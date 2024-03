Bjørndalen om nedbrutt Thingnes Bø: – Den psykiske terroren har begynt

SOLDIER HOLLOW (TV 2): Johannes Thingnes Bø var langt nede etter sprinten. Nå frykter han at verdenscupen sammenlagt ryker.

– Det er tungt. Jeg kjenner for min egen del at nå begynner det å røyne på. Jeg klarer liksom ikke stå i det verken i løypa eller på standplass skikkelig.

Det sa Johannes Thingnes Bø til TV 2 etter lørdagens sprint.

To bom på liggende skyting, to bom på stående og 17. plass var ingen god dag på jobben for verdenscuplederen.

Nedbrutt

Lørdagens resultat gjør at Thingnes Bø går ut minuttet bak ledende Éric Perrot på søndagens jaktstart.

STJERNELAG: Soldier Hollow startet perfekt med stafettseier for Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø og Vetle Sjåstad Christiansen. På Sprinten ble det tungt for Thingnes Bø. Foto: ISAAC HALE

– Jeg må ta jaktstarten for det det er, og så må jeg rett og slett gjøre et eller annet frem mot neste helg, sier stryningen og sikter til verdenscupavslutningen i Canmore.



– Du begynner å merke at sesongen nærmer seg slutten?



– Ja, jeg merker det. Det er lite kraft i det som blir gjort. Jeg går fort på ski, men jeg kan gå fortere og jeg kan gå bedre, så jeg henger litt med hodet i løypa og på standplass. Da blir det sånn.

Med 7. plass på sprinten tok Tarjei Bø noe innpå lillebror Thingnes Bø i sammendraget.

Før de fire siste rennene for sesongen lever kampen om verdenscupen sammenlagt.

– Det er det som er tøft. Tendensen er jo at Tarjei tar poeng hele tiden nå, så den (verdenscuptittelen) kommer nok til å ryke med mindre jeg finner opp kruttet på nytt.



– Hvordan er det å ha sin egen bror jagende bak sånn?



– Det er den verste i feltet. Skulle heller hatt alle andre enn han.



Bjørndalen: – Har kniven på strupen

Ole Einar Bjørndalen opplevde Thingnes Bø som annerledes i intervjuet etter sprinten og kan forstå at verdens beste skiskytter føler på presset nå.

– Jeg tror han overdramatiserer situasjonen litt, men han får ikke noe gratis. Selv om han føler seg tung, så går det likevel fort i løypa. Det er heller standplass jeg er mest bekymret for. Om han får konsentrasjonen til å funke, drar han dette i land, sier TV 2s skiskytingsekspert.

Bjørndalen beskriver kampen om verdenscupen sammenlagt som åpen, men mener det er Tarjei Bø som har det største presset av skiskytterbrødrene.

– Hver konkurranse må de gå for livet. Tarjei kan ikke mislykkes i et eneste renn av de fire siste om han skal ha en sjanse. Så han har kniven på strupen. Det har for så vidt Johannes også, men på en litt annen måte.



– Det hadde vært moro å være flue på veggen på hotellet der nå og høre de samtalene mellom brødrene. For jeg tror den psykiske terroren har begynt, sier Bjørndalen.



KNIVEN PÅ STRUPEN: TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen mener kampen om verdenscupen sammenlagt er åpen, men at Tarjei Bø har det største presset. Foto: Heiko Junge

– Johannes tar det



Selv om han nærmer seg i sammendraget, holder Tarjei Bø at broren står seirende igjen til slutt.

– Johannes kjenner veldig på følelsene når han ikke har sitt beste løp for sesongen. Men han er i førersetet og er så god på å slå tilbake, sier eldstebror Bø.



– Det kan bli alt egentlig. Det er litt vanskelig å forholde seg til, for vanligvis ser vi at han vinner helg etter helg, nå er han i en litt annen situasjon. Det er nok litt mer åpent enn det kanskje han hadde trodd også.



– Hvem tror du står igjen med sammenlagtseieren?



– Det må jo være Johannes. Han er den beste, har vunnet fem år på rad eller hva det er og leder i tillegg. Så han har litt å gå på, sier Tarjei Bø.



