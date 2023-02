Bjørndalen freser: – Horribelt

Ole Einar Bjørndalen beskriver det som horribelt at Frankrike og Tyskland ikke stiller med sine beste til parstafetten. Foto: Marte Christensen / TV 2

Tyskland og Frankrike stiller begge uten sine beste til start på torsdagens parstafett. Det får Ole Einar Bjørndalen til å frese.

– Jeg er så overrasket. De stiller med C-lag, det er horribelt, sier TVs skiskytingsekspert.

– Frankrike har vært veldig tydelig på at de ikke skulle stille det beste laget. Den avgjørelsen tok de for lenge siden, var det en journalist som fortalte meg, forklarer Bjørndalen og legger til:

– Årsaken er at det ikke er snakk om olympisk medalje og da prioriterer de ned parstafetten. Det gjør de selv om de vant parstafetten i sist VM med Julia Simon og Antonin Guigonnat.

Frankrikes duo til årets parstafett er Lou Jeanmonnot og Fabien Claude.

Julia Simon tok gullet på Jaktstarten, men velger å stå over parstafetten i Oberhof. Foto: TOBIAS SCHWARZ

– Jeg vil være med på alle løp, men man må ha litt mer perspektiv. Det har trenerne, og jeg sier takk til dem, sier Julia Simon til L’Equipe.

Hun forbereder seg i stedet til helgens avsluttende VM-øvelser, og til resten av sesongen – og henviser til Marte Olsbu Røiselands avgjørelse om å droppe normaldistansen som inspirasjon.

–Det er den riktige avgjørelsen, selv om man som idrettsutøver ønsker å delta på alt og være der hele tiden. Jeg følger eksempelet til de norske. Marte Olsbu Røiseland er veldig flink til å ta avgjørelser som ikke er enkle å ta. Jeg respekterer henne enormt.

– Gir f***

For vertsnasjonen Tyskland går Sophia Schneider og Philipp Nawrath.

– Tyskland stiller også med et C-lag. Det er VM på hjemmebane. Når den største motoren i hele det internasjonale skiskyttersirkuset gir f*** i parstafetten... det neste blir jo at de ikke stiller til start når de stiller med tredjelaget, sier Bjørndalen.

– Da må Tyskland bare si at den øvelsen vil vi ha vekk, at det er en øvelse for mye. Da må de være tydelige på det, utdyper TV 2s ekspert.

– Hva synes du om at de stiller med tredjelaget i en VM-øvelse?

– Det er veldig overraskende. Det er et VM-gull man kan ta, og det kommer sikkert 15.000 mennesker for å se på. Hadde de stilt det beste laget, ville de nesten vært garantert medalje.

– At de ikke stiller med et bedre lag forstår jeg ikke. De kan ta medalje nå også, men sjansen er mindre, påpeker Bjørndalen.

Norge med toppet lag

I motsetning til Tyskland og Frankrike stiller Norge med sine beste i Johannes Thingnes Bø og Marte Olsbu Røiseland.

– I 2007 var jeg med på at vi ikke stilte med vårt beste lag på miksstafetten da den kom. Men Norge og vi løpere i Norge har lært siden den gang. Når det kommer nye øvelser, er det en utvikling av idretten. Ellers så bør man ta det opp på et annet forum og diskutere om den øvelsen rett og slett ikke passer inn i programmet, sier Bjørndalen.

– Det er tre stafetter i VM-programmet. Er det en for mye? For Tyskland og Frankrike er det tydeligvis det.