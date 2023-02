Braathen: – Det er håp

Lucas Braathen ble operert for akutt blindtarmsbetennelse på sykehuset i østerrikske Zell am See onsdag forrige uke.

22-åringen mistet helgens World Cup-renn i franske Chamonix, og det store spørsmålet var om han kan rekke siste VM-øvelse i Courchevel/Meribel.

NYOPERERT: Lucas Braathen. Foto: TV 2

Mandag kom Braathen selv med svaret.

– Status er at jeg er i Norge siden første gang siden november. Jeg fokuserer på det positive, ikke negative, det lærte jeg av kneskaden, innleder Braathen til TV 2.

– Det er håp for at jeg rekker slalåmrennet i VM. Jeg gjør alt i min makt selv, sammen med familien og helsepersonell, sier han.

Han forteller at han allerede er i gang med opptreningen etter operasjonen. Allerede denne uken vil han prøve seg på ski.

– I dag skal jeg prøve å gjøre noen beinøvelser uten å få trigget magen, noe som er litt «mission impossible», ler han, før han fortsetter:

– Vi prøver oss på ski senere i andre halvdel denne uken. Det er målet. Vi holder oss til Norge, og jeg kommer til å sette opp et eget team med pappa, og barndomstreneren min. Vi har tatt med alt av ski, og alt er på standby, og med en gang helsepersonell sier «go», så fyker vi opp til Kvitfjell og står på ski, mener han.

Braathen er imidlertid klar på at han kun vil stille til start i VMs siste renn dersom han selv føler seg klar for å være med å kjempe om de edleste metallene.

– Hvis jeg står på starten og føler at jeg ikke kan vinne renn, så står jeg ikke der. Det blir litt magefølelsen den søndagen der, om den sier at jeg kan vinne renn, så står jeg der. Gjør den det ikke, så stiller jeg ikke, fastslår han.