Den svenske treneren Lars Öberg fikk høre det av Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum under finalen i verdenscupsprinten i Östersund.

Öberg kom ut i sporet og hindret amerikanske Rosie Brennan.

– Da blir jeg rett og slett forbannet, sier Nossum til TV 2.



– Jeg sto rett ved siden av og så at han ble ivrig på å rope og løpe etter de svenske utøverne, og han sprang inn i sporet til amerikaneren, forteller han.

FORBANNET: Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum var ikke blid på svensk kollega etter skandalescenene i Östersund. Foto: Geir Olsen / NTB

– Sa du ifra til ham?



– Det kan jeg love deg.



– Jeg sa at han måtte begynne å oppføre seg, for det er én ting å være ivrig, og det kan jeg sikkert være selv, men jeg har til gode å stå i veien for utøvere, sier Norges landslagstrener.



Den svenske treneren legger seg flat etter hendelsen.

– Jeg løp for å coache de svenske jentene. Jeg merket ikke at jeg kom for nær sporet, så det var klønete og dårlig. Jeg kan ikke gjøre noe med det nå, sier Lars Öberg til TV 2.



TAR SELVKRITIKK: Lars Öberg havnet uti sporet. Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån

Brennan forteller til TV 2 at hun skrek da hun så Öberg i løypen.



– Jeg hørte det ikke. Jeg var så fokusert på å coache svenskene, og det var skriking rundt overalt med andre trenere og tilskuere, svarer treneren.



Den amerikanske løperen håper skandalescenene får konsekvenser.

– Det er ikke bra. Jeg håper at det blir en straff, sier hun til TV 2.

Svenske Emma Ribom vant sprinten foran norske Kristine Stavås Skistad.