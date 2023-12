Bjørndalen sammenligner Thingnes Bø med Ingebrigtsen – grunnen overrasker

HJEMME HOS: Ole Einar Bjørndalen besøker Johannes Thingnes Bø hjemme på Kongsvinger. Foto: Jonas Been Henriksen

Ole Einar Bjørndalen stusser særlig over én ting med Johannes Thingnes Bø. Den nye skiskytterkongen er ikke sikker på om han har svaret selv.

– Jeg må jo prøve å ta deg igjen da, i antall verdenscupseirer.

Johannes Thingnes Bø gliser.

– Det tar du lett, svarer Ole Einar Bjørndalen.



Den nåværende skiskytterkongen har besøk av den tidligere skiskytterkongen hjemme på Kongsvinger.

SKISKYTTERKONGENE: Ole Einar Bjørndalen besøker Johannes Thingnes Bø hjemme på Kongsvinger. Foto: Jonas Been Henriksen

Samtidig som de begge har hver sin fantastiske karriere, kunne ikke de to veiene til suksess ha vært mer forskjellige. Men en felles kjærlighet til rulleskimølle binder historiene deres sammen.

– Jeg er dypt imponert over det du holder på med, skryter Bjørndalen mens de to går på Thingnes Bø sin mølle.

Vi er flue på veggen når de to mesterne møtes.

Det durer i løpebåndet. Ute er det kjølig, inne er det varmt, men ikke klamt. Dette skal være en rolig gåtur sammen på mølla, den samme typen mølle som Bjørndalen også eide som aktiv skiskytter.

Thingnes Bø setter i gang mølla, først med litt for høy stigning på båndet. Han gjør noen justeringer.

Bjørndalen følger med og stiller nysgjerrig spørsmål som «Hvilken intensitet kjører du på dagens første økt?», «Hvordan trente du i sommer?», «Hvorfor flyttet du til Kongsvinger når det ikke er noen skiskytingsbane her?».

– Jeg har kanskje ikke vært den typiske toppidrettsutøveren som har tatt alle de riktige valgene. Det at du skal være verdens beste skiskytter, og så flytter til en plass med familien som ikke har anlegg eller muligheten for å trene noe særlig er jo helt ko-ko, erkjenner Thingnes Bø.



– Det store spørsmålet



Bjørndalen har fulgt Thingnes Bø tett, først som lagkamerat, nå fra sin ekspertjobb i TV 2.

Foto: Jonas Been Henriksen, TV 2

MILLIONMØLLA: Thingnes Bø viser frem mølla han trener på hjemme. Foto: Jonas Been Henriksen

Han er imponert over det stryningen får til, men stusser særlig over én ting. Men Thingnes Bø klarer ikke helt å komme med et svar – eller fasit på det kanskje «alle» lurer på.

– Siden du er så lite i rulleskiløype og ikke trener kombinasjonsøkter, hva er det du gjør som er så bra? Hvordan er du blitt så god som du er?

– Det, det er jo det som er det store spørsmålet da …

Thingnes Bø tar en liten tenkepause, ser litt ned på det svarte møllebåndet. Trekker litt på munnvikene.

– Jeg må jo ha et anlegg for å komme veldig raskt i form. Det fungerer relativt fort uansett hvilken status jeg har i kroppen. Men ja, det er et spørsmål jeg stiller meg fortsatt. Jeg er jo bare heldig, det er det som er svaret mitt.

SÅ GOD, MEN HVORDAN?: Ole Einar Bjørndalen stusser særlig på hvordan Johannes Thingnes Bø er blitt så god. Foto: Jonas Been Henriksen

– Hva kjenner du på når du har trent to rulleskiøkter gjennom sommeren og du vet at lagkameratene dine er på samling og trener tre-fire slike økter i uken?



– Jeg synes jo det er litt morsomt selv. Det at det går an å være så god, men samtidig så dårlig.



Sammenlignes med Jakob Ingebrigtsen

Thingnes Bø beskriver trening som «veldig kjedelig». Han trener for å nå målet sitt, for å være verdens beste skiskytter sesong etter sesong. I renn etter renn.

Men han liker ikke treningen. Han liker det såpass lite at han trener så lite som overhodet mulig.

– Jeg synes du ligner ganske mye på Jakob Ingebrigtsen. Han trener kanskje mer mengde, men han har sagt at han ikke gjør det fordi det er kjekt, men fordi det er nødvendig.



– Det er helt riktig. Det er derfor jeg ikke trener så bra på våren. For det første er det kjedelig å trene. Det er hardt, tungt og det er et slit. Jeg ligger på et minimum i treningsmengde helt frem til rett før vinteren. Da går jeg på et maksimum hvor jeg tråkker pedalen helt i bunn og kjører på.



SAMME TYPE?: Bjørndalen sammenligner Thingnes Bø med Jakob Ingebrigtsen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Har du dratt nytte av at du har hatt en storebror i Tarjei som har vært ekstremt god og trent godt?

– Jeg tror nok den seriøsiteten Tarjei viser til idretten har gjort at jeg klarer å være på samme måte når jeg er på trening. Men jeg har ikke kapasitet til å klare det over tid sånn som han. Tarjei har bedre kapasitet og evne til å gjennomføre trening.



– Så har han uttalt at han skulle ønske han kunne gjøre som meg, men at det ikke fungerer. Jeg synes Tarjei ser trent ut hele året, det gjør ikke jeg, smiler Thingnes Bø.



– Hva er egentlig din treningsfilosofi, Johannes?



– At jeg skal være hundre prosent fokusert når jeg er på trening. Det er derfor jeg ikke trener så mye heller. Jeg tror det er for mange som trener bare for å trene. Jeg har lite struktur i treningshverdagen, men jeg har hundre prosent mening i det jeg gjør til enhver tid.



Sluttdatoen: – Har tenkt mye på det

Tre sesonger gjenstår før Thingnes Bø kaller inn til pressekonferanse i mars 2026 hvor han skal bekrefte det han allerede har vært klar på, nemlig at han legger opp.

TRENINGSFILOSOFI: - Tror det er for mange som trener bare for å trene, sier Johannes Thingnes Bø. Foto: Jonas Been Henriksen

Samme år er det OL i høyden i Milano og Cortina d'Ampezzo.

– Jeg er spent på det OL-året. Kan jeg vinne verdenscupen det året må jeg jo gå, for det vil jeg jo. Men hvis ikke, hva skal jeg gjøre da? Skal jeg være ekstrem siden det er den siste sesongen min og feire jul i høyden? Være frisk, trene bra?



Bjørndalen forstår med en gang hva Thingnes Bø tenker på.

– Du kan ta med hele familien til høyden?



FAMILIEKJÆR: Johannes Thingnes Bø og kona Hedda Dæhli Bø ble foreldre til sitt andre barn i sommer. Foto: Lise Åserud

– Ja, det er et alternativ. Jeg har tenkt mye på det allerede. Jeg merker at jeg har lyst å avslutte med stil. Jeg har lyst til å ha tre ekstremt gode sesonger.



Da er det godt at han har investert i millionmølla, selv om heller ikke øktene på den er noe han gleder seg til.

– Jeg gjør det ikke fordi det er kjekt. Det er drit kjedelig, men det er det som er nødvendig. Jeg hadde ikke vunnet 19 renn i fjor som Kongsvinger-borger uten mølla. Investeringen betalte seg med én gang og kommer til å være mitt viktigste våpen frem mot OL i 2026.