– Det har gått ut over Hedda

Dagen før første øvelse i Nove Mesto kom beskjeden om at Sturla Holm Lægreid hadde testet positivt på koronaviruset og reist hjem til Norge.

I den tsjekkiske skiskytterbyen bodde Lægreid i samme leilighet som Johannes Thingnes Bø - som heldigvis enda ikke har hatt en positiv test.

– Man kjenner litt på frykten for å bli syk, men vi har testet oss tre ganger siden han testet positivt og vi er uten så langt. Men nå holder vi god avstand og det er så strengt som det kan få blitt. Vi får ikke gjort mer, sier Thingnes Bø til TV 2.

Landslagssjef Per Arne Botnan forteller at de nå har enda litt strengere regler etter at det kom et smittetilfelle i laget.

– Vi deler opp i kohorter og spiser til litt ulike tider. Så enda litt strammere er det, forklarer Botnan.

– Har gått ut over Hedda

Men det er ikke bare på reise utøverne lever strengt. På hjemmebane lever Thingnes Bø svært forsiktig, spesielt mens sesongen pågår.

– Vi har på en måte levd litt sånn hele tiden. På hjemmebane har det gått litt ut over Hedda, med tanke på at jeg ikke har villet se folk, forteller Thingnes Bø og legger til:

– Vennene våre lurer på om vi ikke vil være venner med dem mer, men det vil vi, ler verdenscuplederen.

De strenge tiltakene har så langt fungert og Thingnes Bø har holdt seg sykdomsfri. Nå er det kun tre verdenscuprunder igjen, før han etter alt å dømme kan løfte den gjeve verdenscupkula.

– Snart er sesongen ferdig, men vi er vant til å ha det sånn. Vi gjør det for å prestere og for å unngå det som skjedde med Sturla nå. For å si det sånn, Sturla er en av dem som er flinkest til å bruke munnbind. Så det er et eksempel på at det kan skje den beste, påpeker stryningen.

Selv om det nærmer seg sesongslutt, er motivasjonen like stor som før hos Thingnes Bø - selv om han blir fristet av vårtegnene, han også.

– Nå er det kun mentalt det er snakk om og å ikke la seg lure av sol og afterski-musikk, sier Thingnes Bø og smiler.

– Det er fristende?

– Ja, det er fristende. Vi utsetter oss for det. Folk bestiller ferie på telefon, hører jeg. Vi merker våren kommer, men vi er ikke helt der ennå. Vi må bare fortsette helt ut.

Men at han gleder seg ekstra mye til sesongslutt og være sammen med konen Hedda, som han venter barn nummer to sammen med, er det ingen tvil om.

– Jeg ser frem til sommeren. Ting går bra om dagen, sier Thingnes Bø med et stort smil.

Lægreid følte seg bedre

Etter verdenscuprunden i Nove Mesto venter Östersund, før sesongen avsluttes i Holmenkollen. Landslagssjef Botnan fortalte til TV 2 torsdag at Lægreid følte seg bedre.

– Det er positivt at han føler seg bedre, men det tryggeste var at han reiste hjem og så satser vi på at han blir rimelig fort frisk. Så får vi se i dagene fremover om han blir klar til Östersund, eller om han må vente til Holmenkollen.