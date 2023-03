Mikael Shiffrin elsker at hun slapp FaceTime under verdenscupavslutningen.

Under sesongavslutningen i Andorra, var det Aleksander Aamodt Kilde som stod for arrangørens seiersintervju med kjæresten Mikaela Shiffrin, etter at hun vant det avsluttende rennet foran Thea Louise Stjernesund.

– Det var et vidunderlig intervju, sier Shiffrin til andorransk tv.

Hun satte stor pris på å ha sin norske kjæreste der sammen med seg.

– Jeg mener, det er så nydelig å dele disse øyeblikkene med Aleks, etter hans sesong også. Han har vært fantastisk og inspirerende hele sesongen, sier Shiffrin.

Kjekt å slippe FaceTime

Som regel konkurrerer herrene og kvinnene på ulike stedet gjennom sesongen. Det gir lite tid til kjærestetid.

Derfor har Shiffrin satt stor pris på at de har vært samlet under sesongavslutinngen i Andorra.

– Vi deler alltid øyeblikkene på FaceTime eller noe sånn, så å være her denne uken og kunne være sammen og se ham rett etter rennet, det har vært veldig spesielt, sier hun.

Shiffrin knuser alle rekorder, og kunne søndag juble for sin 88. triumf i verdenscupen.

– For hvert renn jeg vinner, øker rekorden. Nå må jeg bli vant til at folk sier det, i stedet for å spørre når det skal skje, sier Shiffrin.

Til TV 2 innrømmer hun at hun ikke hadde sett for seg en sesong så magisk som det har blitt.

– Det har vært en ny drømmesesong. Det hadde jeg ikke forventet å oppleve igjen etter den jeg hadde for fire sesonger siden, smiler alpintstjernen.

Og siden alle rekorder er slått, er det kanskje naturlig å gå over til å snakke om når hun skal passere 100 triumfer.

– Folk har allerede begynt å spørre om det, ler Shiffrin.

Fniseprat

Hun lo også godt under Aamodt Kilde-intervjuet hun roste.

– For et renn, for en dag, hvordan føler du deg, spurte Kilde under intervjuet som ble sendt på Viaplay.

– Jeg føler meg fantastisk, lo Shiffrin, som kniste mer og mer for hvert spørsmål kjæresten stilte.

Da han spurte om hun nå skulle tilbake til USA, måtte hun ta seg i det.

– Fokuser, bare fokuser, sa hun til seg selv, før hun la til;

– Jeg skal tilbake til USA, og ta meg en tur på stranden. Skulle ønske du kunne bli med!

– Flaut og gøy

Den herlige dynamikken i de to superstjernens herlig fnisende intervju ble også hyllet i Viaplay-studio.

– Det er herlig å se, det betyr litt for Touren at de er kjærester. Det gir en ekstra liten piff. Det er flaut og gøy på samme tid, sier Kjetil André Aamodt.

– De har en fin dynamikk. De er to superstjerner, og så tenker jeg det er herlig at hun sier hun skal hjem på beachen. «Du er ikke invitert», smiler Kjetil Jansrud.