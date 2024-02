Dette tjente de på VM – og slik skal de bruke pengene

MESTERLAG: De norske skiskytterherrene har hatt et eventyrlig VM som lag. Her fra da de tok sølvmedalje på stafetten. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Det har vært et strålende VM for de norske skiskytterherrene og medaljefangsten gjør også godt for lommeboken.

Johannes Thingnes Bø blir som i fjor den store VM-kongen med sju medaljer på sju konkurranser.

Med tre gull, tre sølv og en bronse sitter verdens beste skiskytter igjen med en total pengepremie på 1,2 millioner norske kroner.

– Det har gått over all forventning, tre gull og tre sølv individuelt har vært ekstremt, og sju medaljer etter sju i fjor er solid, sier Thingnes Bø til TV 2.

VM-KONGE: For andre året på rad viser Johannes Thingnes Bø at han er verdens beste skiskytter. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Nå gleder han seg til å komme hjem til familien, og han vet akkurat hva han skal gi konen Hedda:

– Det er rart med det når jeg er mye vekke, men det jeg har tenkt å gi henne er litt alenetid når jeg kommer hjem igjen. Når hun har fått det, kan vi si hei til hverandre. Så det blir nok det viktigste.



– Blir dyrt for meg nå



Årets VM gir 25.000 euro til vinneren i de individuelle øvelsene, noe som tilsvarer rundt 283.000 norske kroner. Sølvvinner får 19.000 euro, rundt 215.000 kroner. Mens en bronse medalje utbetaler 14.000 euro som tilsvarer nærmere 160.000 kroner.

Men det er ikke de som kommer på pallen som tjener gode penger i mesterskapet, alle de 30 beste utøverne i de individuelle øvelsene får utbetalt pengepremie.

Laveste sum, altså 30. plass, er 200 euro som er tilsvarer rundt 2200 kroner.

Med seks topp ti plasseringer, der iblant en individuell sølvmedalje og to sølv på stafetter, tjente Tarjei Bø i overkant av 635.000 kroner.

– Det var litt nesten dette VM-et her, men det har vært mye bra også. Jeg traff med formen og egentlig det meste. Jeg traff ikke alle blinkene, men jeg har gått seks løp og fått seks topp seks plasseringer og avslutter med 4. plass. Hadde det bikket over i medalje, hadde jeg vært kjempefornøyd, sier eldstebror Bø til TV 2.



Dette tjente de på VM: Johannes Thingnes Bø: 1.260.405 millioner Tarjei Bø: 635.880 kroner Sturla Holm Lægreid: 624.525 kroner Vetle Sjåstad Christiansen: 474.639 kroner Johannes Dale-Skjevdal: 183.951 kroner Endre Strømsheim: 99.924 kroner Ingrid Landmark Tandrevold: 188.493 kroner Karoline Knotten: 93.111 kroner Juni Arnekleiv: 78.349 kroner Ida Lien: 20.439 kroner Marit Ishol Skogan: 0 kroner TV 2 har regnet ut totalen av hva hver utøver har tjent i de ulike konkurransene de har deltatt i basert på oversikten over premiepenger i VM i skiskyting.

Etter sølvet på normaldistansen takket Bø kjæresten Gita som har tatt seg av flytting til deres nye hus under VM.

– Fortjener hun en liten ekstra oppmerksomhet nå som VM er ferdig?



– Ja, det blir dyrt for meg å komme hjem nå, ja, det skal jeg love deg. Jeg må betale både i å passe barn, stå opp om natten og må sikkert dra kortet på et par andre ting også, sier Bø og flirer.



– Så jeg må kjøpe meg tilbake, det må jeg definitivt.



Men da hjelper det godt med litt premiepenger etter et alt i alt godt VM.

– Det hjelper bra, så sånn sett var 4.-plassen fin i dag. Kanskje jeg kommer i null ut av denne helgen her, spøker Bø.

MESTERBRØDRE: På normaldistansen i Nove mesto tok Tarjei Bø sølv og lillebror Johannes gull. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Skiskytterherrene forteller om at det har opparbeidet seg ulike interesser for hva de samler på. Noen interesser deler de på og alle vil, som i løypa og på standplass, være best også når det kommer til ting utenfor skiskyting.



– Ja, vi må jo ha noe å sløse vekk pengene våre på. Noen har klokkeinteresse, noen kjøper bilder, vi prøver å sløse så godt vi kan, spøker Tarjei Bø og utdyper:

– Men vi er ganske fornuftige i tillegg, så vi prøver å balansere oss godt der. Men vi konkurrerer om alt, ha den kuleste kåken, kuleste bilen og fineste damen. Alt er en konkurranse.

Vetle Sjåstad Christiansen forteller om store diskusjoner innad i laget når de er på tur.

– Jeg tror vårt lag er det herrelaget i verden som er mest opptatt av interiør og kunst og hvordan man har det hjemme. Samtlige er opptatt av at ting skal matche og være på stell i hjemmet. Det er mye plantegninger, løsninger og sofaer som diskuteres. Skal det være sjeselong eller armlenet? Det gås i dybden, forteller Sjåstad Christiansen som tjente 474.639 kroner i VM.

FIRE MEDALJER: Vetle Sjåstad Christiansen tok to individuelle bronser og to sølv på stafetter i årets VM. Foto: DAVID W CERNY

– Det er møbler og renter, det er det det går i, poengterer han.

Sjåstad Christiansen tok to bronsemedaljer individuelt og ett sølv på stafett med lagkameratene i Nove Mesto.

– På mange måter ble det mitt beste mesterskap på godt og vondt, kan man si. Men det er liksom sjarmen med idrett. Det er to millimeter fra himmel til helvete. På tross av noen skikkelig dårlige serier har det vært en fantastisk reise.

– Tenkte det ble litt dyrt



En fantastisk opptur etter en litt trøblete sesong. Den største oppturen er selvfølgelig sprinten med gull der og sølv på jaktstarten og stafetten. Et fint mesterskap og et fint minne for livet, oppsummerer Sturla Holm Lægreid.

Han reiser hjem med tre medaljer og rundt 630.000 kroner i premiepenger.

GULL: Sturla Holm Lægreid tok blant annet gull på sprinten i Nove Mesto. Det er øyeblikket han vil huske best etter mesterskapet. Foto: Petr David Josek

– Jeg samler på penger da og samler på boliglån, sier Lægreid og ler.



– Forhåpentligvis kan jeg samle litt mindre på boliglån når jeg får mer penger.



Lægreid, som er glad i å spille gitar, vil ikke bruke premiepengene på noen nye instrumenter denne gang.

– Jeg var ferdig i fjor. Da brukte jeg litt penger på både klokke og gitar, men nå har jeg fått et litt økonomisk syn på det, så nå skal jeg spare når renten er så høy, forteller Lægreid.



Men han lot seg nesten friste til en ny investering da han vant gullet på sprinten.

– Jeg har et samarbeid med et klokkeselskap og den dagen tenkte jeg at det var perfekt siden jeg ble verdensmester den dagen. Men det ble litt mye penger så jeg droppet den.



– Men favorittklokken er den første klokken jeg kjøpe etter min avdøde onkel, men det er mer emosjonelt da. Jeg kjøper ikke ting fordi det er en fin ting, men fordi at den har en historie bak. Det trenger ikke være dyrt en gang, men at det er en gjenstand jeg kan forbinde med et minne er viktigere for meg enn hva ting koster, sier Lægreid med et smil.



Tandrevold tjente best av kvinnene

Ingrid Landmark Tandrevold startet VM med sølv på miksstafetten og får dermed rundt 68.000 kroner i premiepenger for den medaljen.

Bortsett fra jaktstarten og kvinnestafetten, har Tandrevold sanket pengepremier gjennom hele mesterskapet og ender på rundt 190.000 kroner.

– Jeg er kanskje en person som det går opp og ned med, men jeg gir meg ikke. Fellesstarten var et steg i riktig retning, sier Tandrevold etter tiendeplassen søndag.

– Dette ble ikke mesterskapet jeg hadde drømt om, men nå gjelder det bare å se frem til det som kommer.

Karoline Knotten som var med å ta sølvet på miksstafetten tjente nest best av de norske kvinnene. Hun endte på 93.000 kroner.