– Det er det verste

SLITER MED MOTIVASJONEN: Tiril Eckhoff (til venstre) har full forståelse for utfordringene til Dorothea Wierer. Foto: Marie Grensbraten Lorvik, TV 2/Sveinung Kyte, TV 2.

Dorothea Wierer vurderer fremtiden. Tiril Eckhoff har full forståelse for det som er det italienske essets største utfordring.

En ny sesong nærmer seg med stormskritt, og Dorothea Wierer (33) er klar for å sette inn støtet igjen. Som vanlig etter en god runde med tvil.



– Om sommeren sliter jeg alltid med meg selv, dratt mellom tanken på å slutte og ønsket om å fortsette. Selvfølgelig vil jeg gjerne være mer hjemme og ha et mer normalt liv, men jeg liker fortsatt å trene og konkurrere. sier Wierer til Il T Quotidiano.

33-åringen dro hjemmefra for å gå på idrettsskole i en alder av 14. Siden har hun levd toppidrettslivet.

Nå er hun hjemmefra 200 dager i året, og da har man ikke regnet med media- og sponsorforpliktelser.

– Neste år har jeg levd dette livet i tjue år, det er naturlig at det begynner å tynge meg litt, sier skiskytterveteranen.



– Det verste er sommeren

TV 2s skiskytingsekspert Tiril Eckhoff (33) har full forståelse for at Wierer synes sommeren er en utfordrende tid.

– Det er ganske normalt. Det verste er egentlig sommeren når alle vennene dine, familie og kjæreste er ferie og så må du selv trene og gjøre jobben. Det var kanskje på sommeren jeg selv kjente mest på at det var vrient. Jeg tror sommeren er ille for ganske mange. Det er litt fra person til person, men det er ikke uvanlig å være litt umotivert på sommeren. Det er mye bedre på høsten, for da føler du deg heldig. Det er litt fint vær og alle andre har kontorjobb, mens du kan være ute, sier hun.



For Wierers del er det flere ting som veies opp mot hverandre. Hun legger ikke skjul på at hun drømmer om familieforøkelse.

– Selvfølgelig, men først må jeg bestemme meg for å slutte. Jeg ser meg ikke i dobbeltrollen som mor og idrettsutøver, sier 33-åringen.

Avgjørende sesong

Om hun fortsatt er aktiv i 2026, kan hun få gleden av å oppleve OL på hjemmebane i Milano og Cortina.

– Ja, men jeg tenker ikke på det. Jeg tar denne sesongen og ser hvordan det går, så bestemmer jeg hva jeg skal gjøre. Denne sesongen vil være avgjørende for mitt endelige valg med tanke på OL i 2026, sier Wierer, og ramser opp:

– De yngre kommer, alderen øker og motivasjonen har opp- og nedturer. Ærlig talt, etter så mange år er jeg litt sliten og det er ikke bare idretten som gjelder i livet mitt.

KONKURRENTER: Dorothea Wierer og Tiril Eckhoff er født samme år. Denne sesongen skal Wierer på nytt kjempe om triumfer, mens Eckhoff går inn i en ny rolle som TV 2s skiskytingsekspert. Foto: TIZIANA FABI/AFP

– Divaen

Eckhoff tror det først om fremst vil være resultatene som avgjør satsingen.

– Jeg tipper hun har lyst å se at hun er i nærheten av pallen og kan kjempe om en seier. Hvis hun ikke er det, skjønner jeg om hun ikke er like motivert til å satse mot OL. Samtidig er det en gylden mulighet. Det er OL, det er hjemmebanen hennes og der hun har trent aller, aller mest. Det blir spennende å se hva hun velger.

– Er det viktig for sporten at hun fortsetter?

– Det er viktig å ha noen profiler i skiskyting, og Dorothea er et eksempel på en kjempegøy utøver. Hun lager litt spenning i skiskytterverdenen, og så er hun på en måte divaen i sporten. Og noen divaer må man bare ha, slår Eckhoff fast.

– Går ikke alene i skogen

I intervjuet med Il T Quotidiano kommer også Wierer med en litt uventet avsløring: Hun er redd for bjørn.



– Ja. Og faktisk går jeg ikke alene i skogen, sier hun.



I regionen der Wierer holder hus, Trentino-Syd-Tirol i Nord-Italia, ble en mann tidligere i år drept i et bjørneangrep. Også en annen mann ble utsatt for bjørneangrep mens han gikk tur med hunden sin.

Lokale turistmyndigheter har egne sider med tips om hva man skal gjøre dersom man møter en bjørn, der en av tipsene er «gå på tur i små grupper og ikke alene».

For Eckhoff kommer bjørnenærværet som en overraskelse.

– Jeg visste ikke at det var så stor bjørnefare der. Vi har jo trent masse der, men har levd i uvitenhet, sier ler 33-åringen.