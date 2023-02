Disse går stafetten for Norge

Marte Olsbu Røiseland, Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Knotten og Ragnhild Femsteinevik går helgens stafett.

Røiseland, Tandrevold og Knotten var å forvente, men den siste plassen var det knyttet stor spenning til. Den tok Femsteinevik.

Den eneste stafettseieren de norske kvinnene har vunnet denne sesongen kom i verdenscuprunden i Ruhpolding. Da var Ragnhild Femsteinevik på laget.

– Femsteinevik har gått noen bra stafettetapper før og har erfaring fra verdenscup, så jeg kan forstå det valget, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

VM-debutant Juni Arnekleiv har gjort det bedre enn Femsteinevik i årets mesterskap, men Bjørndalen forstår hvorfor hun ikke blir tatt med på stafettlaget.

– De har nok basert valget på at Femsteinevik har gått noen gode stafettetapper for Norge før. Juni har klart bedre plasseringer i VM, men hun har ingen erfaring i verdenscup. Det å starte stafett-karrieren med en VM-stafett er et ganske stort mentalt press.



Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad Christiansen og Sturla Holm Lægreid går herrenes stafett.

Rekkefølgen på løperne blir klar ved final entry fredag ettermiddag.