å se om tiden holdt.

Mats William Jenssen var siste nordmann ut og sikret enkelt semifinaleplass, noe som gjorde at Østberg Amundsen gikk videre på tid.

Fjorårets vinner Johannes Høsflot Klæbo stilte ikke til start på grunn av sykdom. Det samme gjaldt Simen Hegstad Krüger.

Det gjenstår to Tour de Ski-dager i Toblach før rennene fortsetter i Davos og avsluttes i Val di Fiemme.