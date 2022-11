– Blir en synlig markering

SKAL MARKERE: Både herre og kvinnene i kombinertlandslaget skal ha en markering mot IOCs avgjørelse om å utelate kvinnene fra kombinertgrenen under vinter-OL i 2026. Foto: Erik Johansen / NTB

Da kombinertkvinnene mottok beskjeden om at de ikke får delta under vinter-OL i 2026, gikk det i svart for blant annet gullhåpet Gyda Westvold Hansen (20).

På Beitostølen førstkommende lørdag skal både kombinertkvinnene og herrene markere mot IOC og deres avgjørelse om å utelate kvinnene fra kombinertgrenen under vinter-OL i 2026.

På sin Instagram-profil skriver Gyda Westvold Hansen:

"Å være kombinertløper er for meg en livsstil. Hadde jeg vært en Jarl, en Jørgen eller en Espen, hadde det vært en selvfølge å få delta i Cortina-OL i 2026 i sporten jeg elsker så høyt. Men siden jeg bare er en Gyda så vil ikke IOC la meg konkurrere om OL-gull. Jeg klarer bare ikke å forstå at kombinert for kvinner ikke står på OL-programmet, men vi nekter å gi oss. Nå skal vi markere oss på Beitostølen.".

– Blir synlig

Landslagssjef Ivar Stuan bekrefter at det blir en markering uten å gå i detaljer på hva slags markering det blir. Stuan understreker imidlertid at markeringen kommer til å bli synlig.

– Jeg kan ikke si så mye om markeringen akkurat nå, men den kommer til å bli veldig synlig på TV, sier Stuan.

Det er ikke bare kombinertkvinnene som skal delta i markeringen. Også herrelaget kommer til å delta i markeringen, bekrefter Stuan.

– Her er vi likestilte, sier Stuan, før han fortsetter:

– Både gutta og jentene kommer til å gjøre det samme. Gutta er minst like opptatte av jentenes OL-deltakelse som det jentene er, og det er veldig fint.

RØPER IKKE DETALJER: Landslagstrener Ivar Stuan vil ikke gå i detaljer på hvordan markeringen blir, men sier at den kommer til å bli synlig. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Støttes

Bakgrunnen for markeringen er at Internatinal Olympic Commitee (IOC) har besluttet at kombinertkvinnene ikke får en OL-gren under vinter-OL i 2026. Avgjørelsen har vakt mange og sterke reaksjoner.

– Jeg synes det var direkte kjipt fordi jeg unner jentene å bli med. De har vist at de er mer enn gode nok til å kunne være med, har Jarl Magnus Riiber uttalt til TV 2 tidligere.

Også skihopper Silje Opseth (23) har gitt sin fulle støtte til kombinertkvinnene.

– Jeg tenker at det er veldig trist og egentlig ganske uforståelig. Jeg hadde også vært forbanna. Jeg skjønner frustrasjonen til kombinertjentene veldig, veldig godt. Jeg hadde uten tvil kjent på den samme frustrasjonen, har Opseth sagt til TV 2.

Til tross for OL-nekten, har verken Westvold Hansen eller resten av kvinnelandslaget i kombinert gitt opp håpet om å få delta. Tanken er at markeringen skal bidra til å vise at IOC har tatt en feil avgjørelse.

– Jeg håper vi får med oss flest mulig, og markere det her på en ordentlig måte, og vise at IOC har tatt en feil avgjørelse, har Westvold Hansen uttalt til TV 2.