Derfor stilte hun med skjegg i sesongåpningen

MARKERING: Slik stilte Gyda Westvold Hansen opp under sesongåpningen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Kombinertløperen hadde tegnet på seg skjegg under sesongåpningen på Beitostølen.

– Det er rett og slett for å vise at hvis jeg hadde sett sånn ut, hadde jeg fått delta i OL i 2026 i Cortina, forklarer Westvold Hansen til NRK.

SUVEREN SEIER: Her går Gyda Westvold Hansen i mål med nummer to mer enn et halvt minutt bak seg i løypen. Foto: Terje Bendiksby

20-åringen var den eneste som stilte med skjegg.

Hele feltet markerte imidlertid med å lage en X med stavene på start. Det skulle symbolisere «No exception» – ingen unntak.

Det var i sommer at Den internasjonale olympiske komité (IOC) kom med den nedslående beskjeden.

Samtidig som det ble vedtatt at herrenes øvelser fortsatt ville være en del av OL-programmet, ble det opprettholdt at kvinnene ikke får gå – en avgjørelse som vakte harme.

I 2021 fikk kvinnene gå VM for første gang. Da gikk Westvold Hansen til topps.

Det gjorde hun også på Beitostølen, i suveren stil. Hun var et halvt minutt foran nummer to, Marte Leinan Lund. Hun fullroser lagvenninnen.

– Det er utrolig tøft og ekstremt viktig, slår Leinan Lund fast overfor TV 2.

Kombinertjentene jobber nå med å få omgjort avgjørelsen.

– I mars 2023 får vi den endelige avgjørelsen. Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å påvirke IOC til å ta oss med til OL, varsler Leinan Lund.

SUVEREN: Gyda Westvold Hansen. Foto: Terje Bendiksby

Kombinerttrener Ivar Stuan fyrte løs mot IOC etter avgjørelsen om å utestenge kvinnene.

– Jeg er fryktelig skuffet for jentene. Det er helt håpløst. Argumentene til IOC er syltynne. Jeg vet ikke hvilket grunnlag de har brukt for å komme frem til denne konklusjonen. Det er et gufs fra fortiden og mangel på likestilling. Pampeveldet får bare styre på, sa han til TV 2.