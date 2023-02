Torsdag ble det kjent at de norske skiskytterne får stille med ekstra løpere på sprintene i VM i Oberhof, etter en regelendring fra Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) som var ukjent for landslaget.

Landslagsledelsen og utøverne har hele veien trodd at de kunne stille med fem løpere for menn og kvinner under sprintene fredag og lørdag.

Endringen har gitt Endre Strømsheims startplass som Norges sjettemann, ettersom den opprinnelige reserven Filip Fjeld Andersen har reist hjem fra VM etter en positiv koronatest.

Hadde hadde ladet opp til VM med resten av laget i forkant om han visste om regelen. Istedet dro han IBU-Cup i Obertiliach, hvor han etter all sannsynligheten pådro seg sykdommen.

Strømsheim, som nå kommer inn fra sidelinja, er kritisk til det som har foregått.

– Det er katastrofe. Hadde vi løpere vært klar over dette fra starten av sesongen ville det hatt ekstremt mye å si for alle uttak. Det hadde hatt veldig mye å si for oss som ville presse oss inn i verdenscupen før dette også. For Filip, å egentlig være tatt ut og så dra til Obertiliach i forkant, er det veldig synd, forteller Strømsheim på en pressekonferanse fredag.

Strømsheim med det er Det internasjonale skiskytterforbundet som har stått for en grov bom.

– Det er IBUs skyld. Landslagsledelsen har, sånn jeg har forstått det, virkelig forhørt seg, sier han.

Strømsheim ankom Oberhof torsdag etter en lang kjøretur fra et høydeopphold i Lavazè, i Italia.

KOMMER RETT FRA HØYDEOPPHOLD: Endre Strømsheim (25) kom rett fra Italia, til VM i Oberhof. Foto: Sveinung Kyte

Det opplyses at han skal gå sprint og jaktstart i Oberhof. Normaldistansen kan Filip Fjeld Andersen gå, dersom han blir frisk. Hvis ikke går Strømsheim den distansen også.

– Helt utrolig

TV 2s skiskytterekspert, Ole Einar Bjørndalen (49), kan ikke forstå at denne nyheten kom først nå.

– Jeg synes det er helt utrolig at dette ikke er klarlagt tidligere. Det har vært lik tolkning hele veien med IBU, og nå endres det rett i forkant. Det er tydeligvis èn nasjon som har tolket det på en annen måte og fått medhold, som gjør at alle andre nå må endre, sier Bjørndalen til TV 2.

MENER REGELEN BURDE BLITT INFORMERT OM TIDLIGERE: Ole Einar Bjørndalen (49) er ikke imponert over Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Videre sier skiskytterlegenden at situasjonen er vanskelig å forstå, men at på den positive siden vil flere løpere få delta.

Landslagssjef Per Arne Botnan er heller ikke særlig imponert av IBUs endring.

– Hvem i IBU som har forstått dette på en annen måte, må du spørre IBU om. Der må noen svare for seg rundt hvem som har gjort om på dette. Det er ikke bra, sier Botnan.

Kritiske til landslaget

For svenskene var også regelendringen ny informasjon. I svenske DN blir det svenske landslagets uvitenhet om den nye regelen omtalt som en «Jättetabbe». De gule og blå har nemlig for få løpere på plass i VM etter regelendringen.

Den svenske landslagstreneren, Johannes Lukas, fortalte SVT at dette var en såpass ny regel, at både de og flere andre nasjoner ikke har fått den med seg.

Endringen har gjort at svenske Mona Brorsson (32) plutselig skal starte fredagens sprint i VM.

– Jeg har hele tiden vært innstilt på å være reserve. Men det blir en enorm bonus å få gå renn, sier hun til DN.

FRA RESERVE TIL STARTPLASS: Svenske Mona Brorsson (32) skal gå fredagens sprint i VM. Foto: Matthias Schrader

Går for medalje

For Endre Strømsheims del lyser det nå av optimisme. Den hasteinnkalte tror han kan være med helt der oppe.

– Å vinne EM-normalen med to minutter er kanskje mitt beste løp noensinne, og jeg var på et annet nivå enn resten av feltet den dagen. Med et sånt type løp tror jeg absolutt jeg kan være med i medaljekampen, understreker Strømsheim.

Etter pressekonferansen fredag, dro skiskytteren ut til VM-løypene for gjennomkjøring.

Kvinnenes sprint sendes på TV 2 Direkte og TV 2 Play fredag fra kl. 13.30, mens herrenes går av stabalen samme tid lørdag.