Bjørndalen hedres: – På tide!

Mandag er det hviledag i VM i skiskyting, med ingen øvelser på programmet.

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) skal likevel dele ut heder ære. På en høytidelig seremoni mandag kveld får de første utøverne plass i sportens «Hall of Fame».

Blant de er Ole Einar Bjørndalen.

– Jeg får håpe det er ingen andre som er innlemmet før han. Hvis kke han er den første, så begynner jeg å lure. Det er i alle fall på tide. Jeg tror vi i alle fall skal ha stor takk til Ole Einar, sier Johannes Thingnes Bø.

SAMMEN PÅ PALLEN: Johannes Thingnes Bø og Ole Einar Bjørndalen med sølv og bronse fra jaktstarten i VM i Hochfilzen i 2017. Foto: Berit Roald

Den gryende VM-kongen av Oberhof kan puste lettet ut.

Bjørndalen er den første, riktignok sammen med den tyske legendetrioen Sven Fischer, Andrea Henkel og Kati Wilhelm. Thingnes Bø er ikke i tvil om landsmannens betydning.

– Det var han som gjorde skiskyting populært. Fra å være en nisje- og breddeidrett ute i skogen, til å faktisk bli ekstremt populær over hele Europa. Han er den stjernen som alle har sett opp i til alle land. Det er kanskje ikke 100 prosent på grunn av ham alene, men det er nok ikke langt fra, Thingnes Bø.

Bjørndalen hedret

– Det har vært moro få være med på de endringene som har skjedd i sporten. Utviklingen i idretten fra å være en sport med lite penger, til å være det som det er nå. Utviklingen på stadionsiden og alle konkurranseformene. Populariteten. Det er veldig hyggelig å bli anerkjent for å ha vært med på det, sier Bjørndalen, som nå jobber som TV 2s skiskytingekspert.



Også Tarjei Bø, som opplevde flere store triumfer på samme lag som Ole Einar Bjørndalen mener utmerkelsen er fortjent.

– Hvis det hadde funnets før, så burde han kommet inn der for lenge siden. For eksempel for 20 år siden da han tok fire gull i OL. Det kan hende man må få grått hår og grått skjegg for at det skal skje, og akkurat det har han vel fått, ler han.

Han forklarer:

– Ole Einar har betydd mye. Han var mitt store forbilde da jeg var liten. Det var han jeg hadde lyst å bli og kopiere. På alt. Jeg så hvilke solbriller han hadde, og ville kjøpe de og ønske meg til jul. Jeg ville gjøre alt som ham.

– Plutselig var vi også lagkamerater. Det var en helt rå følelse å være på lag med ham. Så begynte jeg å slå han også, og det var jo en enda råere følelse.

GULLGUTTER: Halvard Hanevold, Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen etter OL-stafetten i Vancouver. Foto: Heiko Junge

Også for Vetle Sjåstad Christiansen har Bjørndalen vært en sentral del av skiskyting-livet.

– For min del, så har vel de som har sett denne videoen av meg som ung, da jeg ser på idrettsgallaen og får priser og heier ham frem... De skjønner hva Ole Einar har betydd for oss nordmenn, og ikke minst for skiskyttersporten.

– Han var ekstremt tidlig ute med å utvikle sporten, og har en stor del av æren for at den er blitt effektiv og at det er blitt så høyt nivå det er blitt. Når det gjaldt skiteknikk, skytetid og treffprosent. Han var helt rå på detaljer som vi fortsetter følger, og vi får fremdeles råd av ham som vi følger. Han var best på alt, og et stort, stort forbilde. Det var en ære å være noen år på lag med Ole, og å få suge til meg så mye som jeg kunne av kunnskap.