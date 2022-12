Dobbelt norsk på jaktstarten: – I dag hadde jeg flaks

Se kvinnenes jaktstart fra kl. 14.10 på TV 2 Direkte og Play.

Etter lørdagens sprintseier gikk Thingnes Bø ut først på jaktstarten. Først gikk han også over mållinjen og nok en gang med best langrennstid av samtlige.

Med totalt tre bom på Thingnes Bø hadde Lægreid muligheten til å ta opp kampen med stryningen, men med bom da det gjaldt som mest også på han, kunne Thingnes Bø spasere inn til nok en verdenscupseier.

– Det blir bare deiligere og deiligere å vinne, egentlig, sier en strålende fornøyd Thingnes Bø til TV 2.

Han vant 19,2 sekunder foran Lægreid. Franske Emilien Jacquelin ble nummer tre.

– Jeg bommet to på siste skyting og det synes jeg var litt unødvendig, for jeg følte meg «fresh». Da ga jeg matchballen til dem. I dag gikk det, men de neste gangene går ikke det, da er det noen andre som tar den muligheten. I dag var det jeg som hadde flaks, sier Thingnes Bø.

– Jeg hadde matchball og tenkte at «nå må jeg gjøre ting riktig her». Men Johannes var foran og Jacquelin var bak, så jeg kunne ikke ofre alt heller. Jeg måtte skyte litt på kontroll og fikk en bom der, sier Lægreid.

– Hvordan opplevde du duellen med Johannes?

– Han viste fra start at han var best i løypa, men så jevnet det seg litt ut på fart. Da var det egentlig bare å ligge bak og vente på at han bommet. De gjorde han jo, men da klarte ikke jeg å gripe sjansen.

– Ser ingen svakheter

Sturla Holm Lægreid jaktet Johannes Thingnes Bø, og etter to feilfrie liggende serier på dem begge, ledet Thingnes Bø med 20 sekunder.

På den første stående skytingen ble det en bom på stryningen som måtte ut i strafferunde.

Da hadde Lægreid en mulighet, men med en bom også på han gikk han ut 27,9 sekunder bak Johannes.

– Jeg ser ingen svakheter på Johannes. Han er i form, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

To runder på stående

Thingnes Bø gikk offensivt ut på den siste skytingen, men der ble det to bom og dermed to strafferunder.

Da fikk Lægreid en ny mulighet. Det samme hadde Emilien Jacquelin. Men med en bom på Lægreid og to på Jacquelin kunne Thingnes Bø gå ut til sisterunden med 12,3 sekunders ledelse ned til Lægreid.

Tarjei Bø hevet seg etter lørdagens sprint og ble nummer ni med totalt to bom.

– Det var en bra jaktstart. Det var vel utgangspunktet som var litt dårlig. I dag kjente jeg meg selv igjen på den stående skytingen. Jeg hadde bestemt meg for å være veldig på hugget og det klarte jeg. Jeg er godt fornøyd, sier Bø.

For Vetle Sjåstad Christiansen ble det fire bom og en 16. plass bak Filip Fjeld Andersen som med fem bom tok 15. plassen. Johannes Dale fikk det blytungt på standplass og ender på 55. plass med totalt ni bom.

