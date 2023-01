Bjørndalen med klar beskjed: – Han må slutte å prate om det

Søndag avsluttes verdenscupuken i Ruhpolding med fellesstarter. Sendestart 12.25 på TV 2 Direkte og Play!

VM i Oberhof nærmer seg med stormskritt, og Norge er i utgangspunktet favoritter til gull på VM-stafetten etter sin sjette strake seier på distansen fredag.

Men stafetten i Ruhpolding kunne fått et annet utfall da Sturla Holm Lægreid, på første etappe, måtte gå strafferunde etter stående skyting.

– Det er noe helt eget med stående på stafett for meg, tydeligvis. Etter OL har det egentlig vært katastrofe. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det er et eller annet psykisk som skjer. Det er vanskelig å forklare, men man får litt akutt angst, kan du si, sa Lægreid til TV 2 etter etappen hans fredag og satte ord på følelsene han kjenner på når han står på standplass:

– Man vil absolutt ikke bomme. Det er så vondt å stå på stående og bomme og bomme, og du skjønner egentlig ikke hvordan du skal treffe blinkene.

Sturla Holm Lægreid fikk det tungt og måtte i strafferunde på fredagens stafett. Foto: Marte Cristensen / TV 2

Mener Lægreid ikke bør gå første etappe

Basert på Lægreids forklaring og det han så på fredagens stafett, mener TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen at Lægreid ikke bør gå første etappe i Anterselva neste uke.

– Første og siste etappe på en stafett er de to verste. Nå ville jeg fått Sturla vekk fra første etappe, og heller få ham inn på andre eller tredje etappe. Ikke sett ham på første, for det er en veldig stor påkjenning mentalt, sier Bjørndalen.

– Selv om han er vant med å gå første etappe mener du det?

– Ja, jeg mener det. Han må ha en annen etappe på siste stafett før VM.

Ekspertkollega Petter Northug er enig.

– Sturla presiserer det litt selv om at det er litt mentalt tøft for ham å komme inn her, og han gjør kanskje de feilene han hadde sett for seg, dessverre. Da er det ikke sikkert det er riktig med Sturla på første etappe, mener Northug.

Den tidligere langrennskongen har gått utallige stafetter i løpet karrieren, og påpeker at det er andre mentale forberedelser før en stafett enn når du går individuelt.

– Det virket ikke som Sturla håndterte det på denne stafetten. Det blir spennende å se i Anterselva om de gjør en endring og prøver Sturla på en andreetappe, for eksempel.

– Han må slutte å prate om det

Bjørndalen mener det var flere ting som spilte inn på Lægreids stående skyting fredag, både i form, men særlig det mentale.

– Han sier selv at det ikke er pulsen, men han har nok ikke topp bein å stå på og da begynner det å vibrere. Men det er nok hodet som vibrerer mest, mer enn beina, antageligvis, sier Bjørndalen.

– Hvordan skal han takle dette han selv beskriver som en angst som kommer på standplass?

– Han må slutte å prate om det i hvert fall. Det er første regel. Og så må man jobbe med det du skal gjøre, verre er det ikke. Det er i hvert fall mitt råd.

– Alle er forskjellig, men jeg synes ikke det er så bra å høre om komplekser og stående angst. Da er det lett for at det setter seg enda mer. Så jeg håper han klarer å fokusere på det han skal gjøre, fremover å tenke på angsten han har på siste stående skyting, understreker Bjørndalen.

Vil ta Sjåstad Christiansen inn på første etappe

Den store «snakkisen» rundt herrenes stafettlag, har vært hvem som skal gå ankeretappen.

Vetle Sjåstad Christiansen, som tidligere har vært den foretrukne ankermannen, eller Johannes Thingnes Bø som gikk en strålende sisteetappe fredag.

Vetle Sjåstad Christiansen hentet inn Tyskland og Frankrikes forsprang på sin etappe fredag. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Nå er den første etappen blitt et tema, og landslagstrener Egil Kristiansen sier til TV 2 at de har en løpende vurdering på hvem som skal gå hvilke etapper.

– Det kommer an på føre, løype, hvordan de presterer i løypa og på skyting. Så får vi se, sier Kristiansen.

Skulle Lægreid bli flyttet til en andre eller tredje etappe, er Bjørndalen klar på hvem som bør flyttes til første etappe.

– En dårlig start på første etappe er ikke bra. Så skal du ta gullet som vi jakter mot i VM, ville jeg i utgangspunktet kjørt Vetle på siste, men slik situasjonen er nå, ville jeg vurdert å ta Vetle inn på første.