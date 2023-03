Disse går VM-stafetten for Norge

GÅR FOR STAFETT-GULL: Hans Christer Holund åpner VM-stafetten for Norge, mens Simen Hegstad Krüger går den tredje etappen for herrene fredag. Foto: Petter Arvidson / Bildebyrån

Stafetten over 4 x 10 kilometer gås fredag, som vanlig med to klassisketapper og to i fri teknikk.

Rekkefølgen på de norske løperne blir som følger: Hans Christer Holund, Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger, Johannes Høsflot Klæbo.

– Jeg mener Erik Valnes er Norges beste løper på første etappe. Så lenge han er i form og vil gå så er han mitt soleklare valg på den første etappen. Jeg trodde Holund skulle ligge og lade batteriene til femmila, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug om uttaket.

EKSPERTENS VALG: Petter Northug mener Erik Valnes burde vært tatt ut på VM-stafetten for langrennsherrene som går fredag. Han er ikke tatt ut. Foto: Petter Arvidson / Bildebyrån

Det betyr at Valnes vrakes. På spørsmål fra TV 2 om hva Valnes synes om uttaket, svarer han:

– Ingen kommentar.

Også Harald Østberg Amundsen vrakes, til tross for at han imponerte med VM-sølv på 15-kilometeren i fri teknikk onsdag. Flere eksperter tok til orde for at han burde få gå den tredje etappen, og at Krüger dermed kunne gå en klassisketappe.

Slik blir det imidlertid ikke.

TO FÅR GÅ: Harald Østberg Amundsen (t.v) er ikke tatt ut på Norges stafettlag. Det er Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund. Bildet er fra medaljesermonien etter 15 km for herrer, hvor Østberg Amundsen tok VM-sølv, Hegstad Krüger gull og Holund bronse. Foto: Petter Arvidson / Bildebyrån

Holund, bronsemann på 15-kilometeren, tar seg av annenetappen og får dermed sjansen til å ta nok et VM-gull.

Johan Häggström, Jens Burman, William Poromaa og Calle Halfvarsson går på Sveriges lag i mennenes VM-stafett.

Elleve strake VM-gull

Pål Golberg, Emil Iversen, Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo gikk på laget som tok gull foran Russland i 2021-VM.

Det norske laget har vunnet de elleve siste VM-stafettene på herresiden. Sist det ikke ble norsk gull, var i østerrikske Ramsau i 1999. Da ble det hjemmeseier til Østerrike etter at Christian Hoffmann slo Thomas Alsgaard på ankeretappen.

Simen Hegstad Krüger kan ta sitt tredje gull i Planica-VM dersom den norske gullrekken fortsetter fredag. Lyn-løperen har innledet mesterskapet med seier både på tremila med skibytte og 15-kilometeren i fri teknikk.