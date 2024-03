Braathen innrømmer: – Er økonomiske gevinster

Lucas Braathen annonserte det varslede comebacket til alpinsporten torsdag.

Det kommer et halvt år etter at han på en pressekonferanse tok til tårene og fortalte at han hadde mistet skigleden.

– Hva tenker du om de som sier at dette var planlagt allerede i Sölden? spør TV 2.

– Det skjønner jeg kommer. Det må folk bare si. Det jeg bryr meg om er at jeg har vært ærlig overfor lagkameratene mine. Er det noe de vet, så er det at jeg måtte vekk fra sporten, situasjonen og at jeg virkelig ikke hadde det bra.

– Jeg følte det usannsynlig under Sölden å komme tilbake. Jeg er også et menneske som er smart nok til at folk kan tro det, det får de bare gjøre, sier Braathen til TV 2.

– Det er økonomiske gevinster

23-åringen velger å representere Brasil, som sikrer han en større kommersiell frihet kontra den norske modellen.

– Hva tenker du om de som mener økonomiske motiver ligger bak?



– Jeg skjønner at folk ser på det sånn og at det er hovedmotivasjonen. Det er ingen grunn til å legge skjul på at det er økonomiske gevinster ved å gå denne ruten.

– Alle som prøver å være en advokat for at det ikke er tilfellet lyver. Jeg kan med hånden på hjertet si at valget mitt var besluttet da jeg ville ut av sporten fordi det var en situasjon som ikke gjorde meg glad nok. Da føltes det helt usannsynlig for meg å gå inn i en ny sesong, beretter 23-åringen.

Faren: – Ikke veldedighet

Lucas Braathens far Bjørn Frölich Braathen tok også en prat med TV 2 om sønnens valg om å representere Brasil – som gir Braathen en stor kommersiell frihet.

– Hva sier du om folk som mener det handler om penger?

– Vi ser jo det. Det er klart at penger er en stor del av idretten, men for oss i dag, handler fase én om å skaffe nok penger til å drifte dette teamet, sier han, og kommer med en beskjed:

– For de som tenker at det å ha stor kommersiell frihet, samtidig som du skal finansiere et team, bør nok undersøke litt, før man tenker at det skal gi en økonomisk oppside sammenlignet med andre atleter, sier Braathens far.

STØTTESPILLER: Pappa Braathen i bakgrunnen dagen Lucas Braathen la opp. Foto: Gabriele Facciotti / AFP / NTB

– De som mener han skal tjene store penger på dette her, de misforstår litt, eller?

– Nei, jeg sier ikke at det ikke kan være en oppside, sier han, og poengterer at mye avhenger av sønnens prestasjoner og prosjekter utenfor idretten.

Han kommer med et tydelig budskap.

– Det gjenstår å se, men vi har aldri vært av den kategorien som sier at penger ikke er viktig for en idrettsutøver, sier Bjørn Braathen, og fortsetter:

– Og for de som tenker at man skal drive sport av veldedighet, så må vi bare si at da tenker vi ulikt om det. Vi tenker ikke at sport er veldedighet, sier han til TV 2.

Både pappa Bjørn og Lucas Braathen bekrefter at det er en titallsmillion-satsing.

– Ville vært naivt

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener dagens pressekonferanse viser markedsverdien til Braathen.

– Dagens pressekonferanse viser også hvilken enorm markedsverdi Lucas Braathen har og hvor god han er til å bygge sin egen merkevare. Avstanden til skiforbundet, både kulturelt og kommersielt har aldri vært tydeligere, mener hun.

Foto: JOERG MITTER / REDBULL / NTB

Finstad Berg mener seansen viser hvor gjennomtenkt opplegget rundt Braathen og returen til idretten er.

– Her ser vi en gjennomregissert, hyperkommersiell pressekonferanse der historien om utøveren, idrettskunstneren og den frie sjelen Lucas Braathen står i sentrum, poengterer TV 2s kommentator.

REAGERER PÅ PRESSEKONFERANSEN: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Hun kommer med en beskjed til Skiforbundet.

– Braathen sier selv at idrett må være underholdning for at hjulene skal gå rundt. Her har han åpenbart et poeng. Det betyr ikke at skiforbundet skal bli Red Bull, men det er naivt å tro at de norske særforbundene ikke har noe å lære av dette.

– Braathen viser nå hva utøvere som bryter ut av fellesskapet kan få til på egen hånd. Nå er det opp til skiforbundet å vise utøverne hvorfor de får mer igjen for å være en del av den norske modellen enn å kjøre solo, avslutter Finstad Berg.