Brødrene Bø-dobbel og total norsk dominans på sprinten

Saken oppdateres!

Før rennstart skapte tåken problemer i Oberhof. Etter mye frem og tilbake ble det først bestemt ti minutter før rennstart at sprinten ville starte som planlagt.

LIGGENDE: Imponerende skyting av Johannes Thingnes Bø under dagens renn. Foto: Marte Christensen / TV2

Tåka påvirket imidlertid ikke Johannes Thingnes Bø. Med én bom totalt gikk han over målstreken med den suverent beste tiden i sporet, og går mot sitt andre gull i årets VM og 14 VM-gull totalt i karrieren.

– Jeg har det helt topp! Jeg trenger mer spørsmål... Jeg klarer ikke helt å svare på det, sier Thingnes Bø til TV 2 med et smil.

Gullvinneren føler han har mer å gå på i sporet enda han gikk raskere enn samtlige konkurrenter.

– Jeg er veldig stolt over disponeringen i dag med tanke på at jeg ofte åpner for hardt. Det kunne ødelagt løpet, men jeg har is i magen og gjør det jeg kan.

JUBEL: Johannes Thingnes Bø tar imot storebror Tarjei Bø i mål. Foto: Marte Christensen / TV2

Storebror Tarjei Bø skjøt fullt hus på begge skytinger, og utfordret lenge Thingnes Bø om gullet. Men 34-åringen hadde ikke mulighet til å holde følge med broren i sporet. Tarjei Bø tok sølvet, 14,8 sekunder bak vinneren. Sturla Holm Lægreid kapret bronsen, 39.9 sekunder bak landsmannen. Dermed ble det trippelt norsk på sprinten.

Og om ikke det var nok, tok Johannes Dale en oppløftende fjerdeplass, etter at han lenge knivet med Holm Lægreid om bronsen. Dale endte 43,6 sekunder bak.

– Tarjei Bø gikk jo som en unggutt mot Thingnes Bø, og knuste alle andre utenom lillebror. En fantastisk sprint av Tarjei Bø, sa TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

– Til slutt ble det norsk, norsk, norsk, norsk. Ingen klarte å matche Thingnes Bø, men det ble tre norske medaljer, konstaterte kommentatoren.

Northug: – Negativt for favoritten

Petter Northug var usikker på hvordan den mulige utsettelsen på grunn av tåkehavet ville påvirke Johannes Thingnes Bø før rennstart.

– Ja, jeg tenker det er verst for vår mann, storfavoritten Johannes, som ofte er i gang med tøffe drag på oppvarmingen, og må vente inn til start før det ble en avgjørelse. Det mener jeg er negativt for favoritten, sa Northug til TV 2.

– Men klart at han har fokus på å være i boblen sin, og har sin oppvarmingsplan. Men han må se sine rutiner bli flyttet når han må vente på den avgjørelsen, mente han.

Utfordret Thingnes Bø

Sturla Holm Lægreid var lenge blant Thingnes Bøs største utfordrere. Han skjøt imidlertid bort gullet med sin ene bom på stående skyting, og gikk ut fra skytingen 6,7 sekunder bak lagkameraten. Lægreid tapte også tid i sporet mot slutten og gikk inn 39.9 sekunder bak landsmannen.

I MÅL: Sturla Holm Lægreid tok bronse. Foto: Marte Christensen / TV2

Vetle Sjåstad Christiansen lå også lenge an til medalje. Men han bommet på siste stående, og dermed klarte heller ikke han å hamle opp med den beste. Han gikk inn bak Holm Lægreid, og 59,70 sekunder bak Thingnes Bø. Sjåstad Christiansen ble til slutt nummer seks. Dermed ble de fire av seks øverste plassene dominert av stjernene fra Norge.

Tidligere i uken var Lægreid og Thingnes Bø begge på det norske laget som tok gull på blandet stafett.