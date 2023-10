Hun har vokst opp i en by uten skibakker, og fått tydelig beskjed om å slutte. Likevel er Maria Tviberg (29) verdensmester i alpint.

Det snør ikke ofte i Bergen.

Ti dager så langt i år, for å være helt presis. I fjor var det bare elleve dager med nysnø totalt, ifølge Meteorologisk Institutt.

Skidager er ikke noe alle skolene arrangerer, lange skiturer er forbeholdt dem med hytte. Barn flest driver med fotball eller håndball. Musikk. Teater.

Det står ikke et skimuseum på Bryggen. Kjente bergenske skiløpere kan telles på én hånd.

Men de finnes. Én av dem har til og med blitt verdensmester.

Som den eneste fra Bergen. Noensinne.

Hvordan er det mulig?

Solstråler skinner gjennom de innglassede balkongene på høyblokkene i Loddefjord. Det er årets varmeste dag i Bergen.

Ute på en terrasse sitter Maria Tviberg (29) med beina i kryss. Hun har på seg shorts, topp uten ermer.

Inne i den tilhørende leiligheten, i første etasje, har bestemor, Unni Stenberg, satt på kaffetrakteren.

Barnebarnet er ikke så ofte på besøk lenger, bare om somrene. Som denne dagen.

– Jeg får ofte kjeft for at jeg ikke holder på dialekten min, sier Tviberg og ler.

Det er mange år siden hun flyttet til Østlandet for å satse på den ubergenske aktiviteten alpint.



Hun måtte det. For det er i grunn naturstridig at man skal bli verdens beste skiløper i en by med få snødager, uten skikultur.

– At en bergenser er verdensmester er sjeldent i seg selv, og i alle fall på ski. Det er som juleribbe i Saudi-Arabia, det finnes egentlig ikke, sier bergenser og idrettshistoriker Matti Goksøyr.

Men Maria Tviberg ble det til slutt, selv om hun har vurdert å legge opp på veien.

Faktisk bodde Tviberg sine første leveår enda lenger unna skitrekk. Faren drev en bedrift i England, unge Maria gikk på pikeskole og var en del av sosieteten i Manchester og London.

Det var først da familien flyttet hjem til Bergen at hun fikk sitt første møte med skibakken.

TIDLIG KRØKET: Maria Tviberg (til h.) og søsteren Rikke som barn. Foto: Privat

– Pappa hadde drevet med alpint selv, så han tok meg og min søster med i bakken. Selv om han ikke hadde noe tro på at vi skulle digge det, forteller hun.

Bakken lå på Kvamskogen, en times kjøring unna Bergen. De kjørte frem og tilbake noen helger.

Tviberg lærte raskt. Hun var i T-kroken med en gang.

– Mamma mente at jeg var sinnssykt god, selv om jeg bare hadde stått på ski sånn syv ganger. Så hun meldte meg på et renn i aldersklassen over. Pappa lurte på hva hun drev med, sier Tviberg.

Hun ble slått med over ett minutt, i et renn der bestetiden var rundt halvminuttet.

– Jeg var en dårlig taper fra før, men det nederlaget trigget meg helt ekstremt. Jeg syntes det var så flaut å være så dårlig i noe jeg syntes var så gøy. Da lovet pappa meg at han skulle lære meg å bli god i det, sier hun.

Allerede helgen etter skaffet faren porter.

Snøballen hadde begynt å rulle. Fem dager i uken pendlet familien Tviberg til Kvamskogen etter skole og jobb.

Mor laget matpakker og pakket i bilen. Far skiftet fra dress til skidress, satte seg i førersetet og kjørte mot fjellet.

Da de kom hjem mange timer senere, var det helt vanlig at Maria og søsteren ble båret inn i huset og lagt i sengen.

FULL FART: Maria Tviberg i bakken som barn. Foto: Privat

– Men kvelden til mamma og pappa var jo ikke over. De måtte pakke ut av bilen og gjøre klart for en ny dag. Sånn var det tre dager på rad ofte, sier Tviberg.

Og etter hvert som søstrene ble eldre - og bedre - var ikke slalåmbakkene på Kvamskogen gode nok lenger.

– Så da måtte vi plutselig pendle like ofte til Geilo. Da snakker vi mange timer i bil!

Familien så seg nødt til å leie en leilighet på Geilo. De var der så ofte, uansett. Og, kanskje viktigst av alt, de trivdes der.

Etter å ha bodd i London, Manchester og Bergen, var livet på høyfjellet forlokkende.

– Jeg tror mamma og pappa var litt lei jobbene sine, litt lei av å reise, sier Tviberg.

Så de bestemte seg for å flytte dit permanent. Da Tviberg gikk på ungdomsskolen, byttet hele familien adresse til Geilo for at hun og søsteren skulle satse på alpint.

– Å stå på ski var blitt en lidenskap. Mamma og pappa ville aldri gjort et så stort offer om de var i tvil om jeg ville det eller ikke. Og så har jeg jo foreldre som, sikkert på godt og vondt, lever for barna sine, sier Tviberg.

Hun var på det tidspunktet blant landets største talenter. Selv om hun bare var tenåring, hadde sponsorer begynt å finansiere satsingen.

– Så når en sånn mulighet ble presentert, der de hadde en utøver som ville og sponsorer i ryggen, hvorfor skulle de ikke gjøre det? De så liksom ikke hva de kunne tape, sier Tviberg.

– Når de allerede hadde viet seks år av livene sine til denne hobbyen, så kunne de jo ikke bare kaste tiden ut av vinduet. De var jo nysgjerrige på hva det kunne bli.

I bunnen av blokken i Loddefjord har Tviberg trukket inn fra terrassen. På veggen i leiligheten henger bilder fra et langt liv.

Familieportretter, barn og barnebarn. Og et stort bilde av en landslagsalpinist trykket på kanvas.

Tviberg ser på bildet av seg selv.

– Da jeg bodde i Bergen, skjønte ikke alltid de andre barna hvorfor jeg var borte hver helg. Det er et vidt spenn i befolkningen i bydelen der jeg kommer fra (Åsane, journ.anm), så jeg opplevde en del sjalusi, sier hun.

– Da vi flyttet til Geilo, ble alt litt lettere. Der forsto folk konseptet ski.

– Hadde det vært mulig for deg å satse uten å ha ressurssterke foreldre i ryggen?

– Absolutt ikke, man må ha ressurssterke foreldre. Eller i alle fall foreldre med kapasitet og interesse for å hjelpe. Til slutt kunne jo heller ikke mine foreldrene finansiere satsingen min lenger, fordi det ble så dyrt. Så det hadde heller ikke gått uten sponsorer, sier hun.

LANDSLAGSUTØVER: Maria Tviberg fikk prøve seg på landslaget i ung alder. Her fra en utfortrening i 2016. Foto: MARK RALSTON

Med både foreldre og bedrifter tungt investert i karrieren, ble Tviberg tatt ut på landslaget. Drømmen var blitt ekte, leken var blitt alvor.

Det var liksom bare et spørsmål om tid før talentet skulle slå ut i full blomst.

Men det skjedde ikke.

Da Tviberg var 19 år, røk korsbåndet hennes for andre gang. To år senere røk det igjen.

Og da hun omsider var tilbake igjen, som 22-åring, krasjet hun under en utfortrening i Lake Louise.

Hun ble hentet av luftambulanse, korsbåndet var røket for fjerde gang.

– Tilbakemeldingene var klinkende klare. Jeg fikk beskjed om å slutte, jeg kunne ikke gjøre dette mer, sier Tviberg.

Beskjeden var vanskelig å håndtere. Det fantes jo ingen backup-plan, og i praksis hadde hun jo lagt opp.

Så hun dro til Syden i fire uker, uten at det hjalp stort. Hun var bleik og deprimert, helt ute av seg.

– Da jeg kom meg på beina igjen og begynte å trene etter åtte måneder, spurte jeg om å få møte kirurgen som opererte meg, forteller Tviberg.

FULL AV ARR: Knærne til Maria Tviberg bærer preg av operasjoner. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Hun møtte opp på klinikken på Nordstrand, satte seg på et bakrom mens kirurgen foretok en hjerteoperasjon - og begynte å gråte.

– Jeg klarte ikke å akseptere at noen andre hadde tatt en avgjørelse for meg, sier Tviberg.

Tårevåt konfronterte hun kirurgen, fortalte at hun ikke ville gi seg. Ikke ennå.

Midt i samtalen brøt en sykepleier inn. Hun beklaget at hun hadde tjuvlyttet, men hun ville bare fortelle noe:

«Når våre pasienter får inn et nytt hjerte, så holder det i cirka ti år. Hvis ikke de får en ny donor innen ti år, så vet de at de lever på lånt tid. Tror du de hadde valgt å stå på ski?»

– Jeg får fortsatt frysninger når jeg snakker om det, sier Tviberg.



– Hadde ikke hun sagt det, så tror jeg aldri jeg hadde valgt å fortsette. Man vet jo aldri om man blir påkjørt i morgen eller får kreft om fem år. Hvis jeg ikke hadde fortsatt, hadde jeg angret helt sykt på valget mitt.

Bergenseren fant frem skiene igjen. Riktignok bare carvingskiene.

Fartsøvelsene hun tidligere hadde vært best i, ville hun ikke kjøre igjen. Etter alle skadene kunne fartsskiene «brenne i Helvete», for å bruke Tvibergs egne ord.

I stedet fikk hun mast seg inn på teknikklandslaget, uten at landslagssjefen egentlig ville ha henne der.

– Jeg tror de ønsket at jeg skulle få det til mer enn at de trodde på det. Egentlig tror jeg bare at de tok meg inn, sånn at de kunne få meg tilbake på fartslaget etter hvert, sier hun.

NYE FERDIGHETER: Maria Tviberg blomstret i teknisk øvelser. Her kjører hun verdenscup i storslalåm i 2020 - i franske Méribel. Foto: Gabriele Facciotti

Men Tviberg trivdes med kortere avstand mellom portene. Hun begynte å plukke verdenscuppoeng i storslalåm, så i slalåm.

Resultatene var så gode at hun ble tatt ut til OL i Beijing, der hun var en del av det norske laget som vant bronsemedalje i parallellslalåm. Hennes nye favorittøvelse.

Året etter, i 2023, skulle det vellykkede comebacket krones med nok en medalje i lagkonkurransen i VM i Méribel. Men til finalen ble hun satt ut av laget, etter å ha falt i semien.

FALT: Her faller Maria Tviberg under lagkonkurransen i parallellslalåm i VM i Méribel. Foto: Lise Åserud

– Jeg tok det så tungt at jeg ikke ville stille opp i den individuelle øvelsen, sier Tviberg, som måtte overtales av faren til å fortsette mesterskapet.

Hun lot seg overtale, men følte at hun nå bare var med på kjøtt og flesk. Hun var jo ikke god nok til å være en del av laget en gang.

Så hun rakk så vidt besiktigelsen, kvalifiserte seg uten å imponere.

Hun var ikke tent. Overhodet.

RASK: Maria Tviberg (til h.) i aksjon under VM i parallellslalåm. Foto: Gabriele Facciotti

– Jeg hadde gått hele uken og tenkt at Thea (Stjernesund) skulle vinne. Jeg hadde sagt det i intervjuer og alt. Jeg var jo bare med på gøy, bare køddet hele tiden. Jeg bare lo av dem som sa at jeg skulle kjøre for gull, sier Tviberg.

Men hun tok seg videre. Først fra åttedelsfinalen, så fra kvartfinalen. Plutselig sto hun i semifinalen, side om side med lagvenninnen Stjernesund - som var favoritten.

– Jeg kjente jo styrkene og svakhetene hennes. Der og da visste jeg nøyaktig hvordan jeg skulle slå henne, dersom jeg traff selv, forteller Tviberg.

Det gjorde hun. Bergenseren var best over to runder.

Og i finalen slo hun sveitsiske Wendy Holdener.

RØRT: Maria Tviberg var på gråten da nasjonalsangen ble spilt etter å ha mottatt VM-gullet. Foto: Lise Åserud

I en alder av 28 år var Maria Tviberg blitt verdensmester. Den første bergenseren til å bli det på ski noensinne.

– Det var helt merkelig. Før start hørte jeg noen nevne at dette muligens var siste gangen de kom til å ha parallellslalåm på programmet. Så da tenkte jeg at jeg ikke hadde noe å tape. Og nå er det tatt av programmet, sier hun.

– Jeg kommer til å være regjerende verdensmester lenge.

I Loddefjord har Tviberg og bestemor flyttet seg ut i solsteiken. Det er alpinistens siste dag i hjembyen for denne gang, det kan bli lenge til de to sees igjen.

For når Maria har pakket kofferten og forlatt blokkleiligheten, er det for å ta fatt på oppkjøringen til en ny sesong.

Som skadefri, som verdensmester.

15 år etter at familien forlot hus og hjem i Bergen for å la henne følge drømmen, har den endelig gått i oppfyllelse.

– Når folk spør meg om jeg er god, så vet jeg ikke helt hva jeg skal si. Hvordan sier man at man er regjerende verdensmester, liksom?

– Du kan jo si det sånn, for eksempel?

– Ja, men jeg føler meg som en dust. Ofte drar jeg på det, og ser om det er noen rundt meg som kan hoppe inn og si at «hun er verdensmester», sånn at jeg kan fnise og si ja, sier Tviberg.

– Men jeg synes det er dritgøy, for å være helt ærlig. Hvis jeg skulle vært meg selv 100 prosent, uten å tenke på Janteloven, så hadde jeg sagt: «Helvete heller, jeg er verdensmester!»

– Du har bodd for lenge på Østlandet.

– Ja, jeg har det. Man kan ikke si sånt i Oslo.