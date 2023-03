Det tærer på samvittigheten. Men Thingens Bø tviholder på planen

Denne uken annonserte både Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff at de legger opp som skiskyttere etter sesongen.

Hovedgrunnen til at Olsbu Røiseland legger opp er at hun mangler motivasjon til å fortsette som toppidrettsutøver. Eckhoff gir seg etter å ha slitt med mye sykdom.

En som også har satt en sluttdato for karrieren sin er Johannes Thingnes Bø. Men verden skal få nyte godt av skiskytterkongen fra Stryn i noen år til.

– Min fremtid er jo ganske satt. Jeg har innkalt til pressekonferanse i mars 2026, så den endrer seg ikke så mye, sier Thingnes Bø til TV 2 og ler godt.

Det har i lang tid vært kjent at Thingnes Bø planlegger å avslutte karrieren etter OL om tre år.

– Når du ser Marte takke av nå, og det på mange måte er «aldri mer» i neste uke, begynner jeg å kjenne på at den dagen kommer snart for meg også og det må være sprøtt, innrømmer Thingnes Bø og utdyper:

KORONASMITTE: Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø testet begge positivt for korona i Nove Mesto og stod over verdenscuprunden i Östersund. Foto: MICHAL CIZEK

– Jeg synes det var helt forferdelig å sitte på sidelinjen i helgen som var og se på de andre gå skirenn. For jeg har så lyst å være der selv og krige om topplasseringer.

Blir far for andre gang

Til sommeren venter Thingnes Bø og konen Hedda barn nummer to. At skiskytterkarrieren gjør at han er mye borte hjemmefra tærer på samvittigheten, innrømmer 29-åringen.

TO BARN: Johannes Thingnes Bø og konen Hedda venter sitt andre barn. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– At det kommer et barn til vil bare bidra til økt kjærlighet til livet og familien. Jeg vet jeg kan få til skiskytingen på siden. Jeg gleder meg til å teste det ut, og ser på det som en fin utfordring det å kunne få til de samme resultatene neste år med to barn hjemme.

– Hvor mye tenker du på hvor mye dette kreves av Hedda?

– Det tenker jeg mye på. Det er samvittigheten som jeg bærer gjennom hele vinteren det at det blir mye på hjemmebane og det blir enda mer når det blir to barn.

– Men samtidig så er dette jobben min, og uansett hvor kjedelig det er, må vi bare prøve å gjøre det beste ut av det. Det er ingen «kjære mor» på en måte. Det er ikke lett å male det rosenrødt, for det er det ikke, utdyper Thingnes Bø.

Går for rekordene

Topplasseringer har det ikke vært mangel på for Thingnes Bø denne sesongen. Selv oppsummerer han det som en «drømmesesong» - og det med god grunn.

Som vinner av verdenscupen sammenlagt og syv av syv medaljer i Oberhof er det rett og slett snakk om en historisk sesong. Men når man har vunnet det som er å vinne, hva er det da som motiverer til å fortsette?

– Motivasjonen er jo å slå konkurrentene mine. Når de slår meg, er det verste som finnes, så du vil jo prøve å unngå det.

– Så er det jo det å prøve og nå igjen Ole Einar Bjørndalen, Martin Fourcade, ler Thingnes Bø.

MOTIVASJON: Thingnes Bø jakter rekordene til både Bjørndalen og Fourcade. Foto: Berit Roald

Stryningen er ikke altfor langt unna å slå Fourcade sine 79 verdenscupseire, men har fremdeles et godt stykke opp til Bjørndalens 94. Det motiverer.

– Det er noen rekorder der framme, så jeg må jo prøve å finne motivasjonen med ting som kan motivere underveis. Nå har jeg jo nådd 70 verdenscupseire, så da er jo neste 80. Det er langt der fremme, men kanskje det kan være noe som kan hjelpe å motivere de siste årene her, sier Thingnes Bø.

– Sitter du med rekordskjemaene og lar deg motivere av det?

– Jeg lar meg motivere av de rekordene jeg slår, de er viktigst. De rekordene jeg ikke er på skuddhold til synes jeg ikke er så viktige.

Thingnes Bø ler godt mens han snakker om rekorder i det strålende solskinnet i Holmenkollen.

Nå skal siste verdenscuprunde for sesongen gjennomføres. Deretter kan han se frem mot neste sesong.

– Det er kjekkere å trene nå, kjekkere å holde seg i form og jeg setter mer pris på de mørke sidene av idretten. Og så finner jeg veldig stor motivasjon i å få den suksessen og de resultatene jeg ønsker.

– Og hva er målet for neste sesong?

– Det er å vinne verdenscupen totalt igjen. I tillegg har jeg lyst å gjøre det bra i VM i Nove Mesto. Det er ingenting som endrer på det.

Verdenscupavslutningen fra Holmenkollen ser du på TV 2 Direkte og Play!