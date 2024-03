Braathen: – Ønsker kritikken velkommen

Lucas Pinheiro Braathens pressekonferanse om skiframtiden fant sted torsdag.



Tidligere denne uken kunne TV 2 erfare at 23-åringen gjør comeback som alpinist – for Brasil – og ikke Norge.

Braathen, som har en brasiliansk mor, bekrefter valget.

– Vi er her fordi jeg returnerer til skisporten. Jeg skal representere Brasil – landet der jeg fant kjærligheten for sport. Jeg er utrolig stolt av å representere Brasil, sier 23-åringen.

Tok kontakt i januar

Braathen åpnet seansen på portugisisk, før han bekreftet valget på engelsk.

Han avslørte når han tok kontakt med Brasil.

– Mine partnere sa at de ville støtte meg om jeg ville komme tilbake, og i januar tok jeg dem på ordet. Jeg kontaktet da Brasil for å få alt i orden, sa Braathen.



AVSLØRER: Braathen tok kontakt med Brasil i januar. Foto: JOERG MITTER / REDBULL / NTB

Han erkjenner at det er vanskelig å forlate lagkameratene sine.

– Jeg har gått gjennom noen vakre, men vanskelige samtaler med mine lagkamerater. Ved hvert eneste valg i livet så er det en nedside.

– Nedsiden med dette valget er at jeg må forlate lagkameratene mine. Jeg ville ikke oppnådd resultatene, eller blitt den mannen jeg er i dag uten dem, sier han.

FORLATER DEN NORSKE-MODELLEN: Braathen går sine egne veier. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

23-åringen ble konfrontert om utspillet til Atle Lie McGrath – som uttalte at Braathen aldri vil få kunne trene med det norske laget.

– Det var åpenbart ikke slik han sa det til meg. Det som har vært en viktig del av samtaler med lagkamerater og trenere på det norske landslaget, er at vi forlater hverandre som like gode venner, svarer Braathen.

GODE VENNER: Lucas Braathen og Atle Lie McGrath. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Ønsker kritikken velkommen

Braathen fikk spørsmål om eventuelle negative reaksjoner på valget.

– Jeg ønsker kritikken velkommen. Ulike meninger er sunt. Det skaper diskusjon og skaper fremgang. Kritikk og negative reaksjoner er noe jeg har håndtert hele karrieren, sier Braathen.

Brasils skipresident Anders Pettersson gleder seg over nyheten.

– Dette er en utrolig mulighet for det brasilianske skiforbundet. Lucas er en av de beste i det han gjør. Dette kan virkelig bli et vendepunkt for oss, sa Pettersson.

VENDING: Braathen tok til tårene når han annonserte at han skulle legge opp. Nå er han tilbake. Foto: Gabriele Facciotti / AP Photo / NTB

Skiforbundet: – Vi ønsket å beholde ham

Braathen bekrefter at Norges Skiforbund lar han få ta med seg videre FIS-poengene.

Forbundet kom med en pressemelding torsdag.

«Skiforbundet er glad for at Lucas Braathen fortsetter karrieren og at han igjen satser for fullt som alpinist. Vi ønsket å beholde han på det norske landslaget, men respekterer hans valg», heter det i en uttalelse fra NSF.



–Hvor mye kontakt har du hatt med Norges Skiforbund? Spør TV 2.

– Det har ikke vært mye dialog. I den siste perioden, rundt en og en halv uke siden. Vi tok naturligvis kontakt med forbundet og fortalte om intensjonen å representere Brasil.

– Jeg er veldig glad for at det var en vennlig og respektfull tone, og ønsket fra begge parter var å forlate hverandre som venner.

