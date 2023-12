Dobbelt norsk: – Ikke søren om jeg skulle tape mot svenskene

Se Tarjei Bø følge sekundstriden i videovinduet øverst!

Tarjei Bø leverte en kjempesprint i Hochfilzen da lillebror Johannes Thingnes Bø sviktet igjen.

En strålende stående skyting sørget for at Tarjei Bø gikk inn til bestetid, etter at både Johannes Thingnes Bø og Sebastian Samuelsson hadde gått i mål.

– For en fantastisk sprint, utbrøt TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

– Akkurat nå er det lettelse. Dette var tungt. Ikke søren om jeg skulle tape mot svensken, sier Tarjei Bø til TV 2 etter målgang.

Bak ham kom Sturla Holm Lægreid. Også han leverte en kjempesprint.

– Det er Norges dag, utbrøt TV 2s kommentator Ole Kristian Stoltenberg.

– Det er helt ubeskrivelig det som Tarjei gjør i dag. Det løpet han gjør i dag, det er kanskje det beste han har levert, sier TV 2s ekspert Ole Einar Bjørndalen.

Men han klarte ikke å holde Tarjei Bø sin fart. Dermed ble det andreplass på Holm Lægreid, mens Tarjei Bø kunne juble for sin første individuelle verdenscupseier siden mars 2021.

Det er 1007 dager siden.

– Jeg føler jeg har vært bra i flere år, men man havner litt i skyggen når man har enere som Johannes. Det er en seier jeg har manglet de siste sesongene, det har blitt for mange andreplasser bak Johannes, sier Tarjei Bø.

SEKUNDSTRID: Sturla Holm Lægreid etter målgang. Foto: Matthias Schrader

Thingnes Bø sprakk på stående skyting

Etter en skuffende helg i Östersund var det en revansjelysten Johannes Thingnes Bø som gikk ut som nummer 21 i Hochfilzen.

Men ti kilometer-sprinten ble nok en skuffelse for 30-åringen.

Forrige sesong gjorde Thingnes Bø rent bord i sprint-rittene, da han vant åtte av åtte sprinter.



Allerede før start advarte TV 2s ekspert, Ole Einar Bjørndalen, om at den første liggende skytingen kom til å bli avgjørende.



Der skjøt stryningen fullt hus, men det var den stående skytingen som skulle bli avgjørende.

– For en sprekk, sa TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

Da hadde Thingnes Bø akkurat bommet tre ganger.

– Han er nok fryktelig forbannet på seg selv, sa TV 2s ekspert Ole Einar Bjørndalen.

– Det var egentlig et ekstremt bra løp. Jeg følte meg kanon og gikk bra. Hvor jeg plukker opp tre bom fra hatten der, det vet jeg ikke. Om jeg tok det for behagelig, det kan være. Jeg trodde det skulle gå bedre enn det gjorde, sier Johannes Thingnes Bø.

Tarjei Bø vant altså, mens Sturla Holm Lægreid kom på andreplass. Tredjeplassen gikk til svenske Sebastian Samuelsson.

Johannes Dale-Skjevdal hadde Norges desidert beste langrennstid, bak ham på andreplass havnet Johannes Thingnes Bø.

Slik endte de norske

Tarjei Bø: 24:37,6.

Sturla Holm Lægreid: + 4,9.

Johannes Dale-Skjevdal: + 19,2.

Vetle Sjåstad Christiansen: + 26,5.

Johannes Thingnes Bø: +47,1.

Endre Strømsheim: + 1:02,8.

Vebjørn Sørum: + 1:13,8.