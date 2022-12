Bjørndalen i harnisk: – Har aldri sett så mange forbanna løpere før

Trippelt norsk da Sturla Holm Lægreid tok sin første verdenscupseier for sesongen.

Johannes Thingnes Bø jaktet sin sjette seier for sesongen, men slet i den glatte løypa i Le Grand Bornand.

Da Vetle Sjåstad Christiansen sprakk på siste skyting, leverte Lægreid fullt hus. 25-åringen, som har sanket drøss av 2. plasser hittil i sesongen, snudde seg til publikum og jublet før han kastet seg ut på sisterunden.

– Det har vært mange 2. plasser, litt bismak når det kanskje er utstyret som ødelegger litt for Johannes. Men jeg er veldig fornøyd med det jeg gjør selv, sier Lægreid.

– Prestasjonen til Sturla var helt utrolig. Han skyter så godt og fighter under vanskelige forhold. Han gir ikke opp. Han blir stående og juble, det er så bra idrettsglede. Sånn skulle det vært i hvert skirenn, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

Thingnes Bø hadde åpenbart store problemer med skiene, og han, som har vært suveren i langrennssporet hittil denne sesongen, var en skygge av seg selv i løypa. Thingnes Bø ble nummer tre 35,8 sekunder bak Lægreid. Sjåstad Christiansen tok 2. plassen.

– Dette er rett og slett litt trist. Vi snakker om en av de beste skiløperne i verden, men det ser nesten ukomfortabelt ut for ham, sier TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

– Dette er det verste jeg har sett av Johannes på ski, følger Bjørndalen opp.

Thingnes Bø beskriver rennet som en parodi.

– Det var verre enn det så ut som. Det var helt umulig å gå på ski. Det var ikke mulig, rett og slett. Jeg glir på 99,99 prosent av skyvene. Nei, det var en parodi hele greien, sier dagens tredje beste.

– Føler du det er skiene som ødelegger for deg i dag?

– Ja, jeg gjør jo det. Jeg føler meg i veldig bra form og alt lå til rette for et godt løp. Det ble jo et godt løp, men som sagt, det blir vanskelig når du taper halvminuttet på runden.

– Jeg har vært på mange skirenn. Jeg har aldri sett så mange sinte og forbanna løpere som står rundt meg her nå. Her har mye gått galt for mange mennesker, sier Bjørndalen.

Bjørndalen forstår godt frustrasjonen til løperne og mener løypene ikke holder verdenscupstandard.

– Det handler om løypekjøringen, hvordan de planlegger den og hvordan man er forberedt på og leser værmeldingene, og når de skal kjøre løypene. Dette burde IBU hatt kontroll på. Jeg vet ikke hvem som har ansvaret her, men dette er ikke skirenn, sier Bjørndalen.

– Har ingenting med skigåing å gjøre

På grunn av de glatte løypene ble herrenes jaktstart utsatt med et kvarter lørdag. Dette for å få kjørt opp løyper der det var glattest.

– De reagerte og gjorde de tiltakene som må til for at det ikke skulle bli ulykker. Det er veldig bra av IBU, påpeker Bjørndalen.

TV 2s skiskytingsekspert lurer på om grepet på skiene ikke ble testet godt nok på forhånd.

– Johannes hadde null grep i dag. Han kunne staket like fort. Johannes ble grisebanket i dag, sier Bjørndalen som mener lørdagens erfaringer er en lekse til det norske smøreteamet:

– Teamene skal være forberedt på slikt føre. De skal ha ski som sitter på is. Så her må teamet bli mye flinkere til å finne ski som er gode på is-underlag. Det dette kan skje videre i sesongen.

Thingnes Bø endte 1 minutt og 50 sekunder bak Vetle Sjåstad Christiansen i langrennstid på jaktstarten.

– Det er trist å se, men han blir nummer tre. Det er ikke det som er problemet, men han får ikke gått på ski. Dette har ingenting med skigåing å gjøre, understreker Bjørndalen.

Spenning fra første stund

Thingnes Bø hadde et 18 sekunders forsprang på Sturla Holm Lægreid, men allerede etter første liggende skyting var det forspranget tatt igjen.

For mens Thingnes Bø fikk bom på det siste skuddet, ble det fullt hus på Lægreid som nå gikk ut i løypa 4,3 sekunder foran skiskytterkongen fra Stryn.

Side om side til andre liggende skyting ble det fullt hus på både Lægreid og Thingnes Bø. Sjåstad Christiansen fulgte opp med dagens andre fulle hus og gikk ut som nummer tre, 34 sekunder bak Lægreid.

I løypa økte Lægreid forspranget, mens Thingnes Bø så ut til å slite på det glatte føret.

– Han padler opp løypa, det gjør Thingnes Bø aldri. Dette er helt merkelig, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

Trippelt norsk

På tredje skyting ble det én bom på Lægreid, én bom på Thingnes Bø, mens Sjåstad Christiansen, som hadde gått svært raskt i sporet, fikk fullt hus og tok over ledelsen.

– Det er en grunn til at Norge setter han på sisteetapper. Det er matchball for Vetle dette, sier Bjørndalen.

Sjåstad Christiansen økte luka til Lægreid, mens Thingnes Bø slet i løypa og tapte tid.

På siste skyting ble det to bom på Sjåstad Christiansen. Lægreid fikk fullt hus og tok seieren foran Sjåstad Christiansen og Thingnes Bø.

Filip Fjeld Andersen gjorde en god jaktstart og ble nummer fem med én bom. Tarjei Bø fikk to bom på siste skyting og ble nummer 15. På plassen bak fulgte Johannes Dale, han også med totalt to bom.