Ble forbannet: – Da raste verden sammen

GIKK I SVART: Nyheten om at de kvinnelige kombinertløperne ikke får delta under vinter-OL i 2026 ble mottatt med frustrasjon av Gyda Westvold Hansen.

For et av våre største gullhåp gikk ting i svart da hun og lagvenninnene fikk nyheten om at de ikke får lov til å delta i vinter-OL 2026.

– Da raste verden sammen, sier Gyda Westvold Hansen (20).

De kvinnelige kombinertløperne var på forhånd optimistiske og trodde de ville få klarsignal til å få delta i OL i Milano og Cortina d'Ampezzo i 2026.

– Vi gledet oss veldig for i våre øyne så var det på sin plass at vi skulle få være med. Gjennom dagen planla vi en feiring, og når IOC reklamerte for at dette skulle bli tidenes første likestilte OL, så tenkte vi at det var i boks, sier Hansen (20) til TV 2.

Forbannet

20-åringen legger ikke skjul på at tiden i etterkant av IOCs avgjørelse var tøff, og at hun trengte litt tid for seg selv for å ta innover seg nyheten.

– Det var ingen artig dag, og nettene i etterkant bar preg av lite søvn, sier Hansen, og legger til:

– Da jeg mottok nyheten, måtte jeg bare komme meg ut og få rast fra meg. Telefonen ringte i et kjør fordi folk ville ha kommentarer, men jeg trengte noen minutter for meg selv.

FORBANNA: Gyda Westvold Hansen (20) er svært misfornøyd med at de kvinnelige kombinertløperne ikke får være med til vinter-OL i 2026. Foto: Marte Christensen / TV 2

Massiv støtte

Hansen høster massiv støtte fra blant annet Jarl Magnus Riiber og resten av de kombinertløperne på herresiden. For hans del kan herrene ofre litt for at kvinnene får bli med.

– Jeg synes det var direkte kjipt fordi jeg unner jentene å bli med. De har vist at de er mer enn gode nok til å kunne være med, sier Riiber, og legger til:

– Vi gutta kan gi fra oss en øvelse for at jentene kan bli med, det er null stress for min del.

Riiber har full forståelse for at Gyda reagerte slik hun gjorde, og presiserer at han hadde reagert på samme måte.

– Hun er en av de beste toppidrettsutøverne vi har i landet, så jeg forstår frustrasjonen hennes godt, sier Riiber.

STØTTER KVINNENE: Jarl Magnus Riiber (25) mener de kvinnelige kombinertløperne har gjort seg fortjent til å bli med til vinter-OL i 2026. Foto: Terje Pedersen / NTB

Riiber velger imidlertid å trekke frem de andre mesterskapene og konkurransene som et lite plaster på såret for at de kvinnelige kombinertløperne utelates fra vinter-OL i Milano og Cortina i 2026.

– Man har verdenscupen og VM mellom de fire årene man også kan fokusere på, sier Riiber.

Men til tross for at vedtaket om at de kvinnelige kombinertløperne ikke får delta i vinter-OL i 2026 er fattet, er det fortsatt håp om at avgjørelsen omgjøres.

– Det tror jeg. Jeg håper vi får med oss flest mulig, og markere det her på en ordentlig måte, og vise at IOC har tatt en feil avgjørelse, sier Westvold Hansen.

Samme bås som hoppjentene

Riiber er ikke den eneste som viser sin støtte til de kvinnelige kombinertløperne.

Skihopper Silje Opseth (23) trekker frem at de kvinnelige kombinertløperne nå befinner seg i samme situasjon som hoppjentene befant seg i for noen år siden.

– Jeg tenker at det er veldig trist, og egentlig ganske uforståelig. De (kvinnelige kombinertløperne) er litt der vi hoppjenter var for noen år siden hvor vi ikke var likestilt på noen som helst vis. Det hører ikke hjemme i 2022 eller 2026, sier Opseth til TV 2.

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Silje Opseth (23) forstår at kombinertkvinnene er frustrerte over OL-avgjørelsen. Foto: Geir Olsen / NTB

At kombinertkvinnene blir oppgitte over avgjørelsen, har Opseth forståelse for. Hun håper det skjer noe på den fronten.

- Jeg hadde også vært forbanna. Jeg skjønner frustrasjonen til kombinertjentene veldig, veldig godt. Jeg hadde uten tvil kjent på den samme frustrasjonen, sier Opseth.

Skadeplaget i sesongoppkjøringen

Riiber har de siste ukene bosatt seg i foreldrenes hus i Oslo for å få en best mulig oppkjøring til sesongen.

– Jeg har prøvd å isolere meg litt fra familien. Vi har en datter som går i barnehagen hvor hun stortrives, og det ville vært kjedelig å måtte ta henne ut fra barnehagen, sier Riiber.

Oppkjøringen til sesongen har vært alt annet enn optimal for 25-åringen, som har slitt med en tilbakevendende prolaps i ryggen. I sommer fikk han attpåtil skulderen ut av ledd.

– Det har vært en del skøyting uten staver og en del trening som ikke skal belaste ryggen. Det har vært en lang sommer med veldig mange tilpasninger hele tiden, sier Riiber, som også understreker at skadeoppholdene har ført til at han har fått tilbrakt mer tid med familien sin.

Riiber understreker dog at de siste fire ukene har vært gode, og 25-åringen har håp om at han etter jul er tilbake på toppnivå.