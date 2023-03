Bø-brødrene sikret dobbelt norsk – gikk tross positiv koronatest

Lørdag morgen, kun timer før herrenes jaktstart i Nove Mesto, testet både Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø positivt på korona.

Bø-brødene tok tre koronatester hver lørdag morgen. Begge to hadde en positiv og en negativ test.

Tross en positiv test hver valgte skiskytterbrødrene å gå jaktstarten hvor Thingnes Bø vant foran storebror Tarjei Bø.

– Vi vet ikke helt enda hva som skjer. Litt usikkerhet i dag tidlig. Kjenner kroppen ikke er helt hundre. Jeg må hjem og ta en ny test, sier Thingnes Bø til TV 2.

Han bekrefter samtidig at han ikke kommer til å gå stafett søndag.

– Jeg hadde tre tester. Det var en svak en, en veldig svak en og en negativ. Så det kan være jeg er i startfasen av noe. Men det er for tidlig å vite. Jeg følte meg bra i dag tidlig, så da så jeg ingen grunn til å dvele ved det. Men det er klart, vi får se hvordan det går utover nå, legger han til.

Tarjei Bø hadde samme testresultater som lillebror.

– Vi tenker jo fortsatt hva som skjer nå. Men vi prøvde å være profesjonelle å gjøre et bra løp og det gjorde vi jo. Så er vi spente på om vi holder oss friske eller ikke. Vi er redd og frykter det verste. Men vi følte oss normal i kroppen så vi bestemte oss for å gå, så får vi se hva som skjer i kveld, sier eldstebror Bø til TV 2.

Bø-brødrene var ikke i nærheten av andre der de har bodd i Nove Mesto og kjørte i egen bil ned til stadion lørdag. Ingen av brødrene har hatt korona før.

– Vi får håpe at vi klarer oss noen uker til. Hadde ikke Sturla fått korona, hadde vi ikke testet oss en gang. I dag ble vi veldig usikre på hva vi skal gjøre, men vi føler oss hundre prosent. Da får vi bare krysse fingrene, sier Tarjei Bø.

Thingnes Bø tangerte for øvrig sin egen rekord med sin 16. seier for sesongen.

– Vi får bare vente til kvelden å se. Jeg ville gå i dag og det var jo verdt det når man vinner, sier verdenscuplederen og flirer.

– Hvordan føltes det underveis i løpet?

– Det er en sånn tanke du ikke vil gi deg selv, så jeg har prøvd å holde det på avstand. Det blir en rask tur hjem igjen nå. Ingen flere intervjuer enn dette, rett i seng og så håpe på det beste.

– Kan du si noe mer om hvorfor du valgte å gå?

– Fordi jeg leder med god margin og har lyst å vinne mer. Det var et valg jeg tok i dag tidlig fordi kroppen var bra. Jeg ble sjokkert når jeg så testen var positiv. Da tenkte jeg kanskje at jeg skulle prøve meg frem, og med den luken som var i dag kunne jeg kontrollere løpet litt mer og kjenne litt på det.

– Det er sånt som skjer når man ikke kan stryke renn påpeker Thingnes Bø.

– Hva tenker du om at du kanskje kan ha smittet andre når du er med på et slik arrangement?

– Vi har prøvd å holde avstand til alle og jeg blir jo flau når jeg går rundt her. Man vil jo ikke være positiv og vandre rundt her. Derfor tenker jeg det er best at jeg kommer meg hjem i tilfelle jeg er positiv, og så får vi håpe at jeg ikke er det.

– Så lenge som de ikke har noen symptomer og bare har testet positivt i dag, så er det løperen selv som vurderer om en føler seg klar til å gå, eller ikke. Legen kan anbefale det han mener, men det hadde ikke vært aktuelt om de hadde hatt symptomer, sier landslagssjef Per Arne Botnan til TV 2.

Bjørndalen: – Risikabelt

Om det skulle vise seg at Thingnes Bø faktisk er koronapositiv, vil han nok takle det fint.

– Jeg ser alltid fremover og jeg tar det ikke så tungt om det skulle skje. Da får du jobbe ut i fra det, og ta en dag av gangen.

Ole Einar Bjørndalen er skeptisk til valget brødrene-Bø tok om å stille til start.

– At du har en positiv og en negativ test og så stiller til start er jeg skeptisk til. At de tør å risikere det, det hadde jeg aldri turt selv. Johannes er en ung utøver og vi skal nyte godt av ham i mange år fremover. Da er det viktig å ta vare på helsen, det er første prioritet, mener jeg. Jeg synes det er risikabelt det de gjør, sier TV 2s skiskytingsekspert.

Lægreid allerede smittet

Tidligere i uken reiste Sturla Holm Lægreid hjem fra Tsjekkia etter en positiv koronatest. Landslagssjef Per Arne Botnan fortalte TV 2 at de skjerpet smittevernet etter Lægreids positive test.

Da IBU fjernet muligheten til å stryke to renn før sesongen var Thingnes Bø tydelig på at han var ville stille til start tross feber, covid-19 eller annen sykdom i kroppen.

– Med mindre jeg må holde meg på toalettet, så går jeg jo. Enten jeg har feber eller noe annet. Jeg har ikke råd til ikke å gjøre det, sa Thingnes Bø til TV 2 i desember i fjor.

