Bjørndalen arresterer Thingnes Bø: – Han har gjort det i hele år

Da Johannes Thingnes Bø tok sin 70. seier torsdag og mer eller mindre sikret verdenscupkula, satt Sturla Holm Lægreid hjemme i Norge etter å ha fått påvist korona.

Lægreid var den eneste som var innen rekkevidde av Thingnes Bø i kampen om den gjeve kula, men når han nå måtte stå over Nove Mesto, må han nok se den tapt for lagkameraten.

– Synd

Før sesongen tok Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) bort muligheten for å stryke to renn i løpet av sesongen.



Den regelendringen er Thingnes Bø fremdeles skeptisk til.

– Kampen mot Sturla var en kamp jeg med skrekkblandet fryd hadde sett frem til. Nå får vi aldri den kampen, og det er synd, sier Thingnes Bø til TV 2 og utdyper:

– Dette er et prakteksemplar på det vi snakket med IBU om, det å kunne stryke renn i tilfelle du ble syk. Når Sturla nå fikk korona og måtte stå over, dreper du spenningen med verdenscupen totalt siden man ikke får stryke noen renn lenger.

– Du er fremdeles skeptisk til regelendringen, altså?

– Ja, litt. Du kan bli satt i et dilemma. Skal du vinne på kort varsel og risikere fremtiden, eller skal du tape på kort varsel og håpe du får det til i fremtiden? Det er sånne dilemma som er vanskelig nå.

Bjørndalen: – Han som dreper spenningen

TV 2s skiskytingsekspert, Ole Einar Bjørndalen, er både enig og uenig med Thingnes Bø.

– Jeg håper det kommer noen justeringer, og jeg er enig i at en til to strykinger kan være bra frem til et tidspunkt i sesongen.

– Men hvem er det som dreper spenningen? Det er Johannes selv. Så det er jeg helt uenig i. Johannes har drept hele spenningen i hele år, for han har vært helt suveren. Jeg er enig med Johannes, men jeg tror ikke det hadde endret resultatet i år om det hadde vært mulig å stryke renn.

Sturla Holm Lægreid måtte dra hjem fra verdenscupen i Nove Mesto etter positiv koronatest.

Bjørndalen er heller ikke enig i at det er Lægreids koronasykdom som ødelegger sjansene hans til å vinne verdenscupen sammenlagt.

– Johannes leder med en evighet. Det eneste som kunne hjulpet Sturla var om Johannes hadde blitt syk og stått over flere verdenscuprunder. Så det er ikke dette som feller ham i det hele tatt.

Tror IBU hører på Thingnes Bø

Da regelendringen kom før sesongen, fryktet utøverne at de måtte gå renn selv om de var syke for ikke å tape plasseringer i verdenscupen sammenlagt.

Trening før sprint herrer

– Hvis dette pusher utøvere til å gå selv om de er syke, er ikke det noe bra. IBU har vurdert dette og mener dette er den beste løsningen, men jeg er ikke så sikker på det, sier Bjørndalen.

– Tror du Lægreid hadde gått om han hadde vært enda nærmere Thingnes Bø sammenlagt?

– Korona er litt spesielt, men ved annen sykdom, ja. Med «vanlig» sykdom uten feber hadde han nok gått.

At sesongens skiskytterkonge nå går ut og er kritisk til regelendringen, tror Bjørndalen gjør at IBU ser på saken etter sesongen.

– Om det er ting utøverne ikke er tilfreds med, lytter IBU. Johannes har en så bra stemme og er en så viktig person at de kommer til å lytte til ham. Men at de dermed gjør endringer, er ikke sikkert.

