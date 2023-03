Bjørndalen: – Ha litt respekt

FÅR KRITIKK: Landslaget får kritikk for at Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø skal ta samme fly som konkurrentene til neste verdenscuprunde. Bjørndalen mener landslaget bør respektere kritikken. Foto: Javad Parsa

Flere utenlandske utøvere er skeptiske til å ha Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø med på flyet til neste verdenscuprunde i Östersund.

Det mener Ole Einar Bjørndalen landslaget bør ta hensyn til.

– Jeg synes man skal ha litt respekt til de andre nasjonene og høre litt hva de andre sier. Hvis flere synes det er ubehagelig at de to beste i verden skal sitte på samme flyet, synes jeg vi som nasjon bør gå i bresjen og ta hensyn til det, sier TV 2s skiskytingsekspert.

– Hadde tatt et annet fly

Søndag morgen kom nyheten om at Bø-brødrene hadde testet positivt på korona for andre dag på rad.

Mandag skal det norske landslaget, inkludert Bø-brødrene, reise med et fly chartret av IBU til Sverige. Tyske Benedikt Doll er en av dem som reagerer.

– Jeg synes ikke det er greit. Andre kan bli syke. Det er ingen hemmelighet. Hvis jeg hadde vært syk, hadde jeg kjørt bil. Jeg hadde ikke gått på flyet, sier Doll til NRK.

Landslagssjef Per Arne Botnan forstår ikke kritikken.

– Ja, hvis man ikke vet hvordan det fungerer på et fly. Og hvis man ikke vet hvilke forholdsregler vi tar. Men jeg hadde vært mer bekymret for å bli smittet av andre ting av alle andre på flyet, enn jeg hadde vært skeptisk til å reise med de to, svarer Botnan statskanalen på spørsmålet om han forstår de utenlandskes bekymring.

Bjørndalen håper den norske leiren snur.

– Når de nå har to som har testet positivt i det norske laget, synes jeg de norske burde tatt et annet rutefly til Östersund. Nå er korona på et annet nivå enn det var, men det er veldig skjebnesvangert hvis du får korona som løper, sier Bjørndalen.

Ikke bekymret

Det norske landslaget har levd ekstra forsiktig i Nove Mesto etter Bø-brødrene og Sturla Holm Lægreids positive koronatester.

Vetle Sjåstad Christiansen forstår ikke skepsisen blant konkurrentene.

– Man kan aldri garantere at man ikke eksponerer seg noe som helst for smitte. Det er en risiko man tar ved å leve. Korona og influensa er blant oss og det får man bare tåle ellers må man låse seg inne på rommet, sier Sjåstad Christiansen til TV 2.

Han får støtte fra Marte Olsbu Røiseland.

– Jeg er enig. Hvis de (Bø-brødrene) har lyst å konkurrere, må de komme seg til Östersund. Så får vi andre som er friske gjøre så gode forholdsregler som vi kan ved å bruke munnbind og holde litt avstand som vi har gjort hele uken.