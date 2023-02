De norske stjernene blir jaktet på. I jaktlaget finnes nordmenn med skumle hensikter

OBERHOF (TV 2): – Vi vet at vi er den store, stygge ulven, sier Sturla Holm Lægreid.

FØRST I REKKEN: Johannes Thingnes Bø med konkurrentene på slep under VM i skiskyting. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

De siste dagene av skiskytter-VM ble ikke helt som man hadde forutsett. I alle fall ikke sett med norske skiskytter-øyne.

At Johannes Thingnes Bø ikke skulle lykkes i sin fjerde individuelle konkurranse var smått overraskende, men at gullmedaljene etter herrestafetten skulle havne rundt andre halser enn de norske var smått sensasjonelt.

Så suverene har de norske gutta vært denne sesongen, som lag.

– Det har vært mye prat om hvor dominante er, men dette viser at de er mulig å ta. Så det er utrolig godt å se, sier svenske Sebastian Samuelsson til TV 2 etter sin gullmedalje på fellesstarten søndag.

GULD-XTRA: Sebastian Samuelsson skapte overskrifter i Sverige da han slo Johannes Thingnes Bø. Foto: Matthias Schrader

Og selv om det ble sølv på stafetten, og bronse på fellesstarten er det liten tvil om at de norske har det beste herrelaget også i VM. Trippelseier på sprint og dobbeltseier på både jakt- og fellesstart forteller det.

Bak fiendens linjer

Men svenskene har allierte i kampen mot Norge. Det fins til og med nordmenn som jobber knallhardt hver eneste dag for å stoppe den norske dominansen i herreskiskyting.

– Vi vet at vi er den store stygge ulven, som skal slås i støvlene, sier Sturla Holm Lægreid.

SØLV-SMIL: De norske skiskytterne måtte ta til takke med sølv på stafetten, men smilte like vel. Foto: Javad Parsa

– Det er nok mange fans rundt om i verden, og i Sverige spesielt, som smiler ekstra godt i dag, er Johannes Thingnes Bøs kommentar.

– Det kan være at utlendingene har fått litt mer selvtillit og blod på tann. Det er bra for sporten at vi får de opp. Vi har ventet på den kampen, fortsetter Holm Lægreid.

Som et ledd i den kampen har andre land søkt kompetanse i Norge. Det formelig kryr av norske trenere som jobber for andre land under skiskytter-VM.

– Nivåforskjell

Av de mer profilerte er Egil Gjelland trener for Tsjekkias kvinnelag, mens Vegard Bitnes (Østerrike) og Erik Kulstad (Finland) kjemper mot det som ofte er overmakten på herresiden.

TRENERTRIO: Tobias Torgersen (Polen), Vegard Bitnes (Østerrike) og Erik Kulstad (Finland) sammen under VM i skiskyting. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– For min del, når jeg ser hvordan det er i Finland, så blir jeg ikke overrasket over at forskjellen er så stor opp mot Norge. Når jeg ser mengden med utøvere, trenere og driven som er i Norge, sammenlignet med Finland. Vi må jobbe på, og gjøre det beste ut av det, men det er jo nivåforskjell, sier Kulstad.

– Alle andre nasjoner kjemper med rekrutteringen på en helt annen måte enn Norge, og opplever et generasjonsskifte etter OL i fjor. Nå er det trykk på rekruttering og bygge mot 2026, istemmer Bitnes, og legger til:

– Det er opp til oss å utfordre Norge. Det er vår jobb å gjøre det, og det er ingen annen løsning enn hard jobbing over tid.

ØSTERRIKE-TRENER: Vegard Bitnes. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Han forteller at det viktigste han har prøvd å formidle fra norsk skiskytterkultur til Østerrike er viktigheten av en struktur og et system som løfter folk frem. Han omtaler Norge som en fabrikk, med tydelige retningslinjer og arbeidsmetoder på ski, trening og rekruttering.

– Mange tror at den norske treningsfilosofien er en godt bevart statshemmelighet. Det er det ikke. Det finnes nok hemmeligheter som er betraktelig bedre bevart enn det, for vi tar den med oss ut i Europa, sier Bitnes.

– Med Norge som den skiskytternasjonen det er, er det ikke spesielt overraskende at det er mange norske trenere rundt om. Det er helt naturlig.

– Må gjøre det jeg kan

At Norge selv har utenlandske skytetrenere, Siegfrid Mazet og Patrick Oberegger, stusser han ikke over.

DUO: Italienske Patrick Oberegger og franske Siegfrid Mazet på standplass under VM i skiskyting. Foto: Javad Parsa

– Jeg tror tiden var inne for Norge å hente inn en litt annen filosofi, som kunne sette litt press på den norske filosofien. Det var en kjempefin løsning for Norge.

– Det virker som de fleste nasjonene søker nye impulser. De har gjort en god jobb der, så det er bra, så prøver vi norske å gi impulser til utlandet, sier Erik Kulstad.

FINLAND-TRENER: Erik Kulstad. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Han er stum av beundring for det norske herrelaget nå, og omtaler det som «et nytt nivå» innen skiskyting.

– Vi prøver å lære av det vi ser, ta det vi kan og tilegne oss kunnskap. Målet er å komme så nærme som mulig å være konkurransedyktig. Vi må gjøre det vi kan og løfte de vi jobber med, sier Kulstad.

– Jeg må gjøre det jeg kan for at mine løpere slår Norge. De er en konkurrent. Men samtidig er det viktigere for meg personlig å slå ett av de andre landene først.