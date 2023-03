Ble historiske: – Banet vei for en helt ny epoke

I årevis har kvinnene fått høre at det er for farlig for dem å delta i skiflygingsrenn. Fasit etter helgen er 90 hopp og null fall.

Søndag var det duket for tidenes første skiflygingsrenn for kvinner.

Slovenske Ema Klinec klinket til med verdensrekord (226 meter) i førsteomgang. 223,5 meter i andreomgang sørget for en overlegen seier.

Norske Silje Opseth endte på andreplass, mens japanske Yuki Ito endte på tredjeplass.

– Det var skikkelig bra. For en dag, for en stemning og atmosfære. Det er helt fantastisk. Jeg prøvde bare å kose meg i bakken i dag, sier Opseth til TV 2.

Seieren i Vikersund sørget også for at Ema Klinec gikk seirende ut av Raw Air, noe som gir henne 40.000 euro i premiepenger.

Sterkt preget etter historisk pallplass

Før denne helgen var det 19 år siden en kvinne hadde hoppet i skiflygingsbakken i Vikersund.

Det var Anette Sagen, som etter en lang kamp fikk muligheten til å gjøre et prøvehopp i 2004. Noe som skapte mye bråk i hoppmiljøet.

– Fantastisk og rørende, det er alt på en gang. Dette har vi ventet lenge på, sier en tydelig rørt Anette Sagen til TV 2.

Kulturminister Anette Trettebergstuen var tilstede under den historiske begivenheten. Også hun var tydelig rørt i intervjuet med TV 2.

– Det er jo underlig og nesten latterlig å tenke på de rare argumentene som er blitt brukt. Men nå er vi her og nå skal vi feire, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

– Har banet vei for en helt ny epoke i hoppsporten

Selv om kvinnene denne helgen har vist at det er null problem for dem å hoppe i de største bakkene, gjenstår det fortsatt en kamp for likestilling.

– Det har vært gjennomført 90 hopp uten at det har sett farlig ut i det hele tatt, sier sportssjef for hopplandslaget Clas Brede Bråthen.

Han peker på at det ser mye farligere ut når mennene setter utfor kanten i skiflyging.

– Disse jentene har vært pionerer, de har banet veien for en helt ny epoke i hoppsporten. Det er ikke slik at det ikke blir helt stille fra kritikerne, men nå er det ikke vits å høre mer på dem. De har ikke saklige argumenter, sier Bråthen.

– Jeg kan jo nesten gå så langt å si at det er en aldri så liten skamplett i fordommer, som man har klart å skape rundt jentene og skihopp, sier Bråthen.

Silje Opseth leverte kjempehopp

Norsk pallplass

Maren Lundby og Silje Opseth leverte de to lengste hoppene i prøveomgangen, men det var kun sistnevnte som klarte å ta det med seg da det virkelig gjaldt.

Lundby hoppet hele 30 meter kortere i førsteomgang, mens Opseth økte til 211 meter.

Det sørget for at hun ledet helt til omgangens siste hopper lettet fra hoppkanten. Ema Klinec klinket til og fløy hele 226 meter, som også ble ny verdensrekord.

Lundby klarte ikke å redde seg inn i andreomgang. 184,5 meter holdt ikke til pallplass i historiens første skiflygingsrenn for kvinner.

– Det ble ikke helt som jeg hadde håpet, sier en ærlig Lundby etter rennet.

Lundby kan likevel ta med seg ny norsk rekord etter å ha hoppet 216,5 meter i prøveomgangen.

Opseth leverte igjen varene. 207 meter i andreomgang sørget for pallplass.

– Det er rått å se! Det er rett og slett rått å se, var dommen til TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

Legenden reagerer: – Helt latterlig

– Får håpe det blir slutt på det tullet

I 2004 fikk Anette Sagen gjøre et prøvehopp i skiflygingsbakken i Vikersund.

Men det skulle altså gå 19 år fra det hoppet til kvinnene selv kunne delta i en konkurranse i skiflyging.

– Det har tatt alt for lang tid, dessverre. Det har vært en kamp og nå står vi her i dag. Vi får håpe utviklingen fortsetter og at det blir slutt på det tullet der, sier TV 2s ekspert Marius Huse.

– Det er en ekstrem opplevelse å hoppe skiflyging. Man ser prøvehopperne går forbi oss her og gråter etter å ha hoppet over 200 meter, sier Huse.

