Ble Facebook-venner etter første møte

Da han virkelig begynte å falle for Mikaela Shiffrin, hadde Aleksander Aamodt Kilde følelsen av at hun ikke ville.

Alexander Aamodt Kilde (31) skulle delta i sesongens første utforrenn i Beaver Creek fredag, men utforrennet ble avlyst etter kraftig snøfall.

Nordmannen er blant alpinsportens største stjerner, og det faktum at han er kjæreste med sportens egen dronning, Mikaela Shiffrin (28), gir ikke akkurat mindre oppmerksomhet.

I oppladningen til rennet kommer den internasjonale profilen godt til syne. Han har blant annet blitt intervjuet av sveitsiske Blick, der han forteller om sitt aller første møte med Shiffrin.



Det var under en treningsleir i Chile lenge før det ble romantisk mellom de to.

– Fordi hun bare var 16 på den tiden og jeg var 19, var tiden ennå ikke moden for et romantisk forhold. Men jeg sendte henne en venneforespørsel på Facebook umiddelbart etter møtet, forteller Kilde.



– En følelse av at hun ikke ville

Det var etter at Shiffrin mistet sin far i 2020, at Kilde tok kontakt.

– Jeg skrev til henne at jeg ville være der for henne når som helst, hvis hun ville snakke med meg. Fra det tidspunktet fikk vi mer og mer kontakt. Og det ble raskt klart for meg at jeg ønsket å ha et romantisk forhold til denne fantastiske kvinnen. Men på en eller annen måte hadde jeg følelsen av at hun ikke ville det, forteller Kilde.

– Plutselig innrømmet hun for meg at hun var interessert i et forhold. Og så spurte hun meg om jeg også var interessert. Jeg sa selvfølgelig ja med en gang, fortsetter 31-åringen.

– Barn ville vært fantastisk

Ifølge Vail Daily ble Kilde også spurt om det forelå bryllupsplaner.

– Vi snakker om fremtiden. Det er fremtiden vi lever for. Vi har det veldig bra sammen, det er det viktigste, og om det ender opp i giftermål og barn, ville det vært fantastisk, sier Kilde.

GOD STEMNING: Det var mye latter da Aleksander Aamodt Kilde intervjuet Mikaela Shiffrin under sesongavslutningen. Foto: AP Photo/Alessandro Trovati

Han og Shiffrin bor sammen i Innsbruck i Østerrike.

– Jeg elsker Norge, men fordi sporten hovedsakelig foregår i alpene, lette jeg og fant en bolig i Østerrike. Da jeg reiste tilbake til Norge etter nesten hver eneste verdenscuphelg, ble jeg ofte forkjølet på flyet. Jeg har ikke dette problemet lenger, siden jeg bor i Innsbruck, forklarer Kilde til Blick.

Til Olympics.com forteller han de lever relativt fredfullt der, selv om de blir gjenkjent på gata.

– Det er ikke altfor vilt. Selvsagt skjer det, men det er en del av gamet og en del av å være oss. Det er bare å eie det og ha det bra med det, sier han, og legger til.



– Om man tenker på å bli irritert, burde man tenkt på det før man begynte å stå på ski.

«Pluss en»

Da er det noe annet når de befinner seg i USA.

– De kjenner igjen Mikaela, jeg er bare kjæresten hennes. Så jeg vil alltid være «pluss en» når jeg er rundt Mikaela. Det vil alltid være annerledes i USA. Om du ikke spiller basketball, bryr de seg egentlig ikke om deg, ler Kilde.

Det ser uansett ut som om Kilde og Shiffrin er komfortable både med oppmerksomheten og hverandre.

– Selvsagt trenger vi vårt privatliv, men det får vi også, det er ikke så ellevilt. Men for meg handler det bare om å nyte det å være sammen med noen som er veldig inn i deg og det du gjør. Det går begge veier, og det er en god balanse. Det kan ikke bli bedre, sier Kilde.