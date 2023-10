SÖLDEN (TV 2): Alpinsjef Claus Ryste er klar på at prestasjon ikke blir det eneste fokuset i sesongåpningen etter Lucas Braathens sjokkbeskjed.

– Det vil åpenbart påvirke, sier alpinsjef Claus Ryste til TV 2.

Bare to dager etter at Lucas Braathen kom med sjokkbeskjeden om at han legger opp, starter det norske landslaget sesongen i Sölden.

– Noen er flinkere enn andre, men vi kan ikke ha fokus bare på prestasjon nå. Vi må ha fokus på menneskene vi har med oss, så får skirenn være skirenn, sier Ryste.



– Dette er en stor energityv, hele biten, legger alpinsjefen til.



Rasmus Windingstad innrømmer at Braathen-sjokket påvirker.



– Det er en ny inngang, det tror jeg alle skjønner. Det er klart at det har vært mye styr. Vi skal i hovedsak prestere, det er det vi lever av. Så har vi prøvd å holde hodet vårt på det, sier 29-åringen til TV 2.

– Vi fikk en ny bombe i dag (fredag). Siden vi fikk beskjeden i går (torsdag), var det mange – inkludert meg selv – som slet litt med å sove. Samtidig har vi alle hatt dager, forberedelser og perioder som ikke er optimale, fortsetter Windingstad.

PREGET: Rasmus Windingstad bekrefter at det ble tårer etter Lucas Braathens sjokkbeskjed, men tror han og lagkameratene skal kunne prestere i søndagens seongåpning. Foto: TV 2

Han vil likevel ikke bruke det som en unnskyldning for eventuelt svake resultater i sesongåpningen.

– Det er utrolig hva kroppen kan få til, så jeg tror ikke det er en hindring for prestasjonene på søndag. Så får dere heller kritisere meg etterpå hvis det blir feil, sier Windingstad.



