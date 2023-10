Disk skaper frykt: – Helt klart bekymret

– Den situasjonen ønsker jeg ikke for min verste fiende.



Det sier skiskytternes smøresjef, Tobias Dahl Fenre, om Ragnhild Mowinckels diskvalifikasjon.

31-åringen hadde for høye fluorverdier under skiene.

Fluorforbudet i verdenscupen i alpint er nytt av året. Fra 2023/24-sesongen er det også fullt fluorforbud i langrenn og skiskyting.

– For vår egen del, så er vi helt klart bekymret for at vi skal havne i en slik situasjon, sier Fenre til TV 2.

BEKYMRET: Skiskytternes smøresjef, her avbildet sammen med Johannes Thingnes Bø. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Han forteller at de har jobbet hardt med testprosedyrene rundt egne ski med tanke på regelendringen.

Fenre er tydelig på hva som er viktigst for smøreteamet i starten av sesongen.

– Hovedmålet er å ikke ha røde ski til start, slik at alle utøvere kan gå alle renn. Det å lage raske ski kommer i andrerekke, erkjenner han.

– Kan ikke garantere

Langrennslandslagets smøresjef, Tord Hegdahl, forteller at de har blitt godt kjent med fluormåleren, og har opparbeidet seg gode rutiner.

Han kan imidlertid ikke garantere for at de ikke kan havne i en lignende situasjon som med Mowinckel i Sölden.

– Jeg kan ikke garantere at vi ikke får utslag. Det kan skje, sier han til TV 2.

SMØRESJEF FOR LANGRENNSLANDSLAGET: Tord Hegdahl, her avbildet sammen med Martin Johnsrud Sundby. Foto: Terje Pedersen

Det er imidlertid stor forskjell på alpint og de to andre idrettene, forklarer TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad

– Det er en vesentlig forskjell på hvordan det er satt opp i de ulike idrettene: I alpint så er det leverandørene som opererer som arbeidsgiver for utøverne.

Varsler grep

Alpinistenes sportssjef Claus Ryste uttalte søndag at det pågår et «ganske massivt arbeid» i jakten på svar. Head-sjefen varslet også gransking lørdag.



TV 2s langrennsekspert er klar på at det er nødvendig.

– De må gå gjennom rutinene – for verdien er altfor høy.



KLAR TALE: TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Skiskytternes smøresjef føler med Mowinckel og servicemannen.

– Jeg synes mest synd på servicemannen, og selvfølgelig Ragnhild Mowinckel, som er første offer for de nye reglene. Men det er den nye hverdagen – det kommer ikke til å bli den siste, sier Fenre.

Petter Skinstad trekker en parallell til Formel 1.

– Nye regler fører til diskinger. Det blir litt som i Formel 1: Du kjører den bilen du får, men det er ikke du som er mekaniker.