Deler bilder på kontroversielt nettsted: – Det er min kropp

– Det var skummelt første gangen, men nå er jeg kommet til et punkt der det ikke er skummelt lenger.



Elise Christie (33) var blant de største stjernene i skøytesirkuset.

33-åringen kan vise til hele 12 VM- og 17 EM-medaljer – ti av dem gullmedaljer.

Men i 2021 måtte briten legge skøytene på hyllen grunnet en ankelskade, og i tiden etter karrierestopp gikk hun en helt annen vei enn toppidrettslivet.

SOLID KARRIERE: 33-åringen kan vise til en imponerende merittliste. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Det er min kropp

Skøyteprofilen begynte nemlig å dele vågale bilder på plattformen OnlyFans, der brukere betaler for å kunne se bildene hun legger ut.



Det skammer ikke Christie seg over – snarere tvert imot.

– Det er min kropp, og jeg har jobbet hardt for den. Jeg har ikke bare fått den tildelt. Slik jeg ser det, så tjener jeg bare penger på det jeg har jobbet for, sier hun til engelske the Sun, gjengitt av Mirror.

Christie har opplevd store skuffelser på isen, blant annet da hun ble diskvalifisert under tre forskjellige øvelser i Sochi OL i 2014.



Etter fadesen opplevde 33-åringen mye hatkommentarer på sosiale medier.

Trøkket på sosiale medier synes Christie fortsatt er utfordrende den dag i dag.

– Det (sosiale medier) er den eneste delen av det som jeg sliter med. Jeg har funnet ut at det å distansere seg fra sosiale medier er bra for meg, forklarer hun.

OL-FIASKO: Christie fikk det aldri til å stemme i OL. Foto: David J. Phillip / AP Photo

Kommer med avsløring

33-åringen forteller videre at hun kun bruker andre profiler for å promotere innholdet sitt – uten å lese kommentarer.

Briten kommer dessuten med en avsløring.

– Nå tjener jeg mer på OnlyFans enn hva jeg gjorde når jeg hadde tre jobber.

Den tidligere skøyteløperen ser imidlertid ikke på OnlyFans som en langsiktig karrierevei.

– Jeg ser ikke for meg at OnlyFans er noe jeg vil holde på med for alltid. Men jeg ser for meg at det gagner meg i mitt framtidige liv. Det er første gang i livet mitt at jeg virkelig er glad, legger Christie til.