VM i skiskyting ser du på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra tirsdag klokken 16.00.

Han var skuffet en liten stund etter VM-sølvet på sprinten.

VM-gullet glapp med tre små sekunder. På jaktstarten gikk Johannes Thingnes Bø knallhardt ut allerede fra første stavtak og tok gullet.

– Jeg gikk fort fra skuffelsen. Første 20 minuttene kanskje, og så zoomer man litt ut. Jeg har ikke brukt det som motivasjon til i dag på noen ting som helst. I dag prøvde jeg bare å angripe.



TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen beskriver Thingnes Bø som en ekstremt smart skiskytter og mener stryningen er i en egen klasse i de valgene han tar i løpet av et renn.

– Johannes vet at han har en åpningsfart som ingen andre har og da spiller han på sine beste kort. Han har tenkt igjennom det der, sier Bjørndalen om den første runden der Thingnes Bø gikk rett i tet.

VM-GULL: - I dag prøvde jeg bare å angripe, sier Johannes Thingnes Bø etter gull på jaktstarten. Foto: Michael Allen / TV 2

– Han er smart i hvordan han forbereder seg, hvordan han utnytter de mulighetene han får hele veien. Han tar veldig sjeldent feil valg, utdyper Bjørndalen og understreker:

– Nå er han på sitt beste igjen. Men han skyter 17 av 20 treff. Det er ganske frekt å vinne en jaktstart med 17 treff.

– Alt er løgn



Denne sesongen har de norske skiskytterherrene vært i en helt egen klasse.

Deres største konkurrenter er hverandre. Da må man gjerne holde noen kort tett til brystet.

– Johannes angriper der han er sterk og viser at han er best, sier Endre Strømsheim.



– Hvor mye får dere vite om hva Johannes planlegger før et løp?



– Ingenting. Det blir sagt mye rart, men alt er løgn, svarer Strømsheim med et lurt smil.

HEMMELIGHETER?: Endre Strømsheim tok en prat med Thingnes Bø etter målgang. Men skiskytterkongens taktiske hemmeligheter fikk han neppe. Foto: Michael Allen / TV 2

Tarjei Bø påpeker at lillebror Johannes som regel er svært godt forberedt før konkurranse.

– Johannes snakker veldig mye om alt han ikke har gjort, men han sier ikke så mye om det han har gjort. Han er som regel godt forberedt. Det viser han her. Gull og to sølv nå, han er en mesterskapsmann.

Før hvert renn har landslaget lagsmøte. Der legger de en plan for fellesskapet, men de individuelle planene holder de for seg selv.

– Vi deler nok mer enn det folk tror. Felles ting som for eksempel hvor vi skal gå i løypa og om det er raskere på høyre eller venstre side i nedoverbakkene. De detaljene tar vi som lag, og så har alle sin egen plan på skytingen kanskje, forteller Tarjei Bø.

– Mer følelsesstyrt enn rasjonell



Sturla Holm Lægreid, som tok gull på lørdagens sprint, men måtte se seg slått av Thingnes Bø på jaktstarten, forteller at de ikke alltid følger trenernes beskjeder.

– Egil (Kristiansen) sier alltid «varm opp godt, gå full maks fra start og hardere etter hvert». Jeg sier: «ja ja ja, jeg skal det». Men jeg vet at jeg kommer til å åpne roligere enn andre.

FØLELSER: Thingnes Bø vant jaktstarten med klar margin og kunne bruke oppløpet på å feire med publikum. Foto: Michael Allen / TV 2

– Før en duell som nå på jaktstarten, hvor mye får du vite om hva Johannes tenker?



– Vi snakker ikke så mye om planene våre. Det får være opp til hver enkelt. Vi har en lagtaktikk og er med å bestemme hvor vi får sekunderinger og skrumeldinger. Så er det opp til hver enkelt hvordan de vil disponere løpet.

Johannes Dale-Skjevdal tror Thingnes Bø sine følelser var med på å sikre ham VM-gullet lørdag.

– Johannes er nok mer følelsesstyrt enn rasjonell til tider. Den følelsen er utrolig viktig i toppidrett, tror jeg. Det er derfor han og andre enere lykkes. Det er fort gjort, når man har vunnet så mye som Johannes å bli litt likegyldig. Jeg tror han syns det var godt å kjenne at han ble irritert og at det betyr litt, sier Dale-Skjevdal.



HAALAND-FEIRING: Thingnes Bø feiret som Haaland like før han skulle over målstreken. Det samme gjorde han i VM i Oberhof i fjor. Foto: Michael Allen / TV 2

Tviholder på «hemmelige» detaljer

På spørsmål om hvor mye han faktisk forteller, svarer Thingnes Bø følgende:

– Det er ingen av oss som har pratet noe særlig om løpet i dag, annet enn at vi ikke skal ødelegge for hverandre. Vi har respekt for hverandre, men har ulike rennprogram.



På miksstafetten, som var VMs første øvelse for Thingnes Bø, hadde han noen problemer på standplass og var tydelig sliten ved målgang.

JUSTERINGER: Thingnes Bø avslørte at han gjorde noen justeringer før sprinten, men vil ikke røpe hva. Foto: Michael Allen / TV 2

På sprinten var han som nevnt kun tre sekunder unna seier. Da røpte Thingnes Bø at han hadde gjort noen justeringer som bidro til at prestasjonen hadde løftet seg på få dager.

– Jeg har litt lyst å si det, men jeg skal ikke det, sa Thingnes Bø og gliste.



Med en gullmedalje rundt halsen søndag, holder skiskytterkongen fremdeles kortene tett til brystet.

– Vil du fortelle oss hvilke justeringer du har gjort nå?



– Nei, det er ikke nødvendig. Hvis dere har et godt analyseapparat, så klarer dere fort å finne ut av det, sier Thingnes Bø og smiler lurt.