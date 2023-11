Bø-brødrene smadret av ukjent skiskytter: – Han ga elitelaget en vekker

Testløpet var en sprint med et tjuetalls av Norges fremste skiskyttere på start. Og som vi vet, Norges fremste skiskyttere er verdens fremste i bransjen. Brødrene-Bø, Vetle Sjåstad Christiansen og Sturla Hom Lægreid med flere var på plass.

Men de ble alle knust av den til nå ukjente Johan-Olav Smørdal Botn fra Stårheim IL.

– Det var veldig bra i dag, kan ikke si så mye annet enn det, sier vestlendingen til TV 2.

Han regelrett utklasset Bø-brødrene og resten av feltet under testløpet, med minuttet og oppover i seiersmargin.

– Johan-Olav sitt løp i dag var verdensklasse, utbasunerer rutinerte Tarjei Bø.

Før stryningen fortsetter:

– Det har gått rykter om at han har tatt sjumilssteg i år, og det fikk vi kjenne på kroppen i dag. Han er ekstremt godt trent, akkurat som forrige stjerne fra Stårheim, Ronny Hafsås, mener storebror Bø.

BLE PARKERT: Tarjei Bø måtte se seg slått i generalprøven. Foto: MIchael Allen / TV 2

– Ga oss en vekker

Ronny Hafsås var en solid skiskytter fra Stårheim, men tok sin verdenscupseier uten geværet på ryggen.

For Johan-Olav Smørdal Botn sin del betyr dagens testløpseier kun påfyll av selvtillit inn mot den viktige sesongstarten til helgen.

– Jeg har tatt et stort steg fysisk, på skyting så er ni treff og rask skyting bra, jeg har tatt steg der også. Blitt litt bedre på alt, sier Smørdal Botn.



Det er nemlig mulig å gå seg rett inn på laget til verdenscupstarten i Östersund om snaue tre uker.

Seks av Norges fremste skiskyttere har, basert på forrige sesongs resultater, allerede fått klarsignal til sesongens første verdenscuprenn. Brødrene-Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Dale, Endre Strømsheim og Sturla Holm Lægreid er allerede tatt ut og kan planlegge en seinere formtopp enn de andre som kjemper om den siste plassen.

– Jeg følte meg bra på testløpet i dag jeg, med solid marsjfart. Men jeg manglet det siste killerinstinktet. Det er bra Johan-Olav ga oss på elitelaget en vekker i dag. Grunnformen min er veldig god, så det skal bli bra når vi får trimmet formen inn mot verdenscupstart i Östersund, forteller Tarjei Bø.

Bjørndalen: – Skikkelig overrasket

Dagens testløp skal ikke vektlegges aldeles for tungt, men Botn var på toppen, foran Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø. Et løp så solid at selv TV 2s ekspert lar seg begeistre.

I STØTET: I snørike omgivelser gikk Smørdal Botn styggfort på ski. Foto: Emil Sørgård/NSF

– Jeg er skikkelig overrasket over dagens resultat. Men vi er forberedt på at det kommer stadig nye stjerner fra rekruttlaget og presterer godt. De gjør en utrolig god jobb på det laget også med dyktige trenere. Men jeg minner om at det er et testløp vi snakker om i dag. Ski kan variere litt etter hvor mye man har preparert disse, og noen kan utsette formen litt inn mot verdenscupstarten fordi de allerede er tatt ut, forklarer Ole Einar Bjørndalen.

Dagens mann Johan-Olav Smørdal Botn avsluttet forrige sesong på ypperste vis med seier i IBU-cupens aller siste renn. Denne cupen er der de sultne ulvene jager på nivået rett under verdenscup.

Nå tror Bjørndalen at Smørdal Botn har alle muligheter til å komme seg opp et nivå og ut i verdenscupen kommende vinter. Men det er ikke nå eller aldri for denne sesongens del allerede til helgen mener eksperten:

– Det er selvsagt mulig å ta den ledige billetten allerede under åpningsrennene nå til helgen, men klarer han ikke det nå, kan han gjøre det seinere i vinter gjennom gode prestasjoner over tid. Dagens testløp var uansett knallbra, mener skiskyttereksperten.

IMPONERT: TV 2s skiskytingekspert, Ole Einar Bjørndalen. Foto: Marte Christensen / TV2

Hovedpersonen selv legger ikke skjul på at han har begynte å tenke på en mulig billett til verdenscupstarten.

– Den ledige billetten begynner jeg å drømme litt om, jeg gjør det. Men mer selvtillit er det viktigste man får i dag alle fall. Det er jo ikke hver dag man slår Johannes Thingnes Bø, det må man nyte. Jeg har ikke vært på lag med Johannes, men jeg har hørt rykter om at han våkner nå mellom testløp og sesongstart, så han blir nok å regne med i år også.