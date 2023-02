– Den største favoritten noensinne

Johannes Thingnes Bø har rett og slett herjet i verdenscupen denne sesongen og har omtrent vunnet hvert eneste renn han har stilt til start i.

Det er dermed ikke så rart at forventningene til hva stryningen kan prestere i VM i Oberhof er skyhøye.

– Thingnes Bø er den største favoritten inn til et mesterskap noensinne. Han må bare være nok motivert selv og holde seg frisk, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

Før OL i 2022 hadde Thingnes Bø kniven på strupen etter å slitt med å finne formen og skuffet i verdenscupen. Nå er situasjonen helt annerledes inn til VM som starter til uken.

– Denne sesongen har alt vært som det skal. Både liggende og stående skyting har vært bra, han har gode ski og et godt støtteapparat. Han er en ekstrem favoritt til VM. Det har han vært i alle renn denne sesongen og han har taklet gang etter gang. Den største konkurrenten til Thingnes Bø nå er han selv, ingen andre, understreker Bjørndalen.

– Taler til min fordel

Men selv med et enormt favorittstempel er den 29 år gamle stryningen i kjent stil behersket når TV 2 møter ham under de siste VM-forberedelsene på Lygna.

– Det er ingen seire som er delt ut på forhånd. Alle stiller med blanke ark i VM, påpeker Thingnes Bø.

Han ser ikke bort ifra at noen av konkurrentene har prøvd å legge ned litt ekstra arbeid de siste ukene.

– Jeg tror det var mange som tidlig i januar begynte å rette blikket mot VM. For min del var jeg veldig innstilt på å forberede meg til neste verdenscupkonkurranse. Så om noen har lagt inn litt skjult trening og håper på en formtopp i VM, litt som med meg i OL i fjor, kan det jo fort vise seg å være en bra greie, sier verdenscuplederen og fortsetter:

– Men det har ikke vært en lang pause og det taler jo til min fordel. For det er begrenset hvor mye skade jeg kan gjøre for min egen del og hvor mye konkurrentene kan bli bedre. Men alt kan skje, og jeg tar ingenting på forskudd her, det gjør jeg ikke.

Disse frykter han mest

– Er det noen av konkurrentene du frykter mer enn andre?

– Alle de norske, egentlig. Også synes jeg Émilien Jacquelin viste gode takter i Anterselva og Martin Ponsiluoma med to pallplasser. Skyter de ti treff på sprint er de i hvert fall med oppi der. Og hvis Jacquelin er med på jaktstart vet vi alle hvilke jaktstarter han kan levere. Så ja, det blir hardt å vinne.

Émilien Jacquelin kan bli en av Johannes Thingnes Bøs største konkurrenter i VM. Foto: JEFF PACHOUD

– Jeg må levere og prøve å angripe for å ta en gullmedalje, eller flere. Men det er jo noe med det, har du vunnet ti-elleve løp som jeg har gjort hittil i år, er det en stor skuffelse om jeg ikke sitter igjen med gull i VM, utdyper Thingnes Bø.

Men selv om alles øyne er på ham blir ikke favorittstempelet en belastning for Thingnes Bø. Han referer til en treningsøkt på Lygna hvor han hadde to serier med to bom på stående skyting når han skal sette ord på hvor fort noe kan bikke den ene eller andre veien.

– Favorittstempelet blir aldri skikkelig sterkt fordi alt kan skje på skytingen. Det gjør at jeg går inn med veldig lave skuldre, sier 29-åringen.

Nytt i år er at VM-rennene ikke inngår i verdenscupen. Det bidrar også til å holde nervene i sjakk for Thingnes Bø.

– Det hjelper også veldig at det ikke er noen verdenscuppoeng å kjempe om, for da kan du tape både VM-gull og verdenscuppoeng. Nå kan du kun tape VM-gull, det er to forskjellige ting, sier han med et stort smil.