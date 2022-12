Dobbelt norsk på sprinten: –Tilbake til der han var da ingen kunne slå ham

Selv med en strafferunde tok Johannes Thingnes Bø seieren herrenes sprint. Sturla Holm Lægreid ble nummer to.

Johannes Thingnes Bø fortsetter å vise storform og var nok en gang raskest av samtlige i sporet i Kontiolahti.

– Han går fort hele veien. Dette er Johannes på sitt beste. Han har disponert løpet vanvittig bra. Det er bra teknikk, fantastisk skigåing og et fantastisk løp, konkluderer TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen og understreker:

– Skigåingen er et kapittel for seg selv. Han er i vanvittig form.

Selv med en strafferunde gikk Thingnes Bø i mål 10,5 sekunder foran lagkamerat Sturla Holm Lægreid som leverte feilfri skyting.

– Det er veldig befriende. Ut ifra langrennsformen jeg har vist hittil så er det litt sånn «klarer jeg å komme foran med én bom, eller klarer jeg det ikke?». Litt trygghet er det før start, men du skal prestere. Skal du vinne med én bom må du ha en maksdag i løypa, og i dag fikk jeg virkelig prøvd meg, for Sturla gjorde et fantastisk løp, sier Thingnes Bø til TV 2.

– Jeg hadde vært storfornøyd i dag uansett hvordan resultatet hadde blitt, for jeg fikk gjort et godt løp både på skytebanen og i løypa. Det er det som er viktig nå, gå gode løp, bygge selvtillit og kjenne at ting funker, sier Lægreid selv og hyller lagkameraten:

– Sånn som Johannes leverer i dag så fortjener han seieren. Han er så sterk, og viser at han er tilbake der han var for to-tre år siden da ingen kunne slå ham.

Johannes Thingnes Bø gikk hardt ut fra start. Foto: Kalle Parkkinen / BILDBYRÅN

– Da tenkte jeg «yes!»

Han lå 2,8 sekunder foran Lægreid da han gikk ut på sisterunden og økte avstanden med storform i løypa. Men Thingnes Bø trodde ikke han var like rask som det sekunderingene viste.

– På det ytterste punktet i løypa var avstanden på seks sekunder, og så var det ti sekunder på toppen. Da var jeg ferdig, så da håpte jeg bare det var over seks sekunder. Da jeg hørte det var ti, tenkte jeg «yes, dette går», sier Thingnes Bø med et stort smil.

Tyske Roman Rees blir nummer tre.

Totalt fem norske ender blant topp ti med Filip Fjeld Andersen på 6. plass, 7. plass på Johannes Dale og Vetle Sjåstad Christiansen som nummer ti.

Tarjei Bø fikk to strafferunder og ender som nummer 18, mens Erlend Bjøntegård blir nummer 60.

Bom på stående

Thingnes Bø var rask både i sporet og på standplass, og gikk ut med en 12 sekunders ledelse etter feilfri liggende skyting.

Stryningen holdt tempoet oppe på mellomrunden og økte ledelsen. På stående skyting ble det en bom og strafferunde på Thingnes Bø. Han gikk ut til sisterunden med en ledelse på 2,8 sekunder.

– Han går veldig offensivt på, sier Bjørndalen etter Thingnes Bø sin stående serie.

Men Thingnes Bø hadde krefter igjen som det holdt og økte avstanden i sporet.

Lægreid med superløp

Sturla Holm Lægreid startet sprinten med fullt hus på den liggende skytingen. Inn til den stående lå han 2,2 sekunder bak Sebastian Samuelsson.

Sturla Holm Lægreid gjorde en sterk sprint, men måtte se seg slått av en Johannes Thingnes Bø i storform. Foto: Kalle Parkkinen / BILDBYRÅN

Der leverte Lægreid en rask og feilfri serie og tok ledelsen hele 28,2 sekunder foran svensken.

– Dette er et superløp av Sturla Holm Lægreid, utbryter TV 2s ekspertkommentator Ole Kristian Stoltenberg.

Lægreid gikk i mål til en ledelse på 25,7 sekunder.

– Bra disponert løp, fantastisk av Lægreid, sier Bjørndalen.

