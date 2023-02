Da oppturen endelig kom, ble han rammet av parasitt: – Gir jo en støkk

MALBORGHETTO (TV 2): Jarl Magnus Riiber (25) har gjentatte ganger vurdert å legge opp det siste året. Han vil leve et mest mulig normalt liv ved siden av toppidretten.

BLYTUNGT ÅR: Jarl Magnus Riiber har blitt rammet av korona, en trøblete skulder og parasitt det siste året. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Sykdomsåret. Det har vært mye opp og ned, ja. Absolutt. Det er kort vei mellom oppturer og nedturer, innrømmer kombinertstjernen Jarl Magnus Riiber når TV 2 møter ham på hotellet Palazzo Venezia i den lille italienske landsbyen Malborghetto, hvor kombinertlandslaget bor sammen med langrennslandslaget under VM i Planica.

– For min del har det vært en berg-og-dalbane i 2022 og 2023. Det har vært mye tungt, sukker han.

Parasitt og sykdom

For det har virkelig vært en sesong utenom det vanlige for Jarl Magnus Riiber. 25-åringen har vært verdens suverent beste kombinertløper i lang tid.

Likevel har det siste året vært blytungt. Sykdom og en trøblete skulder er bare to av elementene som har preget ham.

På toppen av det hele ble han i januar rammet av en parasitt, som gjorde at han måtte stå over de neste verdenscuphelgene før VM.

– Det gir jo en støkk i motivasjonen og gnisten. Etter en lang og god treningssommer, og en perfekt inngang på sesongen i Kuusamo og Lillehammer og Ramsau til dels, så tenkte jeg jo at alt var duket for en perfekt sesong. Men at jeg møter på de problemene jeg har opplevd er rett og slett uflaks, sier Riiber.

– Parasitt rett før jul og korona før OL i fjor. Det er bare uflaks, sukker han.

Parasitter er organismer som lever på eller i en annen levende organisme. Det kan gi ulike type infeksjoner – i Riibers tilfelle ga det en mageinfeksjon i forkant av VM. Parasitten gjorde at Riiber ble plaget av lav matlyst og utmattelse.

MØTTE TV 2: Jarl Magnus Riiber møtte TV 2 rett før VM-start. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Har vurdert å legge opp

25-åringen fra Oslo legger overhodet ikke skjul på at alle problemene har tæret på psyken.

– Man brenner jo for og motiveres av å gå konkurranser. Det er jo det som er artig, å være en del av verdenscupsirkuset. Det er jo det som gjør at man motiveres til å gjøre den lille ekstra jobben hver eneste helg i løpet av vinteren. Når du ikke får være med og er syk hele tiden, og bare venter på at kroppen skal føles i pluss igjen … Det gir en knekk i motivasjonen, medgir Riiber.

Lørdag skal kombinertesset forsøke å forsvare det individuelle VM-gullet han tok i Oberstdorf for to år siden. Det blir trolig ikke enkelt. Det er flere måneder siden Riiber har vært helt frisk.

Riiber innrømmer at han ofte det siste året gjentatte gange har tenkt «hvorfor gidder jeg dette?».

– Jajaja, absolutt. Flere ganger har jeg vært inne på tanken om å legge opp. Jeg har hatt mange fine år der ting har gått på skinner. Men så har disse småproblemene bare satt meg mer og mer tilbake, sukker Oslo-gutten, før han på litt alvor og litt spøk konstaterer:

– Av og til tenker jeg jo at det å drive med kun spesialhopp hadde vært lettere. Da hadde det gått an å konkurrere om man var litt småsnufsete av og til.

– Vurderer du å ta en telefon til Alexander Stöckl?

– Vel. Nei, jeg tror ikke jeg har ambisjoner om det akkurat nå, svarer han og ler hjertelig.

SYKDOMSRAMMET: Jarl Magnus Riiber på trening på Hafjell for to år siden. De neste årene har vært rammet av mye sykdom. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Hell i uhellet da de døde

I en allerede blytung sesong fikk Riiber for to uker siden en vond melding. Besteforeldrene hans på farssiden, Suzanne May og Harald Riiber, ble 90 og 92 år gamle. De døde på hvert sitt sted samme dag.

På Instagram la Riiber ut en gripende melding der han hedret sine besteforeldre. I posten la han også ut en rekke bilder av besteforeldrene, og skrev blant annet:

«Jeg er takknemlig for alle rundene på Oslo golfklubb, bærplukkingen på sommeren, hjemmelagde syltetøyet, leksehjelpen, kilometerne i marka og alle tilbakemeldingene fra dommertårnet i hoppbakken. Håper jeg kan gi videre det de har gitt meg».

På grunn av sykdomsperioden han var inne i fikk Riiber være til stede hjemme da han mistet sine kjære besteforeldre.

– Når ting ble som det ble, så ble det en veldig fin periode. Ja, jeg ble syk, men samtidig fikk jeg lov til å komme hjem og «farvel» til bestemor og bestefar. Så jeg hadde veldig hell i uhellet, sier han.

– Jeg fikk vært med familien og deltatt i begravelsen. Sånn sett så er jeg bare takknemlig for at ting ble som det ble. Det var veldig godt for meg å si «farvel» til dem, fortsetter kombinertprofilen.

– De kommer alltid til å ligge bak der et sted

Besteforeldrene er to personer som har betydd mye for ham i oppveksten. Derfor er han nå bare glad for at sykdomsperioden gjorde at han var hjemme da de døde.

– Det betyr veldig mye for meg. Det gjør det lettere å takle sorgen og alt som kommer med. Jeg var mer forberedt på hva som kom. Igjen, da ting ble som det ble, så er jeg veldig glad for at det ble sånn. Det ble en veldig fin ting, egentlig, oppsummerer Riiber og smiler.

De gode minnene fra besteforeldrene kommer alltid til å være med ham. Også under VM.

– De kommer alltid til å ligge bak der et sted. Nå har jeg fått vært i begravelsen og fått mimret med familie og venner. Men at jeg kommer til å tenke på dem her i VM, det er helt sikkert, slår han fast.

Ville aldri gjort som Klæbo

Riiber har de siste årene prøvd å tilpasse seg et mest mulig «normalt» liv ved siden av livet som en av verdens beste kombinertløpere.

Men den siste tiden har han ikke sett mye til datteren Ronja (fyller tre år i mai) og samboeren Sunna Margret Tryggvadottir.

– De siste to ukene har jeg vært mye alene. Jeg har vært nødt til å isolere meg litt for ikke å ta noen risiko før VM. Det er naturlig siden jeg har slitt mye med sykdom og ikke har vært frisk og rask siden verdenscupen i Lillehammer i starten av desember, opplyser han.

Det å leve i isolasjon er imidlertid ikke noe han verken liker eller kommer til å gjøre hyppigere i årene fremover.

– Jeg har fått mye tid til å tenke over det de siste to sesongene etter at jeg fikk barn. Ja, jeg har mulighet til å fullisolere meg og holde meg frisk til enhver tid. Men hvilket liv er det? Det er ikke noe jeg har lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å omgås venner og familie og leve en hverdag som er noenlunde normal, uten å ta for mye hensyn, mener han, og slår fast:

– Klæbo gjør for eksempel alt riktig, men jeg har tenkt og grublet og har ønsket på en måte å ikke bli for ekstrem. Det handler om hva jeg vil sitte igjen med etter karrieren, og det ikke bare minnes det å gå i isolasjon, men også skape et fint nettverk, poengterer han.

– Fortjener det ikke mer enn andre

Totalt har Riiber vunnet fire VM-gull (to individuelle og to lagkonkurranser), og OL-sølv i Pyeongchang (lagkonkurranse) i 2018.

Under OL i Beijing var han den største gullfavoritten, men oppladningen ble ødelagt av koronasykdom, og da han omsider ankom OL-løypene, endte det med at Riiber gikk feil og måtte se drømmen om OL-gullet glippe.

Mange mener nå mener at Riiber virkelig fortjener en opptur etter alle nedturene han har opplevd det siste året.

Men det er hovedpersonen selv helt uenig i.

– Jeg fortjener det ikke noe mer enn andre. Jeg må bare gjøre det jeg normalt skal kunne gjøre. Det viktigste for meg nå er å få gjort noen jevne prestasjoner, så får jeg det jeg fortjener, konstaterer han.

For til tross for alle nedturene har Riiber troen på at dette kan bli hans VM.

– Heldigvis er det jo på en måte ikke så alt for mye som kreves for å komme tilbake igjen. Det handler om å rydde kalenderen og sette seg et mål som man vet hva som er realistisk med tanke på den tidsplanen man har. Jeg hadde tre uker å komme i form til dette verdensmesterskapet. Det mener jeg er akkurat god nok tid i kombinert, fastslår en optimistisk Riiber.

– Ønskescenarioet i VM er fire gull, men samtidig må jeg være litt realistisk. Jeg håper at jeg får med meg ett individuelt gull, og jeg håper at jeg får ut det jeg er god for i bakken. Får jeg til det, er sjansen i sporet der. Men ting skal klaffe, mener han.

For en gang skyld.