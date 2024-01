– De var ikke så keen på å møte meg

Det så ut som at Frankrike hadde seieren i si n hule hånd, men da Julia Simon trøblet på siste skyting gikk Ingrid Landmark Tandrevold ut tolv sekunder bak.

Dermed var det spenning på sisterunden, men Simon ble noen sekunder for sterk.

– I dag følte jeg at både Elvira og Julia ikke var så keen på å møte meg på en sisteetappe. Før har jeg følt at de har hatt et mentalt overtak på meg, men i dag virket de like lite keen på å møte meg som jeg var på å møte dem, sier Tandrevold og fortsetter:

– Jeg synes vi skal være utrolig fornøyde med 2.-plassen i dag og hvor nære vi var. Vi har virkelig satt sammen mange gode stafetter på rad nå.



Tandrevold kom i mål ni sekunder bak Simon og sikret norsk 2.-plass foran Sverige på 3.-plass.

– Fenomenalt, utbrøt TV 2s Marius Skjelbæk.



2.-PLASS: Juni Arnekleiv, Marit Ishol Skogan, Karoline Knotten og Ingrid Landmark Tandrevold var nest best på stafetten. Foto: TOBIAS SCHWARZ

– En kjempedag for de norske. Jeg synes de virkelig presterte under vanskelige forhold. Skikkelig laginnsats, oppsummerer TV 2s skiskytingsekspert Tiril Eckhoff.



– Vi er gode på stafett og det er viktig. Jeg synes stafett er det morsomste å gå, det å vinne og å tape sammen, sier Juni Arnekleiv.



– Vi skal være kjempefornøyde. Sånn som Frankrike har prestert denne helgen her, var de klare favoritter. Vi var akkurat med og var veldig nære. Vi viser at vi skal fighte om seieren, og det skal vi, sier Karoline Knotten.



– Som en drøm



Juni Arnekleiv startet den første etappen med å bruket ett ekstraskudd og gikk ut sammen med teten fra første skyting.

Arnekleiv gikk godt i løypa og lå i front av tetgruppen.

– Juni går som en drøm her. Hun flyter godt på snøen, sier TV 2s skiskytingsekspert Tiril Eckhoff.



På stående skyting måtte Arnekleiv bruke samtlige ekstraskudd, men hun slapp strafferunden.

Fikk du med deg denne situasjonen fra herrenes stafett?:

Arnekleiv sendte Marit Ishol Skogan ut kun to sekunder bak Sverige som ledet etter første etappe.

I seierskampen

Skogan måtte i likhet med Arnekleiv bruke ett ekstraskudd på sin første skyting. På stående trøblet Justine Braisaz-Bouchet for Frankrike og måtte bruke samtlige ekstraskudd.

Skogan klarte seg med ett ekstraskudd og gikk ut seks sekunder bak Frankrike og 26 sekunder bak Sverige.

Skogan sendte Karoline Knotten ut 25 sekunder bak Frankrike.

Mens Hanna Öberg måtte ut i strafferunden, klarte Knotten seg med ett ekstraskudd og tok over 2.-plassen.

På stående måtte Knotten bruke to ekstraskudd. Frankrike ledet ved siste veksling, mens Knotten sendte Tandrevold 21,9 sekunder bak.

Julia Simon var bunnsolid på sin liggende skyting, det samme var Tandrevold som jaget 27 sekunder bak.