Dobbelt norsk i VM-finalen i slopestyle

Saken oppdateres

Fire nordmenn var på startlisten til VM-finalen i friski slopestyle, for menn.

Birk Ruud var en av de store favorittene før finalen, og sto allerede med VM-sølv i øvelsen fra 2019. 22-åringen leverte varene i første run og gjorde bortimot ingen feil. Runnet holdt likevel ikke til ledelse og ga en foreløpig tredjeplass med 82.21 poeng, med litt over to poeng opp til ledende Andri Ragettli.

På andre run leverte Ruud fantastisk bra og tok gullmedaljen i VM, med 90.75 poeng. Dette ble Ruuds første gull i et verdensmesterskap. Han har tidligere et gull i Big Air fra OL i fjor, og to gull i X games- Big Air.

– Det føles fantastisk. Det har vært en tøff dag. Jeg våknet med en feberfølelse, så jeg droppet først halvdel av treningen for å spare energi. Jeg har gjort det før, og det funket igjen i dag. Jeg kan si jeg er verdens beste og det føles flott, sa Ruud i et intervju med arrangøren

Christian Nummedal sikret et overraskende sølv etter et trøblete første run. På andre runde viste Nummedal enorm kvalitet og ordnet andreplassen med 87.08 poeng, til stor glede i målområdet.

– Det var en helt sinnssyk dag. Det var litt uromomenter, men det er helt sykt at jeg fikk det til. Jeg har vært emosjonell og nesten på gråten, sa Nummedal til Viaplay.

Christian (27) overrasket alle

Sølvet er Nummedals første medalje i et verdensmesterskap.

Birk Ruud hyller lagkompisen for den store bragden. Han viste samtidig glede for bronsemedaljen Johanne Killi tok i samme øvelse, kort tid før.

– Jeg er veldig glad på «Nummis» vegne. Tre medaljer, det er flott, sa Ruud videre til arrangøren.

Sebastian Schjerve startet tredje sist i første run, og kom seg etter å ha bommet litt på første rail. Likevel gjorde tabben gjorde at et ellers godt run ikke nådde helt opp. Schjerve hadde et godt løp på runde to og viste stor kvalitet. Det siste løpet ga 81.85 poeng, og en femteplass.

Tormod Frostad startet sitt første run bra og holdt et godt nivå, frem til et lite fall ødela for 20-åringen. Andre forsøk satt ikke bedre og han endte med 35.05 poeng, og havnet som nummer 15.