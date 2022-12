Bjørndalen sjokkert etter debut: – Ekstreme forskjeller

På torsdagens sprint for skiskytterkvinnene debuterte den tidligere langrennsløperen Anamarija Lampic i verdenscupen.

Hun gikk inn til en femteplass. Lampic bommet tre ganger, men hadde ekstremt stor fart i sporet og gled inn kun 35 sekunder bak vinner Denise Herrmann-Wick.

Men i langrennssporet knuste slovenske Lampic alle.

- Det er vilt. Jeg bare koste meg og er superfornøyd, sier en bredt smilende Lampic etter rennet, melder SVT.

Sloveneren får skryt av TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

– Det er veldig imponerende. Hun har beste langrennstid i dag, skyter fullt hus på liggende og treffer to blinker stående. Det er ikke verst til å være første året, sier Bjørndalen.

– Knockout

– Hun knuser de andre i langrennstid og var nesten 50 sekunder foran Herrmann-Wick i langrennstid, som vant løpet. Det er rett og slett knockout på langrennstid. Vi kan forvente mye av Lampic fremover, fortsetter han.

PRESTERTE: Tidligere langrennsløper Anamarija Lampic var rasket i sporet under torsdagens sprint i skiskyting. Hun endte på femteplass etter tre bom på standplass. Foto: Harald Steiner / Bildebyrån

Bjørndalen synes det er sjokkerende at Lampic også knuser Elvira Öberg med nesten et halvt minutt og Dorothea Wierer med over minuttet.

– Slovenia har ikke så mange andre å sette inn, så det var naturlig at hun skulle gå i dag, men at hun kliner til på første renn er morsomt. Det er ekstreme forskjeller. Det er nivåforskjell, sier Bjørndalen.

Også franske Julia Simon var langt bak sloveneren i sporet, som er en god skiløper. Simon tok tredjeplassen bak Marketa Davidova.

– At store, tunge favoritter til å vinne verdenscupen totalt er så langt bak i langrennstid var den store smellen i dag.

Den overgangen tok hu fort 😳 https://t.co/4iEcxs1vQ9 — Petter Northug Jr (@PetterNorthugJr) December 8, 2022

Forskjeller

Stina Nilsson er blant langrennsløpere som har gått over til skiskyting, men svensken har slitt både i sporet og på standplass. Etter fire renn denne sesongen er Nilsson bare den 32. raskeste skiskytteren, ifølge oversikten til realbiathlon.com.

Det er mange faktorer til hvorfor Lampic og Nilsson presterer så forskjellig i sporet.

– Nilsson må nok bare ha litt tid på seg til å finne ut hvordan man skal trene riktig, sier Bjørndalen.

– De har et fortrinn i forhold til skiskyttere på fart, og det er nok flere som kan tenke tanken på å bytte gren og gjøre det om til en realitet når man ser at Lampic har tatt det steget godt, så langt.

TREDJE SESONG: Stina Nilsson leverte godt da hun konkurrerte i langrenn, men resultatene har uteblitt i skiskyting for svensken. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Flere muligheter

Nå gjelder det for Lampic å trene på standplass.

– Hvor lang tid kan det ta før hun også hevder seg på standplass?

– Hadde hun hatt tilgang til Frankrikes skytetrener Jean Pierre Amat så kan det gå på seks måneder til ett år, hvis hun har det talentet hun allerede har vist. Da kan hun hevde seg med god skyting. Men Lampic har Ricco Gross som skytetrener nå, som jeg også bare har gode ord å si om, så grunnivået er ekstremt bra.

DEBUTERTE: Anamarija Lampic gikk raskt i sporet og endte på femteplass i verdenscupdebuten torsdag. Foto: Joe Klamar

Neste sprintrenn for Lampic og de andre skiskytterne er i Frankrike. Eksperten mener at sloveneren kan bygge videre på den gode starten.

– Om hun får trent bra med Gross før neste renn og utover kan det blir gode resultater gjennom vinteren.

PS! Karoline Knotten ble beste norske med åttendeplass på sprinten torsdag. Ida Lien, Emilie Aagheim Kalkenberg, Karoline Erdal og Ingrid Landmark Tandrevold var de øvrige norske.

Senere i helgen er det både stafett og jakstart i østerrikske Hochfilzen.