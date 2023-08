– Jeg ble helt lamslått, sier Julia Simon (26) om da hun fikk beskjeden om nyheten som senere ble slått opp i franske medier i starten av juli.



Flere franske aviser hevdet å vite at verdenscupvinner Simon er beskyldt for kredittkortsvindel. Lagvenninnen Justine Braisaz-Bouchet skal være blant ofrene.

Storavisen L'Équipe hevdet at Simon benyttet seg av lagvenninnens kort til å kjøpe ting på internett til en verdi av mellom ett og to tusen euro. Det tilsvarer mellom 11.000 og 23.000 kroner. Svindelen skal ha skjedd mens utøverne deltok på Blinkfestivalen i fjor.

Nå åpner Simon seg i et intervju med skimagasinet til Le Dauphiné. Selv hevder hun at egen identitet er stjålet.

– Ikke på noe tidspunkt står det i media at jeg kanskje ikke gjorde det, så derfor vil jeg uttale meg om saken, sier Simon til magasinet, og legger til:



– Jeg vil ikke helle bensin på bålet.

– Jeg er også et offer

Saken etterforskes for tiden av politiet. Simon er klar på at hun ønsker å bidra med det hun vet.

Nå kommer hun med sin versjon.

– Navnet mitt ble brukt uten at jeg visste det. Nå er etterforskningen i gang, og vi vil la etterforskerne gjøre jobben sin for å avdekke sannheten. De er ofre, men det er jeg også. Jeg tror identiteten min ble stjålet, sier forrige sesongs verdenscupvinner i skiskyting.



Skiskytteren hevdet videre at hun har anmeldt det angivelige identitetstyveriet.

– Jeg gjorde noen feil

Simon ble først informert om beskyldningene av den franske skiskyttersjefen Stéphane Bouthiaux i september 2022, lenge før saken ble kjent i media.

26-åringen angrer på at hun ikke fikk mer hjelp da hun ble gjort kjent med beskyldningene i september i fjor.



– Jeg gjorde noen feil, ja. Spesielt at jeg forsøkte å håndtere situasjonen alene. Min store feil var at jeg tok for lett på det i starten, jeg forsto ikke situasjonen, forklarer hun.

– Til slutt fikk advokaten meg til å innse noen ting, se hva som var inkonsekvent og at noen ting var i min favør, fortsetter den franske stjernen.

Forrige sesong vant hun verdenscupen med beskyldningene hengende over seg internt i laget.

MED TROFEET: Julia Simon vant verdenscupen etter å ha hatt beskyldningene hengende over seg gjennom hele sesongen. Foto: JOEL SAGET/AFP

– Nesten en lettelse

Da saken ble offentlig kjent etter sesongslutt var det nesten som om byrden lettet.

– Det var nesten en lettelse, sier Simon.

Samtidig tok hun grep for å skåne seg selv. Hun kuttet ut sosiale medier i en periode fordi hun fryktet massiv kritikk.

– Da jeg åpnet de igjen, ble jeg positivt overrasket over de mange støttemeldingene jeg mottok. Jeg hadde ikke forventet å ha så mange folk på min side, sier 26-åringen.

Hun ønsker ikke å kritisere Det franske skiskytterforbundet for hvordan saken er blitt håndtert.

– Det er ikke nødvendigvis lett for dem. Jeg tror vi alle har lært mye av denne situasjonen. Ikke på noe tidspunkt sa de til meg at jeg ikke skulle snakke om det, det var jeg som ikke ville. Ingen ba meg forsvinne fra sosiale medier eller ikke si noe, forklarer Simon.

Forventer kommentarer

Utslitt og skadet trakk hun seg tilbake etter sesongslutt. Siden har hun ikke trent med det franske landslaget.

– Etterpå var det mitt valg å ikke komme tilbake til laget med en gang. Jeg følte at jeg trengte tid, forklarer 26-åringen.

Denne uken skal hun delte i Martin Fourcade Nordic Festival i Annecy.

– Det vil være mitt første møte med publikum. Jeg forventer spørsmål, kommentarer ... men jeg kan ikke vente, sier Simon.

Når hun eventuelt gjenforenes med landslaget er en annen sak.

– Min retur med Frankrike-laget er ennå ikke planlagt. Vi har ikke diskutert det så mye ennå, kanskje høsten er rett tid. Ingen dato er fastsatt.