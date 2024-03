– De skrev: «Tror han kommer ut som transe»

Mandag kom invitasjonen til pressekonferanse med Lucas Braathen og det som skulle vise seg å være offentliggjøring om hans comeback som alpinist – denne gang for Brasil.

Torsdag kom bekreftelsen. Dagene imellom har Bjørn Frölich Braathen lest og sett ting han ikke ønsker, og som overrasker ham, i sosiale medier.

Lucas Braathen har vært tidligere vært åpen om hets og kommentarer på hvordan han velger å leve livet.

– Jeg passer på meg selv. For noen er jeg homo eller femi. For andre er jeg kul eller modig, sier han, sa Braathen i et større intervju med TV 2 i oktober 2023.



Åpner om hetsen: – Noen kalte ham en «dåre»

For et par kvelder siden bet pappa Braathen seg merke i noe han så på Facebook.

– Da så jeg at en bekjent av meg hadde delt en invitasjon til denne pressekonferansen. I det innlegget skriver menn i min alder i fri utfoldelse og med lav toleranse: «Jeg tror han kommer ut som transe, og skal kjøre i dameklassen.», forteller Braathen til TV 2 og utdyper:

– Der blir det fulgt opp av andre som skriver: «Ja, han identifiserer seg med å være jente, så det er mest nærliggende. Noen kalte ham en «dåre».

Ifølge Det norske akademis ordbok er en dåre en enfoldig, tåpelig person, person som (i en viss situasjon) tenker, taler eller handler uforstandig.

FAR OG SØNN: Bjørn Frölich Braathen og Lucas Braathen. Foto: Privat.

TV 2 har selv sett kommentarene det refereres til.

– Det er denne typen hets som gjør at også dette blir en viktig del av prosjektet. Jeg synes at vi i 2024 skal ha en helt annen toleranse for at det er mange måter å leve livet sitt på.

– Det er mange måter å gi uttrykk på for hva som gjør deg glad eller trist. Det ser jeg at kanskje min generasjon, kanskje særlig menn, men også damer, har lav toleranse og veldig raske til å komme med hets, fortsetter pappa Braathen.



– Hva synes du om at det forekommer i din egen omgangskrets?



– Det blir nesten litt fascinerende. Jeg tar det bare til etterretning, og for min del blir det lettere … Jeg har jo levd med at Lucas hetses, men det er klart når du ser det fra nærstående – jeg vil ikke si det er en venn av meg, men det er en bekjent, som kommer med sånne ytringer. Det som jeg synes er trist, er at dette er folk som jobber i alpinsporten med barn, og da føler jeg at prosjektet til Lucas blir enda viktigere.



– Lært oss å leve med det



Bjørn Frölich Braathen påpeker at han håper sønnen har større innflytelse på barna enn de som kommer med hets.

– Det går inn på deg?



– Jeg synes ikke det er hyggelig. Jeg og Lucas har lært oss å leve med det, men man skal ikke venne seg til det. Man skal ikke komme i en situasjon hvor man synes det er greit. Nå har vi kommet dit hen at vi bare observerer det og tar det til etterretning. Men hele kulturen og holdningene vi bygger dette laget på, vil nok påvirkes av det.



Skipresidenten reagerer: – Veldig trist

– Det må jeg si er veldig trist. Og så kan jeg si at jeg har fått en del grov hets rundt temaet. Det er veldig trist, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug om hetsen Braathen opplever.



REAGERER: – Det er veldig trist, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug. Foto: Sveinung Kyte/TV 2.

– Hva sier folk til deg?



– Jeg får mange forskjellig meldinger, ja. Ganske mye stygge meldinger. Det er veldig synd. Det viktigste for Skiforbundet er å ta vare på utøverne.