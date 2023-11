Det norske laget er betydelig svekket

Etter en fantastisk fjorårssesong er det lov å ha forhåpninger til de norske langrennsjentene. Å forvente at de skal gå like bra i år blir derimot urimelig, rett og slett.

I fjor gikk det så bra i verdenscupen og VM-stafetten spesielt, at de norske damene gjorde de fleste forhåndstips og spådommer til skamme. Til slutt ble det over 30 pallplasser i verdenscupen og savnet etter Therese Johaug ble betydelig mindre enn forventet.

Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det er fristende å hevde at landslaget overpresterte i fjor, men resultatene lyver ikke. Både løperne på og utenfor landslaget fortjente samtlige besøk på pallen. Ser man imidlertid litt bak resultatene avslører de at mange av pallplasseringene ble tatt i fravær av flere av de tøffeste konkurrentene.

Sverige ser bedre ut enn noen gang

Da det gjaldt som mest i VM var det de svenske favorittene og amerikanske Jessie Diggins som var best i de individuelle løpene. Svensk langrenn satte VM-rekord i Planica. Sånn kan det fort bli i vinter også, for nå er det ikke noe mesterskap å toppe formen til. Nå er alle de svenske damene klare for å kjempe om poeng og pallplasser hver eneste verdenscuphelg.

I Sverige ser det nemlig bedre ut enn noen gang. Sykdom, skadeproblemer og stjerner som satser på utsiden av landslaget ser ut til å være et tilbakelagt kapittel. Allerede i sesongens første renn viste både Karlsson, Andersson, Sundling, Ribom, Dahlqvist og Hagström seg frem.

I RUTE: Jonna Sundling vant den svenske sesongåpningen foran Emma Ribom og Maja Dahlqvist. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Til vinteren kan savnet av «svenskedödaren» Johaug plutselig bli større igjen, for per dags dato minner norsk damelangrenn mer om det vi tidligere har kritisert svenskene for. Et lag der vi vet hvor godt det kan gå, men der problemene inn mot sesongen kan vise seg å bli avgjørende - hvis løperne i det hele tatt kommer seg til start.

Savner Johaug litt ekstra

Det er nemlig ikke bare Ingvild Flugstad Østberg og Helene Marie Fossesholm som er savnet i løypene på Beitostølen. Savnet er også regjerende verdenscupvinner Tiril Udnes Weng og fjorårets kanskje største positive overraskelse, Anne Kjersti Kalvå. Samtidig er det et stort spørsmålstegn bak navnet til Heidi Weng.

Tiril Udnes Weng har vært syk med covid en lengre periode, og allerede nå er det kjent at hun også mister verdenscuppremieren i Ruka. Der startet hun sesongen med et smell i fjor og derfra så hun seg aldri tilbake. Så tett som det kan bli i verdenscupsammendraget i vinter kan det i verste fall hende at tittelforsvareren allerede er hektet av etter de første par helgene.

IKKE MED: Ingvild Flugstad Østberg har ikke fått godkjent helseattest av Norges Skiforbund. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Anne Kjersti Kalvå våknet fredag syk på Beitostølen og reiste rett hjem til Trøndelag. En grell kontrast til det absolutte gjennombruddet her på Beitostølen i fjor, med andre ord. Sesongoppkjøringen til Kalvå har heller ikke vært problemfri.

Med Udnes Weng, Kalvå, Flugstad Østberg og Fossesholm ute er det norske laget betydelig svekket. Akkurat som svenskene var da vi feiret norske norske toppresultater helg etter helg i fjor.

Nå vet vi hva vi kan håpe på fra de norske damene. Noe annet er hva vi kan forvente. Undertegnede blir ikke overrasket om vi plutselig savner Therese Johaug litt ekstra inn mot VM på hjemmebane. Trøsten får være at Kristine Stavås Skistad ser ut til å være klar til å avlyse den svenske seiersfesten.