Bjørndalen rister på hodet: – Hvor er de andre?

Skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen forstår ikke at kun Johannes Høsflot Klæbo av landslagsløperne drar til høyden. Hvis Emil Iversen skal til høyden, er det med alkohol i blodet.

Hvor er de andre løperne? Hvorfor er ikke de andre med? spør Ole Einar Bjørndalen.

48-åringen har i hele sin karriere vært skråsikker på effekten av høydeopphold. Og er det fortsatt.

ENSOM: Johannes Høsflot Klæbo på høydesamling i Italia - sammen med resten av landslaget. Nå er han alene i USA. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Sjanseløs uten

– Klæbo er sjanseløs uten høydeopphold mot Bolsjunov.

Skiskytterlegenden, Ole Einar Bjørndalen, begrunner påstanden:

– At Klæbo stikker til høyden er som 1+1=2. Og fungerer det for Klæbo, hvorfor skal det ikke gjøre det for flere av de andre løperne?

– Klæbo er jo ikke et monster av utholdenhet og jeg skjønner at skal han ha en sjanse mot russeren (Alexandr Bolsjunov) når de møtes igjen, så må han til høyden, fortsetter 48-åringen.

Bjørndalen legger til at trønderen er veldig smart og at han søker eksperthjelp hos Petter Northug.

– Og det er bra! Petter har dratt strikken langt når det gjelder høydeopphold og få vet mer om dette enn han.

Iversen: – Uenig

Emil Iversens bidrag i diskusjonen om effekten av høydetrening er dette:

– Jeg har prøvd høydetrening. Det virker ikke på meg. Skal jeg til høyden, så blir det på fest.

– Jeg ser ikke for meg at jeg skal teste ut det flere ganger. Jeg skulle gjerne dratt på høydeopphold, men jeg har dessverre alltid prestert dårligere enn jeg skulle ønske etter høydeoppholdene mine, påpeker trønderen.

NEI TAKK: Som idrettspsykolog Willy Railo uttale så flott, er svaret klinkende klart nei når det kommer til høydeopphold for Emil Iversen. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Langrennssjefen, Espen Bjervig, har tidligere uttalt til TV 2 at han tror på høydetrening. Av trenerne er det bare Sjur Ole Svarstad, ansvarlig for kvinnelaget, som gjør som sjefen sier.

– Hehe ... det artige er jo at jeg også har veldig tro på høydeopphold, sier Eirik Myhr Nossum, trener for allroundlandslaget.

– Hvorfor er det de desidert beste som stikker til høyden, Petter Northug, Therese Johaug, Marit Bjørgen, Johannes Høsflot Klæbo for å nevne noen?

– Jeg tror enerne vil lykkes uansett. Therese Johaug har vel aldri gått fortere enn det året pandemien hindret henne i å dra til høyden.

– Har skepsis til høydeopphold sammenheng med at det er blitt flere fedre på laget, og at det kan være mer behagelig å være mer hjemme?

– Nei, gutta gjør det som må til for å bli best, sier Eirik Myhr Nossum.

Forundres over valg

Ole Einar Bjørndalen forundres over at herreløperne i langrenn snur ryggen til høydetrening.

– Vi har lang tradisjon i ulike idretter i Norge med å ha tre-fire høydeopphold i året. Varighet på opphold må minst være to uker, som har liten effekt, helst må det vare i tre-fire uker, understreker Bjørndalen.

Ole Einar Bjørndalen la mye av grunnlaget i høyden. Her fra konkurranse i østeriske Hochfilzen. Foto: Berit Roald

Startet i Bulgaria

Bjørndalen bodde og oppholdt seg i mange år av karrieren i idylliske omgivelser i Italia. Men, de første høydeoppholdene var i Bulgaria.

– Der var det ikke annet å gjøre enn å trene, spise og sove. Det fantes ikke butikker på plassen som lå 2000 meter over havet, det eneste vi så var noen sauer, hester og mange løsbikkjer. Der var også russerne, noen lokale - og tyskere.

– Etter noen år forsvant tyskerne. Maten var visstnok ikke bra nok, sengene var elendig og ikke var det internett der heller. Det pussige var at tyskernes resultater ble dårligere etter hvert, sier Ole Einar Bjørndalen.