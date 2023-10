Braathen med sjokkbeskjed: – Jeg legger opp

Det har stormet rundt Lucas Braathen den siste tiden.

Fredag arrangerte han en kort pressekonferanse for å gi sin versjon av saken.

– Vi har litt å snakke om …

Slik begynte han sin pressekonferanse. Så hamret han løs mot sitt eget forbund og prosessen rundt utøvernes bilderettigheter. 23-åringen har blitt varslet om en bot som følge av reklamekampanjen han gjorde med et svensk klesmerke.

Og så kom plutselig sjokkbeskjeden.

– Jeg legger opp!

– For første gang på i hvert fall et halvt år etter å ha tatt denne avgjørelsen, er jeg glad, sa Braathen til pressen i Sölden.

– For første gang på i hvert fall et halvt år er jeg glad, og for første gang på en årrekke føler jeg meg fri. Alle som kjenner meg vet at frihet er et av mine største kilder til suksess og glede.

SKAL REISE: Lucas Braathen skal benytte den neste tiden til å reise rundt i verden, forteller han på pressekonferansen. Foto: Gabriele Facciotti

– Livet mitt er for kort til å holde på med noe, og gjøre noe, som ikke gjør meg mest glad. Så enkel er jeg. Jeg gleder meg så mye til å se hva mine lagkamerater, mine ekskamerater, kan oppnå. Nå fra sidelinjen.

– Når fortalte du lagkameratene dine denne beskjeden?

– I går kveld. Det var vanskelig. Det var helt jævlig, men det var også vakkert. Det var vanskelig. Men det var også så vakkert. Og jeg fikk ikke annet enn støtte.

– Jeg tok vel avgjørelsen for tre-fire uker siden. sier Braathen.

– Helt siden i vår har jeg skjønt at håpet om at jeg kunne få realisert mine drømmer og mål med å jobbe med dette, ble mindre og mindre.

Sportssjef i alpinforbundet ble også tatt fullstendig på sengen.

– Dette var nytt for meg, sier Claus Ryste til TV 2, som ikke har ytterligere kommentarer akkurat nå.



Bilderettighetskonflikten Sakskomplekset strekker seg flere år tilbake i tid, og omhandler spørsmålet om i hvor stor grad utøverne har rett på egne markedsrettigheter, også kalt bilderettigheter. Advokat Pål Kleven har representert alpinistene og langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo gjennom prosessen.

Mot slutten av 2022 ga Norges Skiforbunds lovutvalg utøverne og Kleven medhold i alle anførsler. Lovutvalget slo fast at utøverne plikter å overføre en andel av sine bilderettigheter til forbundet, men at de sammen må finne ut av hva som er en rimelig andel. Nå ligger saken hos Idrettsforbundet (NIF) som skal «vurdere nødvendige tolkningsspørsmål knyttet til markedsbestemmelsene i NIFs lov». Enn så lenge kjører alpinistene fra den gamle løperavtalen fra 2021. Etter det TV 2 erfarer har alpinistenes disse to kravene til Skiforbundet om ny avtale. – At en ny landslagsavtale skal være i henhold til lovutvalgets avgjørelse fra 2022; det vil si at det klart og tydelig fremgår at det er utøverne som eier sine egne bilderettigheter. – Alpinistene ønsker en konkret bestemmelse som sier hvor stor andel av rettighetene Norges Skiforbund kan videreselge til sine sponsorer. Det har stormet rundt Braathen etter at han stilte opp i en reklamekampanje han ikke hadde tillatelse til. 23-åringen opplyste via sin far Bjørn Braathen han er innstilt på å betale boten han fikk av skiforbundet.

Fikk comeback-spørsmål

Braathen forteller at han nå gleder seg til neste kapittel i livet, og at han ikke kan se for seg at det vil innebære noe med ski.



– Jeg vil bare understreke at jeg ikke legger opp i protest eller fordi jeg er hevngjerrig. Jeg legger opp fordi jeg er så enkel at jeg kun vil gjøre det som gjør meg mest glad hele tiden.

– Det eneste jeg vet er at jeg nå skal finne ut hva min neste reise er.

– Kan det komme et comeback?

– Det er to ting som er ekstremt vanskelig å gå fra. Én ting er sporten, skikjøring er det feteste jeg vet. Og så er det å gå fra lagkameratene mine. Nå er svaret nei, men hvis jeg mirakuløst skulle finne at det var en mulighet, så måtte det vært en hel annen verden jeg returnerte til.